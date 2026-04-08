Rusko ve svobodě internetu zaujalo předposlední místo na světě
8. 4. 2026
Získalo 4 body ze 100 a obsadilo předposlední místo. Pouze Severní Korea je za Ruskem s nulovým ziskem. Podobné ukazatele mají Írán, Čína a Pákistán. Při sestavování hodnocení byla zohledněna možnost svobodně vyjadřovat politické a občanské názory na internetu, stejně jako dostupnost VPN služeb, torrentových stránek a obsahu pro dospělé.
Rusko nebylo uznáno jako "zcela svobodné" v žádné kategorii. Hlavní mezinárodní internetové platformy, včetně sociálních sítí (YouTube, X, Instagram, Facebook, TikTok), instant messengerů (WhatsApp a Telegram) a nezávislých médií, jsou podle studie systematicky blokovány nebo omezovány. Současně bylo Rusko vyzdvihováno jako země s jedním z nejtvrdších opatření proti VPN službám. Od Severní Koreje se liší pouze tím, že přístup k internetu zde zatím není "pouze pro ty, kteří mají nejblíže k úřadům".
Nejvyšší úroveň svobody internetu dosáhlo 11 zemí, které získaly 92 bodů ze 100. Mezi nimi jsou Belgie, Dánsko, Finsko, Island, Nový Zéland nebo Norsko. Podle studie v těchto zemích neexistují žádná omezení svobody projevu na internetu, přístupu k sociálním sítím a VPN, ale problémy s torrentovými zdroji jsou přítomny.
Ruské úřady začaly po invazi na Ukrajinu zpřísňovat kontrolu nad internetem. Nejprve byla nezávislá média likvidována nebo vyloučena, blokovány byly Instagram a Facebook a byla zavedena správní a trestní odpovědnost za "podvody" o armádě a jejím "diskreditování". Pak, díky zpomalení, byli Rusové zbaveni YouTube. Messengers Signal, Viber a Discord byly také blokovány.
V roce 2025 začalo v celém Rusku pravidelně blokovat mobilní internet pod záminkou boje proti ukrajinským dronům. Úřady omezily přístup ke zdrojům prostřednictvím "bílých seznamů" povolených míst. V důsledku toho se Rusko stalo světovým lídrem v počtu výpadků internetu. Podle Top10VPN dosáhly výpadky 37 166 hodin a zasáhly téměř celou populaci země – 146 milionů lidí.
V roce 2026 prezident Vladimir Putin nařídil operátorům na žádost FSB přerušit veškerou komunikaci s Rusy. WhatsApp a Telegram, nejpopulárnější messengery v zemi s publikem 100 milionů uživatelů, byly de facto zablokovány.
Během uplynulého týdne úřady vyvinuly několik opatření k posílení kontroly nad internetem. Ministerstvo digitálního rozvoje zejména nařídilo telekomunikačním operátorům od 1. dubna deaktivovat doplňování Apple ID z mobilního účtu a od 1. května zavést limit na zahraniční provoz na 15 GB, aby omezilo využívání VPN služeb. Agentura se také rozhodla odebrat akreditaci IT společnostem, což jim umožňuje přístup k jejich zdrojům pomocí VPN. Ze stejného důvodu by digitální platformy měly být vyloučeny z "bílého seznamu" zdrojů, které fungují i po vypnutí internetu.
Zdroj v angličtině: ZDE
