Channel 4 News: Zmatený Trump plánuje válečné zločiny
6. 4. 2026
Moderátor, Channel 4 News, pondělí 6. dubna 2026: Írán odmítá dočasné příměří a volá po trvalém ukončení konfliktu. Trump tvrdí, že by zítra v noci mohl zničit celou tuto zemi, ale přiznává, že američtí voliči chtějí, aby se vojáci vrátili domů.
Trump: Kdybych měl na výběr, co bych chtěl udělat? Vzít si ropu. Protože je tam k mání. Nemohou s tím nic dělat. Bohužel, americký lid by nás rád viděl doma.
Moderátor: Dobrý večer. Írán neotevře Hormuzský průliv výměnou za krátkodobé příměří. Chce trvalý mír. Pokusy Pákistánu, Egypta a Turecka o zprostředkování vyjhednávání podle všeho stále pokračují, ale Donald Trump obhajoval své vulgární urážky z včerejška, opakoval své hrozby, že zítra vybombarduje íránské elektrárny a mosty, a myšlenku, že by se jednalo o válečné zločiny, odbyl tím, že íránské vedení označil za zvířata. Přiznal však, že americký lid chce, aby válka skončila, a řekl, že jeho osobní preference nasadit vojáky k získání íránské ropy se neuskuteční.
Donald Trump poskytl podrobnosti o záchraně amerických letců ze sestřeleného letadla hluboko v Íránu a zároveň pohrozil, že tato země by mohla být zničena během jedné noci, možná už zítra v noci. Pojďme se spojit s naší americkou redaktorkou Anushkou Astanou ve Washingtonu:
Reportérka: Jak říkáte, Donald Trump pořádá tuto tiskovou konferenci už téměř hodinu. Prvních 50 minut neodpovídal na žádné otázky, soustředil se výhradně na záchranu toho amerického letce a na opravdu odvážnou záchrannou operaci, o které vědí, že je vnímána velmi pozitivně, a chtějí toho právě teď využít, Krishnane, protože vědí, že jinak se tato válka s Íránem stává v očích amerických voličů velmi negativní.
Dnes jste od Donalda Trumpa mohli slyšet, že je na to docela citlivý. Ráno se ho ptali, co říkáte Američanům, kteří toto nepodporují. Řekl: „Myslím, že jsou pošetilí. Neuvědomují si jadernou hrozbu.“ Nicméně i dnes zněly jeho cíle opět dost zmateně. Na jedné straně mluví o jaderné hrozbě. Na druhé straně, jak diváci právě slyšeli, mluví o tom, že chce získat ropu, a říká, že to neudělá jen proto, že Američané chtějí, aby tato válka skončila.
Právě teď znovu mluvil o tom, že nejde o změnu režimu, ale řekl, že Íránci by se měli proti režimu vzbouřit, a dodal, že pokud to udělají, následky budou obrovské a že by mohli být okamžitě zastřeleni. Dnes také znovu zaútočil na Keira Starmera, britského premiéra, a naznačil, že nejde o to, že by nebyl Winstonem Churchillem, jak již dříve řekl, ale že "nechceme Nevilla Chamberlaina". Srovnával tedy Keira Starmera s britským premiérem, který je samozřejmě obviňován z mnichovanství vůči nacistům. O tom všem dnes mluvil, zatímco íránská lhůta se stále zkracuje. A varování: v mé reportáži se vyskytují jeho vulgarity. Někdy to vypadá, jako by Amerika a její 47. prezident prošli zrcadlem, jako by se v Bílém domě uchytilo něco surrealistického.
Moderátor: A co ta záchranná akce, která se odehrála včera? Co s tím?
Trump: Dnešek nám přinesl výstřednosti Šíleného kloboučníka. Připravit, pozor. A bezohlednost Srdcové královny. Protože tu zemi ničíme. A nerad to dělám, ale ničíme ji, a oni prostě nechtějí kapitulovat. Kdybych měl na výběr, co bych chtěl udělat? Vzít si ropu, protože je tam k mání.
