Krize na Blízkém východě: Trump tvrdí, že válka skončí za „dva nebo tři týdny“; Húsíové se přihlásili k raketovému útoku na Izrael
1. 4. 2026
Americký prezident ve středu odpoledne promluví k národu; Húsíové tvrdí, že útok byl společnou operací s Íránem a Hizballáhem
Húsíové se přihlásili k třetímu raketovému útoku na Izrael
Húsíovské síly v Jemenu se ve středu ráno přihlásily k raketovému útoku na jižní Izrael s tím, že šlo o společnou operaci s Íránem a Hizballáhem.
Húsiovské hnutí ve svém prohlášení uvedlo, že provedlo svůj třetí raketový útok v rámci tohoto konfliktu „ve spolupráci s Íránem a libanonským Hizballáhem“.
Húsíové „provedli třetí vojenskou operaci... zaměřenou na citlivé izraelské cíle... pomocí salvy balistických raket“, uvedla skupina podporovaná Teheránem.
Hrozili „dalším eskalováním“, pokud Izrael bude pokračovat v útocích na Libanon, Írán, Irák, okupovaný Západní břeh a Gazu.
Prohlášení přišlo asi tři hodiny poté, co izraelská armáda oznámila, že byla zachycena balistická raketa vystřelená Húsii v Jemenu na jižní Izrael. Nebyla hlášena žádná zranění.
Albanese říká, že nadcházející měsíce „nemusí být snadné“, a vyzývá Australany, aby šetřili pohonnými hmotami
Australský premiér Anthony Albanese varoval, že nadcházející měsíce „nemusí být snadné“ kvůli ropné krizi způsobené válkou na Blízkém východě.
„Nadcházející měsíce nemusí být snadné. Chci to říci na rovinu. Žádná vláda nemůže slíbit, že odstraní tlaky, které tato válka způsobuje,“ řekl ve svém mimořádném celostátním projevu.
„Mohu slíbit, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom Austrálii ochránili před tím nejhorším.“
Vyzval Australany, aby nepanikařili a nekupovali pohonné hmoty ve velkém a pokud možno vyměnili auta za veřejnou dopravu.
„Pokud vyrážíte na cestu, neberte si více pohonných hmot, než potřebujete – natankujte jen tolik, kolik byste normálně natankovali. Myslete na ostatní ve vaší komunitě, v buši a v kritických odvětvích,“ řekl.
Kuvajtská národní banka oznámila, že na dva dny uzavře své ústředí, protože Kuvajt čelí i nadále íránským útokům.
Ústředí banky v hlavním městě Kuvajt a pobočka v Subhanu, která se nachází v blízkosti letiště, byly uzavřeny „vzhledem k aktuálnímu vývoji a v zájmu bezpečnosti všech a zachování plynulosti podnikání“, uvedla banka v prohlášení.
Toto opatření následuje po zprávách o útoku íránského dronu na letiště v Kuvajtu, který zasáhl palivové nádrže v areálu a vyvolal velký požár.
Izraelská armáda uvedla, že při útoku ve středním Íránu byl zabit muž, kterého popsala jako vysokého technického důstojníka jednotky Quds íránských Islámských revolučních gard (IRGC).
Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že Mahdi Vafaei, šéf technického oddělení libanonského sboru jednotky Quds IRGC, byl zabit při včerejším útoku v Mahallatu.
IDF tvrdí, že Vafaei „po dvě desetiletí rozvíjel podzemní projekty v Libanonu a Sýrii“, včetně „desítek podzemních projektů v Libanonu, které sloužily k uskladnění moderních zbraní“.
Írán se k tomu zatím nevyjádřil.
Podle izraelských médií je 11letá dívka v kritickém stavu a 13letý chlapec byl vážně zraněn po raketovém útoku v Bnei Brak ve středním Izraeli dnes ráno.
Izraelská záchranná služba Magen David Adom uvedla, že při útoku bylo zraněno 14 lidí.
Katarské ministerstvo obrany rovněž potvrdilo raketový útok na ropný tanker a uvedlo, že 21 členů posádky bylo z lodi evakuováno bez zranění.
V dnešním ranním prohlášení ministerstvo uvedlo, že Katar byl terčem tří řízených střel z Íránu. Katarské ozbrojené síly dvě střely zachytily, zatímco třetí zasáhla ropný tanker pronajatý společnosti QatarEnergy.
„Byla přijata opatření a proběhla koordinace s příslušnými úřady za účelem evakuace ropného tankeru, který má posádku (21) osob, bez jakýchkoli lidských obětí,“ uvedlo ministerstvo v příspěvku na X.
