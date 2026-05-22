Zpráva "Rady míru" obviňuje Hamás z blokování pokroku v Gaze
22. 5. 2026
Ve svých zjištěních skupina, kterou Trump založil v lednu za účelem dohlížení na ukončení bojů v Gaze a její obnovu po smrtící válce mezi Izraelem a Hamásem, kritizovala opakovaná porušování příměří.
"V této fázi zůstává hlavní překážkou plné implementace odmítnutí Hamásu přijmout ověřené vyřazení z provozu, vzdát se donucovací kontroly a povolit skutečnou civilní tranzici v Gaze," uvádí kopie zprávy, kterou viděla AFP.
Nikolaj Mladenov, vysoký představitel rady pro Gazu, předloží zprávu Radě bezpečnosti OSN ve čtvrtek.
"Instituce, zdroje a plány jsou připraveny k dalším krokům," uvádí zpráva. "Povaha a pořadí těchto dalších kroků bude ovlivněna rozhodnutími, která strany nyní učiní."
Navzdory říjnovému příměří zůstává Gaza denně sužována násilím, zatímco izraelské údery pokračují, přičemž armáda i Hamás se navzájem obviňují z porušování příměří.
"Porušení příměří se stále děje téměř denně, některá z nich jsou vážná, a jejich lidské důsledky – zabití civilisté, rodiny žijící ve strachu a pokračující překážky humanitárního přístupu – nelze minimalizovat."
Trumpova administrativa spolu s Katarem a Egyptem vyjednala příměří, aby zastavila dvouletou ničivou válku v Gaze.
V lednu Washington oznámil, že přechází do druhé fáze mírového plánu, který požaduje odzbrojení Hamásu, jehož bezprecedentní útok na Izrael 7. října 2023 spustil masivní ofenzivu.
Také vyzývá k postupnému ústupu izraelských sil a nasazení mezinárodní stabilizační síly.
První fáze příměří vedla k propuštění posledních rukojmích zajatých v říjnu 2023 výměnou za Palestince zadržené Izraelem.
Přechod do druhé fáze – zahrnující odzbrojení Hamásu a postupné stažení izraelské armády, která stále ovládá více než 50 % Pásma Gazy – je týdny pozastaven, zatímco mezinárodní pozornost se soustředila na Írán a Hormuzský průliv.
Zpráva dále uvádí, že vyřazení zbraní Hamásu je "zásadní pro zahájení obnovy, pro časově omezené stažení izraelských sil a pro dosažení důvěryhodné cesty k palestinskému sebeurčení a státnosti".
