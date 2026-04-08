Britští bezpečnostní představitelé začali kvůli Trumpovi skrývat zpravodajské informace před USA
8. 4. 2026
Chaotická zahraniční politika Donalda Trumpa a opakovaná kritika Sira Keira Starmera vedly úředníky Whitehallu k pocitu, že už nemohou důvěřovat svému nejstaršímu a nejbližšímu spojenci, jak bylo sděleno The i Paper.
Desetiletí trvající zpravodajské vztahy se ocitly v nejistotě po hrozbách Washingtonu vůči Grónsku, jeho ambicím zasahovat do evropské politiky a veřejném pobouření nad odmítnutím Británie připojit se k válce USA s Íránem.
Opakované selhání na světové scéně vedlo k tomu, že americký prezident znevažoval roli britských ozbrojených sil v předchozích společných válkách a zahájil osobní útoky na Starmera, označující ho za "žádného Churchilla".
Dopad se rozléhal chodbami Whitehallu a britské rozvědky.
Zdroj z ministerstva zahraničí řekl The i Paper, že přístup Bílého domu "America First" ukazuje, že Trump "nemá žádné zábrany podrazit spojence" a uvedl, že Velká Británie jednoduše "nemůže důvěřovat" současné administrativě.
Podle Financial Times jsou nyní američtí úředníci přiděleni k britským vládním oddělením vyzýváni, aby opustili schůzky, na nichž se diskutují citlivé informace.
Britský zpravodajský zdroj popsal tento krok jako "oko za oko", což znamená, že jakékoli pokusy o ochranu britských zpravodajských služeb jsou pouze reakcí na podobné nepřátelství ze strany USA.
John Foreman, britský obranný atašé v Moskvě do roku 2022, řekl, že "důvěru, která jednou zmizí, je těžké obnovit".
Řekl pro The i Paper: "Pokud USA nejsou ochotny zajistit, aby britská tajemství zůstala utajena, bude třeba zavést omezení. Ale [to je] těžké, když je sdílení zpravodajských informací tak hluboké a rozsáhlé."
Více než 70 let je zvláštní vztah mezi Británií a Amerikou základním kamenem západní aliance, kdy zpravodajští a vojenští představitelé spolupracují na boji proti všem hrozbám, od přímé války po tajné operace.
Narůstající napětí za Atlantikem však přerostlo i do veřejné kritiky USA ohledně zpožděného schválení využití britských vojenských základen americkými letadly k útokům na Írán.
Americký prezident dříve označil Starmera za lídra, který se pokusil "připojit se k válkám poté, co už jsme vyhráli". V úterním příspěvku na Truth Social Trump uvedl, že "země, které nemohou získat letecké palivo" a odmítly se připojit k útokům proti Íránu, jako je "Spojené království", by měly přestat spoléhat na Spojené státy.
"Budeš se muset začít učit bojovat za sebe," napsal. "USA už tu nebudou, aby ti pomohly."
"Napětí a nedůvěra" mezi spojenci
Nejnovější urážky přes Atlantik přicházejí po bouřlivých měsících pro takzvaný zvláštní vztah.
Po Trumpově příchodu do Bílého domu loni britští zpravodajští představitelé požadovali ujištění ohledně způsobu, jakým budou zpravodajské informace využívány a šířeny americkými protějšky, vzhledem k obavám z Trumpovy zahraniční politiky.
Otevřené sdílení zpravodajských informací mezi oběma zeměmi sahá až k tajné Sinkovově misi z roku 1941, která zahrnovala výměnu informací o japonských a německých šifrách v Bletchley Parku před oficiálním vstupem USA do 2. světové války.
Od té doby USA a Velká Británie nadále sdílejí zpravodajské informace prostřednictvím dohody UKUSA, často označované jako "Two Eyes", a zpravodajské aliance Five Eyes zahrnující Austrálii, Kanadu a Nový Zéland.
Nicméně sílící hodnocení současného vztahu "Dvou očí" vedlo britské představitele k pocitu, že je Washington vnímá jen jako "součást Evropy".
Během Trumpových hrozeb po převzetí moci a jeho neochoty vyloučit vojenskou sílu byl i na další dlouhodobé spojenecké dohody vyvíjen tlak.
Vysoce postavený zasvěcenec NATO tehdy řekl The i Paper, že kroky amerického prezidenta "vytvářejí napětí a nedůvěru" mezi evropskými a americkými kolegy v alianci.
Zdroj, který si přál zůstat v anonymitě, uvedl, že zaměstnanci "už nemluví otevřeně" kvůli rostoucím obavám, že informace se dostanou zpět k Trumpovi a mohly by být použity k pokusu o násilné dobytí Grónska.
"Dřív jsme spolu chodili na pivo, ale teď je to fakt zvláštní. Bojoval jsem v Iráku a Afghánistánu bok po boku s Američany," uvedli. "To je velmi rušivé způsobem, o kterém jsem nikdy předtím nepřemýšlel, protože je to tak nereálné a překvapivé."
Zdrženlivost Whitehallu vůči americkým protějškům byla minulý týden zdůrazněna ve vládní zprávě o zahraničním vměšování.
Autor revize, bývalý státní úředník Phillip Rycroft, varoval před novými hrozbami vyplývajícími ze strany spojenců – konkrétně USA.
Zpráva odvážně odkazovala na americkou strategii národní bezpečnosti, která začátkem tohoto roku vyjádřila záměr Washingtonu zasahovat do evropské politiky a odmítat to, co označila za "elitami řízená, antidemokratická omezení základních svobod v Evropě".
"Jsem si také vědom potenciální nové hrozby," uvádí zpráva. "Vznikající ochoty zahraničních aktérů a soukromých občanů, včetně spojenců jako jsou Spojené státy, zasahovat do politiky v zahraničí a ovlivňovat ji ve prospěch svých vlastních cílů."
Když se Starmer snaží zablokovat případné zbývající vztahy s Bílým domem, Buckinghamský palác oznámil, že král Karel podnikne státní návštěvu USA koncem dubna.
S cílem využít Trumpovu náklonnost k britské monarchii se král vydá na dlouho plánovanou cestu k oslavě 250. výročí nezávislosti Ameriky na britské nadvládě.
Mluvčí vlády uvedl: "USA jsou naším hlavním partnerem v oblasti obrany a bezpečnosti a pokračujeme v hluboké spolupráci v národním zájmu. To zahrnuje i USA, které operují z britských základen, jak to dělají už desítky let."
Zdroj v angličtině: ZDE
