Rusko: Zacharova začala vyhrožovat Moldavsku kvůli "agresi" proti Rusům v Podněstří
22. 5. 2026
"Na jakoukoli agresi proti našim spoluobčanům žijícím v Podněstří bude okamžitě a adekvátně odpovězeno," řekla na brífinku a zdůraznila, že Moskva je připravena použít "všechny nezbytné prostředky" k zajištění bezpečnosti obyvatel regionu.
Hrozby byly učiněny na pozadí Putinova dekretu z 15. května, který umožnil obyvatelům Podněstří získat ruské pasy zjednodušeným způsobem. Dokument byl motivován "ochranou lidských práv a svobod". V reakci na to moldavská prezidentka Maia Sandu uvedla, že Kreml se tak snaží provést tajnou mobilizaci obyvatelstva neuznané republiky k účasti ve válce proti Ukrajině a zároveň vyvíjí tlak na Kišiněv v souvislosti s jeho plány na reintegraci Podněstří. Podle Sandu většina obyvatel regionu od začátku plnohodnotné války preferuje moldavské pasy, protože je považuje za bezpečnější.
Mezitím ruský parlament v závěrečném čtení schválil zákon, který Putinovi umožňuje použít armádu k "ochraně ruských občanů" v zahraničí – v případě jejich zatčení, zadržení nebo stíhání soudy, které Moskva neuznává. Dne 20. května Rada federace schválila příslušné změny zákonů "O občanství" a "O obraně".
Podněstří je neuznaný stát s populací asi 350 tisíc lidí, kde jsou od roku 1992 rozmístěni ruští vojáci. Region, který je formálně součástí Moldavska, je ekonomicky a politicky silně závislý na Rusku a zůstává jedním ze "zmrazených" konfliktů v postsovětském prostoru.
Zdroj v ruštině: ZDE