Reportérka: Velikonoční válení vajec v Bílém domě je každoroční událost, ale uprostřed války... Donald Trump varoval, že Írán zítra čeká peklo na zemi, pokud nedojde k dohodě. Ale ohně už dnes hoří poté, co Izrael znovu zaútočil na největší ložisko zemního plynu na světě, South Pars, které je klíčovým zdrojem příjmů pro íránskou vojenskou gardu. Izraelská armáda také zveřejnila záběry z toho, co nazvala vlnou útoků na teheránská letiště v noci. A šéf íránské rozvědky, Majid Khademi, byl zabit, zatímco mluvčí ministerstva zahraničí Íránu řekl, že takhle se vyjednávat nedá:
"Vyjednávání v žádném případě nezahrnuje ultimátum ani hrozbu spáchání válečných zločinů. Íránská islámská republika má velmi, velmi hořké zkušenosti s vyjednáváním s Amerikou a tyto zkušenosti jsme nezískali lehce."
Írán odmítl návrh na 45denní příměří před zítřejším termínem, ačkoli Trumpovy termíny byly nevyzpytatelné. 21. března dal Íránu 48 hodin na znovuotevření průlivu, jinak prý zničí jejich elektrárny. Pak přišla prodloužení, nejprve o pět dní, poté o deset. Poté, ještě před sobotou, dalších 48 hodin, jinak se spustí peklo, varoval, než dodal, že úterý bude dnem elektráren a mostů. A pak americký prezident napsal: „Otevřete ten zasraný průliv, vy šílení hajzlové, nebo budete žít v pekle. Jen se dívejte. Chvála Alláhovi.“
Reportérka: A tak v převráceném světě Donalda Trumpa od hledání velikonočních vajíček ráno k pátrání po pohřešovaném pilotovi odpoledne.
Trump: Jedná se o jednu z největších, nejsložitějších a nejstrašnějších bojových pátracích akcí, jaké kdy armáda podnikla.
Reportérka: A pro Írán přišly další hrozby.
Trump: Celá země by mohla být zničena za jednu noc a tou nocí by mohla být zítřejší noc.
Reportérka: Trump uvolnil místo Peteovi Hegsethovi, muži, který začínal jako ministr obrany, ale kterého přejmenoval na ministra války, možná právě pro tuto chvíli.
Hegseth: Podle pokynů prezidenta bude dnes proveden největší počet úderů od prvního dne této operace. Zítra jich bude ještě více než dnes. A pak má Írán na výběr. Vyberte si moudře, protože tento prezident si nehraje.
Reportérka: Donald Trump si možná nehraje, ale rozhodně se zdá, že mění svůj postoj k cílům této války, k několika termínům, které nyní dal Íránu, a k tomu, co bude zapotřebí, aby tento konflikt ukončil.
Moderátor: Nyní se ke mně připojuje Sanam Naragi-Anderlini, britsko-íránská autorka, která vede International Civil Society Action Network. Pracují s ženami, které se angažují za mír ve válečných zónách. A v Texasu je bývalý zvláštní vyslanec USA pro humanitární otázky na Blízkém východě, David Satterfield. Sanam, nejprve ze všeho, když Trump říká, že by mohl zítra v noci zničit celou zemi, co si o tom máte myslet? Co si o tom mají myslet Íránci?
Sanam Naragi-Anderlini: Za prvé, podle zpráv, které jsem slyšela za posledních 24 hodin, se například v nemocnicích, konkrétně v dětské nemocnici v Teheránu, připravují na výpadky elektřiny, vody a plynu, řeší, co dělat s dětmi v nejkritičtějším stavu, a ostatní posílají domů. V Boucheru rozdávají jódové tablety pro případ radiace. Ale myslím si, že je to strašné, protože Hormuzský průliv je ve skutečnosti otevřený, pokud nejste součástí války. Propluly jím španělské lodě, portugalské, japonské i čínské. Takže představa, že Hormuzský průliv není otevřený, ve skutečnosti není pravdivá.
Moderátor: Je z velké části uzavřený.
