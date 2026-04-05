Donald Trump nezní jako obvykle
5. 4. 2026
A to je děsivé, píše Paul Krugman
Donald Trump nezní jako obvykle, a to je děsivé. Tady Paul Krugman s krátkou aktualitou v sobotu odpoledne.
Není to můj obvyklý styl. Žádná ekonomika, žádná analýza, prostě jsem cítil, že musím něco říct. Ve středu Trump pronesl projev, který byl... dost depresivní. Byl bez energie, apatický a zdálo se, že je odtržený od reality, když trval na tom, že v této válce jde všechno skvěle a že všechno jde skvěle ve všech oblastech. A co se týče uzavření Hormuzského průlivu, no, to je problém někoho jiného. A průliv se možná přirozeně otevře sám od sebe, což neznělo jako projev vůdcovství.
V jistém smyslu to znělo jako Trump, který vždy žije ve světě fantazie, kde se vše vyvíjí podle jeho představ. Ale pokud jste přemýšleli o důsledcích pro svět, zdálo se, že to směřuje k tomu, že USA to nikdy otevřeně nepřiznají, ale implicitně v podstatě vzdají a zanechají silnější Írán, ale s otevřeným Hormuzským průlivem – možná s mýtným vybíraným íránským režimem, a jen oslabenými, oslabenými USA, ale lepší než některé z alternativ.
V sobotu Trump zveřejnil příspěvek na Truth Social, ve kterém uvedl, že pokud Írán neotevře Hormuzský průliv do 48 hodin, „spadne na ně peklo“. Tak to formuloval. Spadne na ně peklo. Slovo „spadne“ je sice napsáno s chybou, ale to nevadí. A pak to zakončil slovy „sláva Bohu“. BŮH velkými písmeny.
Páni. Takže zaprvé, najednou je to úplně jiná situace. Kromě toho, že Hormuzský průliv není náš problém, spácháme zřejmě masivní válečné zločiny. To je jediná věc, která zde dává smysl, pokud ho neotevřou, což je dost špatné.
A také... Nemyslím si, že by Trump někdy řekl „Sláva Bohu“. To nezní jako on. Zní to skoro, jako by tenhle příspěvek napsal Pete Hegseth, což v jistém smyslu možná udělal. Ty pravopisné chyby a tak vypadají jako Trumpův rukopis, ale zdá se, že je to vliv našeho nábožensky fanatického ministra války, nebo jak mu lidé v Pentagonu zřejmě říkají, ministra válečných zločinů.
To je opravdu špatné. Těžko odhadnout, co se stane za 48 hodin. Je jasné, že Trump, navzdory všem svým tvrzením typu „vždycky vyhrávám“, si uvědomuje, jak totálně to zvoral, že si uvědomuje, že v podstatě dovedl Ameriku k epochální strategické porážce. Nemyslím si, že mu na tom z pohledu Ameriky záleží, ale uvědomuje si, co to s ním udělalo – že pravděpodobně velmi rychle ztratí vliv na americkou politiku, a pokud mu záleží na jeho odkazu, rozhodně to nebude jeho nádherný taneční sál. Bude to tak, že je to muž, který vlastními silami vedl Ameriku k jedné z jejích největších porážek v historii. Ale co teď?
Jedna věc by byla, kdyby se prostě nějak vytratil do noci, což je to, v co bychom doufali, ale místo toho to vypadá, že to nedokáže přijmout a že se pokusí udělat něco opravdu hrozného ve snaze nějak se a situaci zachránit.
Kdybychom měli fungující demokracii, byl by čas na 25. dodatek. Tenhle chlap by neměl mít vůbec žádnou moc. Prst na tlačítku, i když si nemyslím, že mluvíme o jaderných zbraních, ale neměl by mít žádnou moc v záležitostech státního násilí, když je v takovéhle náladě. Obecně řečeno, i když se od amerických vůdců často očekává náboženská zbožnost a modlitba „Sláva Bohu“ předtím, než rozpoutají násilí, tak to není to, co bývalo americkým zvykem.
Každopádně mám strach. Velmi mě zajímá, co přinesou příštích pár dní, protože to vypadá v podstatě na prezidenta, který se hroutí, a bohužel se hroutí způsobem, který může opravdu velmi rychle udělat ze světa mnohem horší místo.
