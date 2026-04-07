Život s vědomím iluze
7. 4. 2026 / Petr Vařeka
Žít v nejistotě s kontrolou
Příbytek v geopolitickém chaosu
Žít v omezeném prostoru
1. Příbytek, který není: o schopnosti bydlet bez jistoty
Existují okamžiky, kdy si člověk uvědomí, že to, co považoval za svůj „domov", přestává být obyvatelné.
Nejde nutně o fyzický prostor. Jde o něco subtilnějšího: o soubor jistot, vztahů, rolí a představ o sobě samém, které dohromady vytvářejí pocit zakotvení ve světě.
Tento mentální příbytek bývá budován dlouhá léta – a o to bolestnější je situace, kdy se začne rozpadat.
Na první pohled se může zdát, že problém je v jeho selhání. Že se něco pokazilo – zdraví, vztahy, stabilita.
Při bližším pohledu se však ukazuje něco střízlivějšího: příbytek byl od počátku postaven z věcí, které jsou pomíjivé. Zdraví se mění, vztahy se proměňují, materiální jistoty kolísají. Rozpad tedy není výjimkou, ale pravidlem.
Zásadní otázka pak nezní, jak takový příbytek zachránit, ale co vlastně dělá příbytek příbytkem.
Ukazuje se, že nejde o „věc o sobě". Příbytek není objekt, který by existoval nezávisle na nás. Je to mentální konstrukce – příběh, který si o sobě a svém životě vyprávíme.
Tento příběh má svou funkci: dává smysl zkušenostem, vytváří kontinuitu, umožňuje orientaci. Bez něj bychom byli vystaveni chaosu.
Zároveň se však tento příběh může stát vězením. To, co nás kdysi drželo pohromadě, nás začne omezovat. Příběh přestane odpovídat realitě, ale my v něm přesto zůstáváme, protože opustit ho znamená vstoupit do nejistoty.
A právě zde se rodí obava, že bez příbytku, bez smyslu nemůžeme existovat.
Nabízí se radikální řešení: opustit příbytek úplně. „Bydlet pod širým nebem" – žít bez konstrukcí, bez jistot, bez opory.
Tento ideál má svou přitažlivost. Oslovuje touhu po svobodě, po životě bez iluzí.
Je však třeba rozlišovat. Vnitřně je takový postoj do určité míry možný: člověk může přestat absolutizovat své příběhy, může se naučit nebýt na nich zcela závislý.
Prakticky však zůstává bytostí tělesnou a vztahovou. Potřebuje základní stabilitu, péči, zázemí. Bez nich se neosvobozuje, ale vyčerpává.
Skutečné řešení proto neleží ani v úplném zabydlení, ani v úplném opuštění.
Ukazuje se, že smysluplnější je jiný přístup: vědomě si „příbytek" zbudovat – ale zároveň vědět, že jde o konstrukci.
Tento mentální příbytek pak plní jinou funkci. Není zdrojem iluze trvalosti, ale nástrojem orientace. Neposkytuje definitivní jistotu, ale umožňuje jednat. Jeho hodnota nespočívá v tom, že by byl pravdivý, ale v tom, že je užitečný.
Takový příbytek má několik vlastností. Především není absolutní – může se proměňovat, aniž by jeho obyvatel ztratil půdu pod nohama. Zároveň je ukotvený v realitě: neignoruje tělo, potřeby ani vztahy. A konečně plní klíčovou funkci – motivuje k péči.
To je zásadní moment. Bez určité formy „příbytku" by člověk snadno sklouzl k rezignaci. Proč opravovat střechu, když je všechno iluze? Proč se starat o vztahy, když jsou pomíjivé? Právě zde se ukazuje význam vědomé konstrukce: příbytek, i když je iluzorní, může být zdrojem odpovědnosti.
Vzniká tak jemná rovnováha.
Na jedné straně je třeba brát příbytek dost vážně, aby člověk pečoval o svůj život – o zdraví, vztahy, prostředí, v němž žije. Na druhé straně je nutné nebrat ho natolik vážně, aby se stal vězením, z něhož nelze vystoupit.
Tato dvojznačnost není slabinou, ale podmínkou zralosti. Člověk se učí žít „uvnitř i vně" zároveň: má svůj příběh, ale není jím plně definován. Má svůj dům, ale ví, že není jeho podstatou.
V tomto smyslu není cílem žít pod širým nebem. Cílem je mít střechu nad hlavou, která nás chrání před nepohodou a přitom se nestane klecí.
Takový způsob existence nepřináší definitivní klid ani jistotu. Nepřestáváme ztrácet, nepřestáváme čelit změně. Mění se však vztah k těmto procesům.
Rozpad příbytku už není katastrofou, ale součástí života, na kterou lze reagovat bez paniky.
Možná nejpřesnější vyjádření tohoto postoje zní jednoduše:
Žít tak, jako by příbytek byl skutečný – a vědět, že není.
Právě v tomto napětí se otevírá prostor, v němž lze zároveň nést odpovědnost za svůj život a nebýt jím zotročen.
2. Příbytek v čase nejistoty: geopolitický rozměr
Úvahy o „příbytku" nezískávají svůj význam jen v osobní rovině. Zvláštní naléhavost dostávají ve chvíli, kdy se samotný svět začne jevit jako nestabilní. Události jako uzavření Hormuzského průlivu či nepředvídatelné kroky politických lídrů ukazují, jak omezená je schopnost jednotlivce ovlivňovat dění ve velkém měřítku.
Tato zkušenost může snadno vést k demotivaci. Pokud se svět jeví jako chaotický a řízený silami mimo náš dosah, může se zdát, že individuální úsilí ztrácí smysl.
Proč se snažit budovat život, když jeho podmínky mohou být kdykoli narušeny rozhodnutími, která nemáme pod kontrolou?
Právě zde se však vrací význam „mentálního příbytku" v jeho zralejší podobě.
Pokud jsme si vědomi, že příbytek není absolutní jistota, ale nástroj orientace, můžeme tuto perspektivu rozšířit i na svět jako celek.
Geopolitická nestabilita není výjimkou, ale projevem téže pomíjivosti, která se týká i našich osobních jistot. Rozdíl je pouze v měřítku.
Namísto frustrace z nemožnosti ovlivnit „velké hráče" se tak pozornost přirozeně přesouvá k tomu, co ovlivnit lze.
K prostoru, v němž skutečně žijeme: k vlastnímu jednání, k nejbližším vztahům, k prostředí, které spoluutváříme.
Tento posun není rezignací, ale realistickým přehodnocením rozsahu naší moci. Neznamená lhostejnost k dění ve světě, ale odmítnutí iluze, že na něm můžeme přímo participovat více, než je reálně možné.
Zralý „příbytek" v tomto kontextu znamená vytvořit si takové vnitřní i vnější podmínky, které umožňují relativní klid i uprostřed nejistoty. Nejde o izolaci od světa, ale o kultivaci prostoru, který není zcela závislý na jeho výkyvech.
To může zahrnovat:
péči o vlastní psychickou stabilitu
budování kvalitních mezilidských vztahů
rozumné materiální zabezpečení
schopnost soustředit se na konkrétní, dosažitelné kroky
V tomto světle získává staré rčení nový význam: lepší než proklínat tmu je zapálit svíčku.
Ne proto, že by svíčka změnila svět jako celek. Ale proto, že osvítí prostor, ve kterém skutečně žijeme.
A právě tento osvětlený prostor – jakkoli omezený – je místem, kde se odehrává náš skutečný život.