Sanam Naragi-Anderlini: Je z velké části uzavřený, pokud válku podporujete. Pokud podporujete nelegální válku a podporujete válečné zločiny. Zasáhli 30 univerzit. Zasáhli petrochemické závody. Už útočí na všechny tyto věci. 600 škol. To vše jsou válečné zločiny. Co se to děje? A to, víte, Íránci to sledují. Prožívají to, on se chová jako klaun s velikonočním zajíčkem.
Moderátor: On říká, že spousta Íránců bombardování podporuje, víte, a že se bojí, když k bombardování nedojde.
Sanam Naragi-Anderlini: Máme tedy velmi hlasitou, bouřlivou opozici v diaspoře, kterou podporuje Izrael, ale 66 % z nich v Americe je nyní proti této válce. A faktem je, že v zemi s 93 miliony obyvatel, kde nyní máme lidi, kteří trpí toxiny kvůli bombardování petrochemických závodů, je opravdu nehorázné naznačovat, že lidé chtějí být bombardováni. To je, to je absurdní tvrzení. A rozhodně nikdo, koho znám, to neříká.
Moderátor: Davide Satterfielde, očekáváte, že se to začne dít už zítra? Je velmi obtížné zjistit, co Trumpovy termíny vlastně znamenají, ale on nyní říká, no, víte, termín je zítra.
David Satterfield: Je více než obtížné určit z prezidentových příspěvků na sociálních médiích nebo rétoriky na tiskových konferencích, co hodlá udělat a kde. Ale pojďme. Pojďme za prezidentovu rétoriku a podívejme se, jaké byly dosud důsledky této kampaně. Íránská kapacita pro výzkum obohacování uranu byla dále výrazně snížena. Jeho program raket a dronů, od výroby přes skladování až po odpalovací zařízení, byl dramaticky omezen, ale Írán si zachovává strategickou schopnost způsobit bolest a představovat riziko. A stále má své uranové zásoby. A Teheránský průliv je samozřejmě uzavřen. Teheránským průlivem projede ročně 30 000 lodí. Malá hrstka zemí, které s touto válkou nijak nesouvisí, včetně všech států Perského zálivu, má zakázáno průplav používat. Průplav se musí znovu otevřít v zájmu globálního obchodu. Otázkou je, jak další údery, zejména na civilní infrastrukturu, přimějí íránský režim, který prokázal dokonalou schopnost libovolně vraždit vlastní lid, aby nyní souhlasil s takovým ústupkem?
Moderátor: Zamyslete se nad bombardováním mostů a elektráren – pomineme-li fakt, že se pravděpodobně jedná o válečné zločiny – bylo by to účinné?
David Satterfield: Nevěřím, že tato strategie, pokud se skutečně jedná o strategii útoků na civilní infrastrukturu, zejména mosty a elektrárny, přinese výsledky, jaké si Spojené státy přejí.
Moderátor: Jako diplomatu, kariérnímu diplomatu, je vám trapný Trumpův slovník, jeho nadávky a výhrůžky?
David Satterfield: Obávám se, že kampaň, která se zdá být zaměřena spíše na útoky než na strategii a dosažení strategických cílů, pravděpodobně nepřinese Írán, který by představoval menší hrozbu pro své sousedy a pro region, ale který nyní nejenže zůstane v pozici, kdy tyto hrozby udržuje, ale bude se považovat za úspěšný, za přeživší. To není v tomto případě žádoucí výsledek.
Moderátor: Rád bych se vrátil k Sanam Naragi-Anderlini. Mnoho lidí se ptalo, jaký bude mít tato válka v průběhu svého trvání dopad na íránské veřejné mínění vůči režimu. Má to v Íránu za následek sjednocení lidí proti Spojeným státům a Izraeli?
