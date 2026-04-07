Jak Paříž vyměnila auta za jízdní kola – a proměnila své ulice
7. 4. 2026
Když se Corentin Roudaut před 10 lety přestěhoval do Paříže, bál se jezdit na kole. Tento IT vývojář jako student v Rennes jezdil na kole všude, ale v rušném francouzském hlavním městě se cítil bezradný. Auta byla všude. Cyklisté neměli téměř žádnou ochranu.
Jakmile však úřady vymezily prostor pro oddělený cyklistický pruh na Boulevard Voltaire poblíž jeho domova v 11. pařížském obvodu, Roudaut se vrátil k dojíždění na dvou kolech a už se neohlížel zpět.
Nyní působí jako dobrovolník v cyklistické kampani Paris en Selle a s údivem sleduje, jak se Paříž zbavuje své pověsti města zaměřeného na automobily.
„Byl to proces, který začal pomalu a v posledních 10 letech se opravdu zrychlil,“ řekl Roudaut. „Alespoň v některých částech města máme síť [cyklostezek], která začíná být bezpečná a prakticky kompletní.“
Paříž se od nástupu Anne Hidalgo do funkce starostky v roce 2014 pustila do velkolepé proměny: vysadila 155 000 stromů, přidala několik set kilometrů cyklostezek, 300 ulic v okolí škol udělala jen pro pěší a zakázala autům vjezd na břehy Seiny.
Parkovací místa byla přeměněna na zelené plochy a terasy pro kavárny a bary. Méně rodičů se musí obávat, že jejich dítě bude sraženo autem, když jde do školy.
Hidalgo opustila úřad v neděli 29. března po 12 letech ve funkci starostky a nyní je její boj za to, aby se město stalo příjemnějším místem k životu, uváděn jako příklad pro progresivní evropská města,
„Když se mě lidé ptají, jestli mám nějakou radu, říkám, aby se nebáli být ambiciózní,“ řekl Roudaut, který loni přivítal delegaci zelených politiků z Německa, kteří se snažili pochopit, proč Paříž dokázala to, co Berlín ne.
I když Hidalgoová dosáhla jen části svého plánu, dodal: „všichni říkají: ‚Podívejte se, co Paříž dokázala, je to úžasné.‘“
Ne všichni Pařížané to vnímají stejně. Snaha o zvýšení bezpečnosti na ulicích ubrala prostor automobilům, což vyvolalo přímý odpor motoristů, zatímco referenda o vyšším poplatku za parkování pro řidiče SUV a o zavedení pěších zón v okolí škol byla vyhrána s znepokojivě nízkou volební účastí.
Před komunálními volbami minulý měsíc kritizovala Rachida Dati, kandidátka na starostku za pravicovou stranu Les Républicains, chaos ve veřejném prostoru jako „vyvolávající úzkost“, ačkoli se zdržela návrhu na zrušení klíčových opatření.
V rozhovoru minulý týden Hidalgo uvedla, že přeměna nábřeží na pěší zóny byla „těžkým bojem“, ale nyní, když se to podařilo, lidé se nechtějí vracet zpět.
„Dnes jsou tu generace dětí, které tam auta neznají. Lidé říkají ‚wow!‘, když jim to řeknete,“ uvedla.
Odborníci tvrdí, že přechod usnadnily neobvykle slabé správní hranice města, díky nimž mají předměstské čtvrti menší vliv na dopravu než v jiných hlavních městech, a také příprava, kterou provedli předchozí starostové.
Přesto však bylo zapotřebí odvahy prosadit opatření, která způsobovala motoristům nepříjemnosti, ale zároveň přinášela společenské a environmentální výhody.
V roce 2016 byla v rámci snah o snížení znečištění zakázána jízda autem na březích Seiny, což také pomohlo cyklistům cítit se bezpečněji.
Ještě by se dalo udělat více, ale dosavadní změny jsou „úžasné“, řekla Audrey de Nazelle, environmentální epidemioložka z Imperial College London, která v Paříži vyrostla a často se tam vrací. Vzpomíná si na dobu, kdy bylo jízda na kole tak vzácná, že „když jste potkali někoho jiného na kole, mohli jste si spolu zajít na kávu“.
„To, co v ostatním světě chybí, je odvaha,“ řekla. „Starostové by mohli říci: ‚Toto je moje příležitost [zanechat] odkaz,‘ ale většina se neodváží.“
Paříž je jedním z 19 světových měst, která mezi lety 2010 a 2024 dosáhla pozoruhodného snížení dvou toxických látek znečišťujících ovzduší, jak zjistila zpráva z minulého měsíce, ačkoli seznam zahrnuje i několik sousedních hlavních měst s méně progresivní městskou politikou.
Znečištění jemnými částicemi klesalo ve stejném období rychleji v Bruselu a Varšavě, zatímco dioxid dusíku klesal rychleji v Londýně.
Paříž není výjimkou, ale dohnala mnoho jiných měst z nižší výchozí pozice, řekl Giulio Mattioli, výzkumník v oblasti dopravy na Technické univerzitě v Dortmundu, který dříve žil v Paříži. „Podmínky již existovaly, stačilo jen vybudovat několik cyklostezek a lidé by je využívali,“ řekl.
Města po celé Evropě zažila během pandemie covidu-19 boom cyklistiky a cyklistické infrastruktury, ale utrpěla zpětné rány v důsledku politického posunu doprava a vzniku konspiračních teorií, které nečekaně zamířily proti myšlenkám, jako je dostupnost služeb v docházkové vzdálenosti.
Zatímco samotný Paříž prošel radikální proměnou v „15minutové město“, rozsáhlá předměstí stále ovládají auta a jsou odříznuta rušným okruhem.
Analýza pro think tank Terra Nova od Jeana-Louise Missiky, bývalého náměstka starostky, který sloužil pod Hidalgovou a jejím předchůdcem, uvádí, že proměna Boulevard Périphérique obklopujícího město je nezbytná k tomu, aby se Paříž stala metropolí bez aut.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse