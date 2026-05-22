Prognóza pro Rusko: Nová mobilizace, uzavření hranic a přechod na příkaznickou ekonomiku
22. 5. 2026
Rusko, které vede největší válku v Evropě za téměř 100 let, však dosud neprovedlo plnohodnotnou mobilizaci společnosti a ekonomiky, což je vzácné jak v ruské, tak světové historii. Například všechny země účastnící se 2. světové války mobilizovaly vojáky na frontu a dokonce i Spojené státy během války ve Vietnamu nuceně odvedly 1,7 milionu lidí, z nichž 38 % bylo posláno na frontu. Rusko naopak spoléhá na placené kontraktory se štědrými bonusy a zachovává základy tržní ekonomiky, i tváří v tvář vlně znárodnění a rostoucí roli státu.
Tato polovojenská ekonomika je však blízko stropu svých možností: výrobní kapacity jsou téměř vyčerpány, nedostatek pracovní síly dosáhl rekordních hodnot, rozpočtové deficity rostou, civilní průmysl stagnuje a dokonce ani příliv nových smluvních vojáků od prosince loňského roku nepokryl ztráty na frontě.
Kreml bude brzy muset učinit zásadní volbu: buď výrazně zvýšit své požadavky na ekonomiku a společnost, nebo omezit své vojenské plány.
Pokud se rozhodne pokračovat ve válce, Rusko bude muset zavést významná administrativní opatření k mobilizaci lidských a materiálních zdrojů pro frontu. Kreml může být zejména nucen oznámit druhou "částečnou mobilizaci" a zároveň uvalit omezení na "svobodu práce": místo aby stát odměnami lákal lidi na frontu a do vojenskoprůmyslového komplexu, pošle je tam na základě nařízení.
Kromě toho jsou pravděpodobná omezení svobody pohybu a zejména volného cestování do zahraničí. Infrastruktura pro tento proces již byla připravena: byl zaveden systém elektronických předvolání a databáze vojenských registračních a náborových úřadů a hraniční kontroly byly sloučeny.
Nakonec je pravděpodobný přechod k plně militarizované ekonomice, který bude zahrnovat státní kontrolu téměř nad všemi ekonomickými procesy. Bude připomínat sovětskou verzi, s kombinací přímého státního vlastnictví a cenové kontroly.
Kreml se bude snažit vyhnout obtížnému rozhodnutí, pokud to půjde. Nicméně se zdá, že tato opatření už jsou úřady zvažována, což dokládá vlna výpadků internetu v regionech a v Moskvě. Kreml buduje systémy k potlačení lidového nepokojů a odporu vůči svému plánu. Umožní mu získávat další zdroje pro válku, více a levněji.
Větší nucená mobilizace představuje vážná rizika pro stabilitu režimu, ale nelze a priori říci, že selže. Hranice schopnosti režimu použít násilí proti vlastní společnosti, stejně jako toho, co je společnost ochotna tolerovat, nejsou v tuto chvíli jasné.