Sanam Naragi-Anderlini: No, opět si myslím, že musíte, víte, je to populace 93 milionů lidí. Lidé právě teď zažívají masivní bombardování. Navrhovat jim, aby si vybrali stranu mezi dvěma jadernými mocnostmi, které je bombardují a vyhrožují jim vyhlazením, a režimem, který v tuto chvíli brání územní celistvost země. Ať už si však o domácích otázkách myslíme cokoli, jsou to obtížné otázky. Vůči režimu je zjevně obrovská nespokojenost veřejnosti, pokud jde o zacházení s lidmi. Musíme v lednu přesně pochopit, co se stalo. Je třeba provést... nezávislé vyšetřování, pokud jde o počty, protože je absurdní hovořit o 45 000 a 50 000 mrtvých. Nemáme o tom žádné důkazy. Máme důkazy o 7 000 zabitých, což je významné a obrovské číslo. Máme také důkazy o izraelské infiltraci. Je to tedy složitá situace. Ale chci jen říct tohle. Bombardování univerzit, bombardování nemocnic, bombardování škol. Bylo zasaženo přes 600 škol. Jedná se o cílené útoky na civilní a lidskou infrastrukturu. 3 miliony, přes 3 miliony lidí.
Moderátor: A stojí za to zmínit, že přiznal, že se pokoušel poslat zbraně íránským demonstrantům. Nehrálo to do karet íránské vládě, protože přesně to tvrdili, že se děje?
Sanam Naragi-Anderlini: Podívejte, nejsem žádný fanoušek íránského režimu. Jen říkám, představte si, že v Anglii najednou uslyšíme, že Číňané se snaží dovézt zbraně do Británie na podporu demonstrantů, kteří protestují proti nějaké věci. Jak by na to reagovala britská vláda? Musíme se na to tedy dívat z těchto úhlů pohledu, ale tři a půl milionu lidí je vysídleno, jsou zasaženy školy a nemocnice a jsou zraněni civilisté.
Moderátor: Sanam Naragi-Anderlini a Davide Satterfielde, moc vám oběma děkuji. Nyní, zatímco Izrael dnes pokračoval v úderu na cíle v Íránu, jak jsme slyšeli v reportáži Anushky, zasáhl také cíle v Libanonu, kde již zemřelo téměř 1 500 lidí, a v Gaze. Izraelští civilisté byli rovněž vystaveni pokračujícímu raketovému ostřelování s oběťmi v severním a středním Izraeli. Pojďme k Harrymu Fawcettovi, který se k nám připojuje z Jeruzaléma. Harry.
Reportér: Ano, Krishnane, jak říkáte, íránské rakety opět obešly izraelskou obranu a shodily kazetové submunice na různá místa ve středním Izraeli, kde způsobily škody a zranění. Ale velká pozornost se stále soustřeďuje na oblast severně od Haify, kde dopadla balistická raketa. Nevybuchla, ale zničila včera v noci obytný dům. Včera v noci byly nalezeny dvě mrtvé osoby. Během dne byla z trosek vytažena další dvě těla. Nyní se potvrzuje, že šlo o rozšířenou rodinu, starší manželský pár, jejich syna a jeho ženu.
A Izrael dnes pokračuje v útocích na Libanon. Sedm lidí bylo zabito a pokračuje tato taktika ničení podobné tomu v Gaze. Libanonské vesnice v blízkosti izraelského území. Izraelská armáda zveřejnila snímky vesnice Taiba a různých výbuchů, které zničily velké části této vesnice. Premiér Benjamin Netanjahu dnes rovněž promluvil a vyjádřil soustrast za oběti v Haifě. Údajně telefonoval s Donaldem Trumpem a naléhal proti příměří, zřejmě s pocitem, že z izraelského hlediska nebylo dosud v Íránu učiněno dost, nicméně dnes izraelskému lidu prezentuje dosavadní úspěchy.
Netanjahu: Likvidujeme zařízení, likvidujeme agenty a ano, pokračujeme v likvidaci vysokých představitelů. Írán už není tím samým Íránem. Už to není ten samý Írán. Izrael už není tím samým Izraelem. Izrael je silnější než kdy jindy a teroristický režim v Íránu je slabší než kdy jindy.
Reportér: A dnes krvavá připomínka pokračujícího izraelského ostřelování Gazy. V centrální části Gazy zabil izraelský letecký úder nejméně 10 lidí poblíž školy, která sloužila jako útočiště pro vysídlené obyvatele. Podle zpráv došlo v této oblasti ke střetu mezi milicemi podporovanými Izraelem a dalšími skupinami a letecké údery na to navázaly. Další dva letecké údery zabily také dva další Palestince a jedna dívka byla vážně zraněna. To vše samozřejmě několik měsíců po říjnovém příměří. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že od té doby bylo izraelskou palbou zabito více než 700 lidí.
