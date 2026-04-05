Krize na Blízkém východě: Trump v příspěvku na sociálních sítích plném vulgárních výrazů vyhrožuje íránské infrastruktuře
5. 4. 2026
Americký prezident vzkazuje Íránu: „Otevřete ten zasranej průliv, vy šílení hajzlové, nebo budete žít v pekle“; íránský mluvčí obviňuje Trumpa z „bezohledných kroků“
Trump varuje Írán, aby do úterý znovu otevřel Hormuzský průliv, jinak ho čeká „peklo“
„Vyšinutý šílenec“: Američtí politici reagují na Trumpovu hrozbu vůči Íránu
Trump používá vulgární výrazy v novém příspěvku, kterým vyhrožuje íránské infrastruktuře
V příspěvku na Truth Social použil Trump vulgární výrazy, aby vyzval Írán k propuštění lodí Hormuzským průlivem, a pohrozil dalšími útoky na íránskou energetickou a dopravní infrastrukturu. Napsal:
Úterý bude v Íránu Dnem elektráren a Dnem mostů v jednom. Nic podobného tu ještě nebylo!!! Otevřete ten zasranej průliv, vy šílení hajzlové, nebo budete žít v pekle – JEN SE DÍVEJTE! Chvála Alláhovi. Prezident DONALD J. TRUMP
ZAáchrana posádky stíhačky je propagandistickým úspěchem – ale také ukazuje, že Írán se stále dokáže bránit
Donald Trump nevyhnutelně prohlásí záchranu druhého člena posádky sestřelené stíhačky F-15 za propagandistický triumf, ačkoli toto 48hodinové drama připomíná, že neporažený Írán je schopen se bránit a způsobit USA ztráty.
Mělo by to být také varováním pro Bílý dům, který stále zvažuje, zda zahájit pozemní operaci v Íránu s cílem obsadit ostrov v Perském zálivu – zejména pokud existuje vážná ambice získat íránské vysoce obohacený uran z hlubokého podzemí.
Americko-izraelské bombardování Íránu je natolik jednostranné ve prospěch útočníků, že jediné sestřelení, k němuž došlo pět týdnů po začátku války, se pro Američany okamžitě stalo významným problémem, protože je tak vzácné – a zapamatovatelné. Naposledy bylo americké válečné letadlo sestřeleno nepřátelskými silami v roce 2003, během války v Iráku.
Izraelský útok v neděli zasáhl byt v obytné budově v Ain Saadeh, městečku východně od Bejrútu v kopcích nad městem, informovala státní agentura National News Agency.
Tato oblast byla dosud ušetřena střetů mezi Hizballáhem a Izraelem, který v neděli zintenzivnil útoky na jižní předměstí libanonského hlavního města, včetně útoku, při kterém zahynuli čtyři lidé poblíž hlavní veřejné nemocnice.
Členové OPEC+ v neděli uvedli, že oprava energetických zařízení poškozených při nedávných útocích bude nákladná a bude trvat dlouho a potenciálně by mohla zasáhnout globální dodávky ropy i v daleké budoucnosti. Zdůraznili také „kritický význam ochrany mezinárodních námořních tras pro zajištění nepřetržitého toku energie“.
Podle agentury Reuters se skupina, kterou tvoří členové OPEC a další ropné země, údajně v zásadě dohodla na zvýšení produkce o 206 000 barelů denně v květnu. Tato dohoda však zůstává převážně symbolická, dokud Írán nadále účinně blokuje Hormuzský průliv.
Tento konflikt nyní vedl k největšímu narušení dodávek ropy v historii.
Cena ropy Brent prudce vzrostla, od začátku roku se v reakci na válku zvýšila o více než 50 % a v březnu dosáhla maxima 119,50 USD za barel. Nyní se obchoduje za zhruba 109 dolarů za barel.
V rámci významného eskalování války mezi USA a Izraelem v Íránu sestřelily íránské síly v posledních dnech dva americké vojenské letouny. Tři piloti, kteří se podíleli na ztrátě stíhačky F-15 Strike Eagle a pozemního útočného letounu A-10 Warthog, byli zachráněni, ale tyto incidenty upozornily USA, že íránská protivzdušná obrana nemusí být tak oslabená, jak Trumpova administrativa obecně tvrdila.
Britská organizace Maritime Trade Operations (UKMTO) v nedělním varování informovala o několika dopadech střel v těsné blízkosti kontejnerové lodi ve Spojených arabských emirátech.
