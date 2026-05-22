Vědci objevili planetární systém "naruby", který by neměl existovat
22. 5. 2026
V naší sluneční soustavě se planety dělí do dvou širokých skupin. Vnitřní planety nejblíže Slunci, od Merkuru po Mars, jsou skalnaté světy. Dále od nich jsou obří plynné planety, od Jupiteru po Neptun.
Astronomové dlouho věřili, že toto uspořádání odráží společný vzorec napříč vesmírem. Podle hlavních teorií o tvorbě planet vznikají skalnaté planety blízko své hvězdy, zatímco plynní obři se vyvíjejí dále, kde chladnější podmínky umožňují tvorbu hustých atmosfér. Pozorování mnoha planetárních systémů tuto myšlenku obecně podporují.
Ale nově studovaný hvězdný systém nazvaný LHS 1903 může toto chápání zpochybnit.
Podivný planetární systém kolem LHS 1903
LHS 1903 je malá, chladná červená trpasličí hvězda známá jako M-trpaslík. Je slabší a chladnější než naše Slunce. Výzkumníci vedení Thomasem Wilsonem z University of Warwick ve Spojeném království spojili pozorování z několika vesmírných a pozemních dalekohledů, aby zkoumali planety obíhající kolem hvězdy.
Tým nejprve identifikoval tři planety. Nejbližší planeta vypadala skalnatě, zatímco další dvě byly plynné. Toto uspořádání odpovídalo tomu, co vědci očekávali.
Poté výzkumníci analyzovali data z satelitu CHaracterirising ExOPlanet (Cheops) Evropské vesmírné agentury a objevili něco nečekaného. Čtvrtá planeta obíhající dále od hvězdy se také zdála být skalnatá.
Současné modely naznačují, že skalnaté planety vznikají poblíž hvězd, protože intenzivní radiace odstraňuje plyn obklopující vyvíjející se planetární jádra. Dále od nich chladnější teploty umožňují hromadění plynu v husté atmosféře, čímž vznikají obří plynné planety.
Vědci testují možné vysvětlení
Výzkumníci okamžitě nedospěli k závěru, že existující teorie o vzniku planet jsou chybné. Místo toho zkoumají, zda by jiné události mohly vysvětlit tento neobvyklý systém.
Jednou z možností bylo, že vnější skalnatá planeta kdysi měla hustou atmosféru, která byla později odstraněna srážkou s masivním asteroidem, kometou nebo jiným velkým objektem. Další myšlenkou bylo, že planety mohly v průběhu času měnit polohu.
Pomocí simulací a výpočtů chování planet na oběžné dráze tým tato vysvětlení vyloučil.
Jejich vyšetřování naopak naznačovalo neobvyklou možnost. Planety kolem LHS 1903 nemusely vzniknout současně. Místo toho se mohly vyvíjet jedna po druhé.
Podle standardních teorií vznikají planety uvnitř obřích disků plynu a prachu nazývaných protoplanetární disky. Více planetárních embryí se objevuje přibližně ve stejnou dobu a postupně se během milionů let vyvíjí v úplné planety.
Ale v tomto systému se vědci domnívají, že hvězda mohla své planety vytvářet postupně, nikoli najednou. Vědci tuto myšlenku, známou jako formování planet naruby, navrhli asi před deseti lety, ale důkazy na její podporu byly až dosud omezené.
Skalnatá planeta zrozená pozdě
Objev je ještě zajímavější, protože vnější skalnatá planeta mohla vzniknout za velmi odlišných podmínek než její sousední světy.
Tato neobvyklá skalnatá planeta zřejmě vzniklá později v prostředí zbaveném plynu může představovat vzácnou kosmickou zvláštnost, nebo může odhalit širší trend, který astronomové dosud nepoznali. Ať už je to jakkoliv, vědci říkají, že systém nelze snadno vysvětlit pouze současnými teoriemi.
Zjištění mohou také změnit pohled vědců na naši vlastní sluneční soustavu. Místo aby představovala univerzální plán, jeho uspořádaná struktura by mohla být jen jedním příkladem z mnoha zcela odlišných planetárních uspořádání ve vesmíru.
Zdroj v angličtině: ZDE