Moderátor: To byl Harry Fawcett v Jeruzalémě. No, uprostřed opakovaných hrozeb Donalda Trumpa a blížících se termínů, do kdy má Írán znovu otevřít Hormuzský průliv, zůstávají trhy velmi volatilní. Je tu se mnou naše ekonomická korespondentka Helia Ebrahimi. Helio.
Ekonomická reportérka: No, prezidentova sdělení jsou nevyzpytatelná, bombastická, dokonce i urážlivá. Ale znovu a znovu, Krishi, dokázal přesvědčit ho, že jednání probíhají dobře, že válka velmi brzy skončí. A to navzdory tomu, co se děje na místě. Dnes byly americké akcie všechny v plusu. Index S&P po prezidentově projevu stagnoval, mírně vzrostl o 0,3 %. Cena ropy dnes ráno klesla a po jeho projevu mírně vzrostla, ale 110 dolarů je daleko od 60 nebo 70 dolarů, s nimiž jsme začínali. Další klíčový ukazatel, výnos amerických dluhopisů, se dnes příliš nepohnul, ale drží se pevně nad 4 %, což je o to dražší v době, kdy Washington vykazuje tyto historické deficity. Američtí spotřebitelé to již pociťují v praxi, když cena benzínu nyní v průměru přesahuje 4 dolary za galon a cena nafty vzrostla o 55 %. To má zásadní dopad na dopravu. Společnost Amazon a americká pošta nyní uvádějí, že tyto vyšší ceny znamenají, že začnou americkým spotřebitelům účtovat příplatek.
Moderátor: Íránská vláda nyní prohlásila, že nemá zájem o krátkodobé příměří za účelem znovuotevření Hormuzského průlivu. Co to pro ně znamená? Budou i nadále věřit Trumpovi pokaždé, když řekne, že všechno bude v pořádku?
Ekonomická reportérka: Myslím, že když nemáte fundamenty, musíte se řídit sentimentem nejmocnějšího prezidenta na světě. Co jiného mohou dělat? Každý chce nakupovat při poklesu. Klíčovou věcí je ale Hormuzský průliv. Jak jste viděli, je to kritická vodní cesta. Slouží pro plyn, ropu a základní chemikálie. O víkendu, od soboty, jste ale viděli proplout 16 lodí – indické lodě, lodě z Iráku, lodě vezoucí íránskou ropu do Číny. To je sice jen zlomek ve srovnání se 100 až 150 tankery, které tudy dříve projížděly, ale představuje to určitou změnu. Má to však svou cenu, protože Íránci zřídili mezi ostrovy Hashm a Larakh jakousi mýtnou trasu, kde údajně účtují 2 miliony dolarů za barel. Režim nyní tvrdí, že je to kvůli všem škodám způsobeným touto válkou. Jedna z klíčových věcí, kterou je třeba mít na paměti je, že tankerům trvá asi 30 dní, než se z Hormuzského průlivu dostanou do cíle. Mluvili jsme tedy o vyšších cenách ropy, ale zatím se ve skutečnosti nevyskytly žádné problémy s nedostatkem. Pokud zůstane průliv uzavřený, teprve tehdy začneme pociťovat skutečné potíže.
Moderátor: A co se dnes děje?
Ekonomická koresppondentka: Analytici ropného trhu pozorně sledovali průjezd dvou tankerů, které směřovaly k Hormuzskému průlivu. Pluly z Ras Lafanu v Kataru, odkud pochází asi 20 % světového vývozu zkapalněného zemního plynu (LNG). V této válce se o to dosud nikdo nepokusil. Ale jak říkala Anushka, došlo k izraelskému útoku na íránský petrochemický komplex a lodě se pak vrátily. Vidíte tedy, že zatímco prezident mluví, stále existují rozpory.