Vláda emirátu Šardžá uvedla, že terčem útoku byl přístav Khor Fakkan a že zatím nebyly hlášeny žádné oběti, jak vyplývá z prohlášení vládního mediálního úřadu na sociálních sítích.
Rada pro americko-islámské vztahy (CAIR) odsoudila Trumpa za „zesměšňování islámu“ a odvolávání se na Alláha v jeho příspěvku na Truth Social, v němž vyhrožoval Íránu. CAIR vydala v neděli následující prohlášení:
„Prezident Trumpovo pomatené zesměšňování islámu a jeho výhrůžky útokem na civilní infrastrukturu v Íránu jsou bezohledné, nebezpečné a svědčí o myšlení, které projevuje lhostejnost k lidskému životu a pohrdání náboženským přesvědčením.
Tyto výroky nevznikají ve vzduchoprázdnu. Navazují na dlouhou tradici protimuslimské rétoriky a politiky, které dehumanizovaly muslimy doma i v zahraničí. Neformální použití výrazu ‚Chvála Alláhovi‘ v kontextu násilných hrozeb odráží znepokojivou ochotu zneužívat náboženský jazyk jako zbraň a zároveň hanobit islám a jeho stoupence.
Kongres nesmí zůstat na dovolené, zatímco prezident otevřeně slibuje spáchání válečných zločinů, které by mohly vyvolat ještě větší regionální a globální konflikt. Zákonodárci mají povinnost znovu se sejít a znovu potvrdit svou autoritu v otázkách války a míru a zajistit, aby žádný prezident nemohl jednostranně vtáhnout naši zemi do války.“
Mehdi Tabatabaei, zástupce pro komunikaci v kanceláři íránského prezidenta, uvedl, že Írán otevře Hormuzský průliv teprve poté, co obdrží kompenzaci za válečné škody, vyplacenou prostřednictvím „nového právního režimu“ založeného na tranzitních poplatcích.
Tabatabaei rovněž uvedl, že Trump se uchýlil k vulgárním výrazům „z čiré zoufalosti a vzteku“, a obvinil amerického prezidenta z vyvolání „totální války v regionu“.
„Hormuzský průliv bude znovu otevřen teprve tehdy, až budou v rámci nového právního režimu škody způsobené vynucenou válkou plně kompenzovány z části výnosů z tranzitních poplatků,“ napsal Tabatabaei na sociálních sítích.
Donald Trump uvedl, že jeho lhůta, do kdy musí Írán otevřít Hormuzský průliv, jinak čelí útokům na kritickou infrastrukturu, je úterý večer, jak vyplývá z rozhovoru, který poskytl deníku Wall Street Journal a který byl zveřejněn v neděli.
„Pokud do úterního večera něco neudělají, nebudou mít žádné elektrárny a nezůstane jim stát žádný most,“ řekl Trump deníku. V příspěvku na sociálních sítích z nedělního dopoledne Trump uvedl, že Íránu hrozí útoky na infrastrukturu a země bude „žít v pekle“, pokud do úterý průliv neotevře.
Trump také v neděli odpoledne na Truth Social záhadně zveřejnil příspěvek „Úterý, 20:00 východního času!“, čímž pravděpodobně narážel na svou novou lhůtu pro Írán.
Předseda íránského parlamentu říká, že „celý náš region shoří“ kvůli Trumpovým činům
Mohammad-Bagher Ghalibaf, předseda íránského parlamentu, reagoval na Trumpovy výhrůžky v příspěvku na sociálních sítích.
„Vaše bezohledné kroky vtahují Spojené státy do živého PEKLA pro každou jednotlivou rodinu a celý náš region shoří, protože trváte na tom, že budete následovat Netanjahuovy rozkazy,“ napsal.
„Nenechte se mýlit: Válečnými zločiny nic nezískáte. Jediným skutečným řešením je respektovat práva íránského lidu a ukončit tuto nebezpečnou hru.“
Bývalý íránský ministr zahraničí Ali Akbar Velayati rovněž varoval, že „pokud Bílý dům zopakuje své pošetilé chyby, brzy si uvědomí, že tok energie a globální obchod lze narušit jediným signálem.“
Velayati dále kritizoval strategie Washingtonu a uvedl, že zatímco „Spojené státy se od Íránu poučily z historie, ještě se musí naučit geografii moci.“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se obává, že dlouhodobá válka USA a Izraele proti Íránu by mohla oslabit americkou podporu Ukrajině, jelikož se globální priority Washingtonu mění.
