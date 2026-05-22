Ukrajina kvůli útokům na civilisty vyzvala k odebrání statusu stálého člena Rady bezpečnosti OSN Rusku
22. 5. 2026
Uvedl to během otevřené debaty v Radě bezpečnosti. Podle něj se ruská agrese proti Ukrajině "vymyká krutostí a systematickou povahou násilí páchaného na civilním obyvatelstvu, mezi všemi válkami a konflikty na světě".
"První čtyři měsíce tohoto roku byly nejvíce smrtícím obdobím všech dob pro ukrajinské civilní obyvatelstvo," uvedl ukrajinský diplomat. Uvedl, že podle Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině se v období od ledna do dubna 2026 počet civilních obětí zvýšil o 21 % oproti stejnému období loňského roku a o 93 % oproti roku 2024.
Ukrajinský diplomat také hovořil o použití taktiky "dvojitých úderů" ruskou armádou, kdy po prvním útoku je proveden druhý – "výhradně za účelem zabití zdravotnického personálu a záchranářů". Navíc podle něj ruští operátoři dronů "úmyslně loví a zabíjejí civilisty v ulicích, útočí na obyčejné lidi, sanitky i humanitární transport". Melnyk připomněl, že Komise OSN pro vyšetřování Ukrajiny již tuto praxi označila za zločin proti lidskosti.
"Všechny právní povinnosti chránit civilisty zůstanou nakonec prázdnými slovy, pokud nebudou potrestány činy agrese a související válečné zločiny," zdůraznil Melnyk. Vyzval ke "konfrontaci s touto groteskní realitou" a nalezení způsobu, jak Rusku odebrat status stálého člena Rady bezpečnosti.
Ukrajina dříve zahájila proces zaměřený na vyloučení Ruska z Rady bezpečnosti OSN a celé organizace. Bývalý ministr zahraničních věcí Ukrajiny Dmytro Kuleba uvedl, že předání místa SSSR v Radě bezpečnosti OSN Rusku je "hrubým porušením" charty organizace. "Válka Ruské federace proti Ukrajině je bezprecedentním porušením účelů a principů Charty OSN od jejího podpisu v roce 1945 a zbavuje Rusko práva být nazýváno mírumilovným státem," poznamenalo ukrajinské ministerstvo zahraničí.
