USA: Naše nejtemnější hodina
7. 4. 2026
Civilizace, kterou zničíme, může být ta naše vlastní, varuje Paul Krugman
Toto je nejtemnější hodina Ameriky. Dnes ráno Donald Trump zveřejnil na Truth Social:
"Celá civilizace dnes v noci zahyne a už nikdy nebude obnovena."
Nebude to žádný problém, pokud se někdy dočkáme soudu za válečné zločiny, který si to všechno zaslouží. Prohlášení o motivu a úmyslu je naprosto jasné.
Nemusím říkat, jak je to odporné. Je to šokující, i když na určité úrovni, pokud jste to neviděli jako reálnou možnost, pak jste nedávali pozor. Není tu moc co říct, kromě toho, jak by se měli chovat ti z nás, kteří nejsou Donald Trump.
Za prvé, každý vojenský velitel, který dostane rozkaz začít ničit civilní infrastrukturu v Íránu, by měl tento rozkaz neuposlechnout, měl by to říct, neměl by ani tiše rezignovat. Je čas se postavit a dát jasně najevo, že je to naprosto nepřijatelné. Je to porušení všeho, za čím armáda stojí. Je to porušení všeho, za čím Amerika stojí.
Za druhé, každý člen Trumpovy administrativy: pokračovat ve své funkci a vykonávat svou práci, zatímco Trump vede Ameriku na cestu k tomu, aby se stala zločineckou zemí, zločineckou teroristickou zemí, to s čistým svědomím nemůžete.
Zejména pokud hrajete jakoukoli roli v tom, aby se to stalo, pak jste také válečný zločinec. Pak byste měli být jednoho dne postaveni před mezinárodní tribunál. Ale i když hrajete okrajovou roli, i když jen sklopíte hlavu a řeknete: „No, jsem náměstek ministra na ministerstvu zemědělství nebo něco takového,“ to nestačí. Toto není režim, ve kterém můžete sloužit s čistým svědomím.
Republikánští politici, jakékoli republikáni, myslím tím, že už se ozývají lidé, kteří říkají: „Víte, já neschvaluji ničení civilizací, ale“ – to „ale“ z vás dělá spolupachatele zločinu, pokud se proti tomu nepostavíte.
A opravdu se mi nelíbí představa, že pouze demokraté mají možnost jednat. To je velmi běžná věc. Toto vše je možné díky slepé poslušnosti republikánů. Nicméně i demokraté zde mají svou roli. A teď není čas kritizovat Trumpovu válku proto, že stojí příliš mnoho peněz, nebo proto, že je špatná pro energetické trhy či zvyšuje ceny potravin. Chci říct, že to všechno samozřejmě dělá. To všechno je pravda. Ale ten bod jsme už dávno překročili. Jsme v bodě, kdy je třeba jednoznačně odsoudit nemorálnost a zločinnost toho, co se děje. Bez obalu.
Ať se propadnu, jestli vím, co se stane. Chci říct, na určité úrovni si myslím, že civilizace, která může být dnes v noci zničena, je ta naše vlastní. Jsme civilizovaní, když děláme takové věci? Pokud se Amerika jako národ proti tomu nepostaví, co jsme pak zač?
Bůh nám tedy pomáhej. Normální život bude pokračovat. Bude to opravdu divné, být venku, víte, nakupovat v obchodě, jezdit metrem a dělat všechny tyhle věci. Ale tohle je v jistém smyslu rozhodující okamžik. V sázce je osud celé americké ideje.
Nemám tušení, jak to skončí.
Diskuse