Zelenskyj řekl agentuře Associated Press, že Ukrajina naléhavě potřebuje více protivzdušných systémů Patriot z USA, protože Kyjev se snaží odrážet neúnavné ruské letecké útoky. Říká, že se obává, že dodávky budou omezeny, protože zdroje budou přesměrovány na Blízký východ.
„Musíme si uvědomit, že dnes nejsme prioritou,“ řekl Zelenskyj. „Proto se obávám, že dlouhá válka (s Íránem) nám přinese méně podpory.“
Rovněž uvedl, že Rusko z války ekonomicky těží a sdílí zpravodajské informace s Íránem. Zelenskyj nabídl ukrajinské odborné znalosti v boji proti íránským dronům a spolupráci v oblasti obrany s arabskými státy Perského zálivu.
Šéf demokratů v Senátu odsoudil Trumpa za „vyhrožování možnými válečnými zločiny“
Senátor Chuck Schumer, šéf demokratů v Senátu, reagoval na Trumpův výlev slovy: „Veselé Velikonoce, Ameriko. Zatímco vy se chystáte do kostela a slavíte s přáteli a rodinou, prezident Spojených států se na sociálních sítích chová jako vyšinutý šílenec.
„Vyhrožuje možnými válečnými zločiny a odcizuje si spojence. Takový je on, ale takoví my nejsme. Naše země si zaslouží mnohem lepšího,“ napsal Schumer.
Vůdce menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries mezitím vyjádřil vděčnost za záchranu druhého člena americké posádky. „Jsem vděčný, že druhý důstojník letectva, jehož stíhačka byla sestřelena v Íránu, byl hrdinsky zachráněn americkými speciálními jednotkami. Jaké požehnání na velikonoční neděli ráno. Kéž Bůh i nadále bdí nad našimi vojáky.“
Demokraté v neděli ráno reagují na Trumpův výlev plný nadávek na Truth Social.
Senátor Bernie Sanders to označil za „nebezpečné a duševně nevyrovnané“ a na svém účtu na X napsal: „Měsíc po zahájení války v Íránu je toto prohlášení prezidenta Spojených států na velikonoční neděli. Jsou to blouznění nebezpečného a duševně nevyrovnaného jedince. Kongres musí jednat TEĎ. Ukončete tuto válku.“
Senátor Chris Murphy to označil za zcela pomatené a na sociálních médiích napsal: „Kdybych byl v Trumpově kabinetu, strávil bych Velikonoce telefonováním ústavním právníkům ohledně 25. dodatku. To je naprosto, zcela pomatené. Už zabil tisíce lidí. Zabije další tisíce.“
Poslankyně Becca Balintová během vystoupení v pořadu MS Now řekla: „Kdyby prezident Biden nebo prezident Obama řekli něco jen vzdáleně podobného, bylo by to nepřetržitě vysíláno na každém kanálu a všichni na druhé straně politického spektra by kvůli tomu křičeli a požadovali jejich odstoupení.“
Bývalá Trumpova spojenkyně Marjorie Taylor Greene odsuzuje nejnovější výhrůžku na sociálních sítích
Bývalá Trumpova spojenkyně Marjorie Taylor Greene uvedla, že každý v Trumpově administrativě, kdo se hlásí ke křesťanství, musí „prosit Boha o odpuštění“ a zasáhnout proti prezidentovu „šílenství“.
V dlouhém příspěvku na X, který přišel poté, co americký prezident znovu pohrozil íránské infrastruktuře, pokud zůstane Hormuzský průliv uzavřen, bývalá kongresmanka napsala:
Znám vás všechny i jeho a on se zbláznil, a vy všichni jste spoluvinní. Neobhajuji Írán, ale buďme k tomu všemu upřímní.
Úžina je uzavřena, protože USA a Izrael zahájily nevyprovokovanou válku proti Íránu na základě stejných lží o jaderných zbraních, které vyprávějí už desítky let, že Írán každou chvíli vyvine jadernou zbraň.
Víte, kdo má jaderné zbraně? Izrael. Jsou více než schopni se bránit sami, aniž by USA musely vést jejich války, zabíjet nevinné lidi a děti a platit za to. Trumpova hrozba bombardovat elektrárny a mosty ubližuje íránskému lidu, právě těm lidem, o kterých Trump tvrdil, že je osvobozuje.
