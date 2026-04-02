Ropné společnosti inkasují v Česku denně 63,7 milionu korun na prudce rostoucích cenách pohonných hmot, zatím co lidé platí rekordní částky 

Studie, která zároveň
rozebírá údaje o ziscích v jednotlivých zemích,[2] navíc ukazuje, že
ceny na čerpacích stanicích vzrostly mnohem více než samotné ceny ropy.
To naznačuje výrazný nárůst zisků v celém odvětví fosilních paliv,
zatímco miliony lidí mají potíže platit účty za energie. To se zvlášť
silně týká i České republiky, kde výrazným způsobem narostly marže u
nafty. Greenpeace vyzývá vlády států EU k zavedení trvalé dodatečné daně
[3] ze zisků ropných a plynárenských společností. Výnosy by měly být
použity na snížení účtů, urychlení energetické nezávislosti Evropy
prostřednictvím obnovitelných zdrojů a úspor energie a na podporu
komunit zasažených klimatickou krizí v Evropě i ve světě.
Ariadna Rodrigo, politická aktivistka Greenpeace EU: „Zatímco
lidé na Blízkém východě umírají a miliony Evropanů se potýkají s
prudkým růstem cen paliv, vlády nechávají ropné společnosti plnit si
kapsy. Státy musí neprodleně zavést vyšší daně ze všech zisků z
fosilních paliv a použít tyto prostředky na snížení účtů za energie,
rozvoj levných, bezpečných a domácích obnovitelných zdrojů a podporu
komunit zasažených klimatickým rozvratem. Při současné úrovni
mimořádných zisků by vlády mohly každý měsíc zajistit přibližně 60
milionů bezplatných jízdenek na veřejnou dopravu, nebo poskytnout všem
40 milionům lidí v EU, kteří mají potíže s placením energií, 60 eur
měsíčně na snížení nákladů domácností."[4]
Nejvyšší celkové mimořádné
zisky z pohonných hmot v EU byly zaznamenány v Německu (23,8 milionu eur
denně. Česká republika je s denními mimořádnými zisky ve výši 2,6
milionu eur (63,7 milionu korun) na 9. místě z 27 států EU. Tyto
mimořádné zisky jsou srovnatelné se Švédskem (2,8 milionu eur), Belgií
(2,3 milionu eur denně) a Portugalskem (2,2 milionu eur). Nárůst marží
byl na litr nafty nejvyšší v Nizozemsku, Švédsku, Dánsku a Rakousku,
zatímco u benzinu v Německu, Rakousku, Španělsku a Dánsku. Studie
dospěla k závěru, že navýšení marží bylo vyšší v zemích s vyšší kupní
silou. Naopak v některých menších zemích s nižší kupní silou, zejména ve
střední a východní Evropě, jako je Slovensko a Slovinsko, marže dokonce
klesaly. V Česku sice nebyl žádný nárůst marží u benzinu, ale vysoký u
nafty (0,173 €). Pro srovnání nevyšší marže na naftu ve střední a
východní Evropě má Polsko (0,182 €).
Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR: „Zveřejněná
studie ukazuje, že jsme opět v situaci, kdy fosilní společnosti každý
den inkasují vysoké mimořádné zisky stejně jako v době nedávné
energetické krizi, kdežto běžní lidé jsou pod tlakem vysokých účtů za
energie a pohonné hmoty. V této době je nutné usilovat o trvalé zdanění
nadměrných zisků energetických společností, na kterém by se mohlo vybrat
o to více, když nastane krize a společnosti mají ještě vyšší zisky.
Studie rovněž ukázala, že v Česku korporace vydělávají na současné krizi
i prostřednictvím vysokého navýšení marží u nafty, které je na úrovni
zemí s vyšší kupní silou a je výrazně vyšší než u jiných zemí v našem
regionu."
Zveřejnění studie přichází
jen týden poté, co Greenpeace ČR upozornilo na problematiku zdanění
nadměrných zisků zveřejněním studii „Daň z nadměrných zisků znečišťovatelů: nevyužitý potenciál".
Ta ukázala, že energetické firmy v EU v nedávné energetické krizi v
letech 2022–2023 dosáhly nadměrných zisků více než 223 mld. eur, na
jejich zdanění však státy vybraly jen zhruba třetinu možných příjmů.
Studie rovněž poukázala na to, že pokud by energetické firmy a fosilní
společnosti odváděly daň z nadměrných zisků nad běžnou úroveň, mohla by
Česká republika získávat stabilní příjmy v řádu desítek miliard korun
ročně.
Poznámky:
[1] V EU vydělávají ropné společnosti denně navíc 75,3 milionu eur na naftě a 6,1 milionu eur na benzinu.
[2]
Rakousko, Belgie, Dánsko, Lucembursko, Švédsko, Itálie, Španělsko,
Francie, Řecko, Finsko, Portugalsko, Česko, Nizozemsko, Polsko
[3]
Dodatečná daň ze zisku je trvalá roční daň ze všech zisků z fosilních
paliv, nikoli pouze z mimořádných zisků. Tato daň by byla nad rámec
stávajících korporátních daní a vedla by k vyšší daňové sazbě pro
společnosti z oblasti fosilních paliv oproti méně znečišťujícím
odvětvím.
[4] Měsíční
jízdenky na místní či regionální veřejnou dopravu v EU stojí v průměru
kolem 40 eur, s nižšími cenami v jižních a východních zemích a vyššími v
severních a západních zemích.
[5] Pokud
jde o zdanění společností vydělávajících na fosilních palivech v reakci
na růst cen energií a prudký nárůst zisků způsobený válkou v Íránu,
Greenpeace vyzývá vlády napříč EU, aby přijaly následující opatření:
Na úrovni EU: Podpořit
zavedení nového a trvalého solidárního mechanismu, který stanoví daň ze
zisků v minimální výši 33 %, s postupným zvyšováním v čase v souladu s
tempem, jaké je pro EU nezbytné k ukončení využívání fosilních paliv.
Na národní úrovni: Zavést
progresivní domácí daňová opatření pro znečišťovatele, která zajistí, že
bohatí vlastníci, investoři a akcionáři fosilního průmyslu ponesou
vyšší daňové břemeno, a tím se získají větší veřejné prostředky pro
komunity zasažené klimatickým rozvratem doma i v zahraničí.
Na globální úrovni: Hrát
proaktivní roli při prosazování globální daně ze zisků znečišťovatelů
pro mezinárodní ropné a plynárenské společnosti prostřednictvím daňové
úmluvy OSN a zajistit, aby tyto příjmy byly směrovány přímo do
multilaterálních fondů OSN určených na klimatické ztráty, škody,
adaptaci a zmírňování dopadů.