Společnost QatarEnergy, největší světový producent zkapalněného zemního plynu (LNG), potvrdila, že jeden z jejích tankerů byl dnes ráno zasažen raketovým útokem.
„Žádný z členů posádky na palubě nebyl zraněn a tento incident nemá žádný dopad na životní prostředí,“ uvedla státní společnost ve svém prohlášení.
Jak již bylo dříve oznámeno, britská organizace UK Maritime Trade Operations (UKMTO) uvedla, že tanker u pobřeží Kataru byl zasažen dvěma střelami, z nichž jedna způsobila požár, který byl mezitím uhašen, a druhá zůstala nevybuchlá v strojovně plavidla.
Plavidlo bylo zasaženo asi 17 námořních mil (31 km) severně od katarského průmyslového centra Ras Laffan.
Izraelská záchranná služba uvedla, že 11letá dívka je v kritickém stavu po raketovém útoku, za který armáda viní Írán a který podle policie způsobil škody na několika místech, informuje AFP.
Armáda uvedla, že poprvé za zhruba 20 hodin „zaznamenala rakety odpálené z Íránu směrem na území Státu Izrael“, přičemž v centrálním Izraeli byly spuštěny sirény.
Další varování před přilétajícími raketami přišlo o necelou hodinu později a vyvolalo poplach v rozsáhlých částech severního a středního Izraele, podle vojenského Velitelství domácí fronty.
Záchranná služba Magen David Adom uvedla, že při prvním odpalu byla ve středním Izraeli vážně zraněna střepinami 11letá dívka.
Mluvčí Zaki Heller řekl izraelské televizi, že bylo zraněno nejméně dalších 12 osob, včetně 13letého chlapce a 33leté ženy ve středně těžkém stavu, všichni z téhož místa dopadu.
Izraelská média uvedla, že při útoku byly použity kazetové munice, které explodují ve vzduchu a rozptylují malé bomby po široké oblasti. Írán a Izrael se již dříve navzájem obviňovaly z používání kazetových bomb.
Macron chválí „předvídatelnost“ Evropy, což je zjevný kontrast k Trumpovi
Francouzský prezident Emmanuel Macron během středeční návštěvy Japonska pochválil „předvídatelnost“ Evropy a porovnal ji se zeměmi, které „vám mohou ublížit, aniž by vás o tom informovaly“, což je zjevná narážka na Donalda Trumpa, informuje AFP.
„Jsem si dobře vědom toho, že Evropa může být někdy vnímána jako kontinent, který je pomalejší než ostatní,“ řekl Macron před publikem japonských podnikatelů a investorů v Tokiu.
„Ale předvídatelnost má svou hodnotu a my jsme to prokázali v průběhu všech těch minulých let a, troufám si říci, dokonce i v posledních týdnech: jsme tam, kde víte, že budeme,“ dodal.
Macron kritizoval země, které tvrdily, že „postupují mnohem rychleji“ než jejich spojenci, ale „nevíte, zda pozítří budou stále na tom samém místě a zda zítra neučiní rozhodnutí, které by vám mohlo ublížit, aniž by vás o tom informovaly“.
Tato poznámka byla zjevnou narážkou na americko-izraelskou válku proti Íránu, která vedla k faktickému uzavření Hormuzského průlivu, vodní cesty, na které je Japonsko závislé pro své dovozy energie.
Americký prezident v úterý kritizoval Francii a na sociálních sítích napsal, že Paříž byla během války s Íránem „velmi neochotná“.
Izraelská armáda tvrdí, že se snaží zachytit íránský raketový útok, zatímco se spustily varovné sirény
Izraelská armáda uvedla, že její protivzdušná obrana ve středu reagovala na raketový útok z Íránu, přičemž se po celém středním Izraeli spustily varovné sirény.
„Před krátkou dobou izraelská armáda (IDF) identifikovala rakety odpálené z Íránu směrem na území Státu Izrael. Obranné systémy jsou v provozu, aby tuto hrozbu zachytily,“ uvedlo vojenské prohlášení.
V Spojených arabských emirátech zahynul jeden člověk po pádu trosek dronu
Podle státních médií zahynul jeden člověk poté, co trosky zachyceného dronu dopadly na farmu ve Fudžajře ve Spojených arabských emirátech.
Zabitý byl občan Bangladéše.
Tanker u pobřeží Kataru byl zasažen dvěma střelami, uvádějí britské úřady
Tanker u pobřeží Kataru byl zasažen dvěma střelami, z nichž jedna způsobila požár, který byl mezitím uhašen, a druhá zůstala nevybuchlá v strojovně plavidla, uvedla ve středu britská organizace UK Maritime Trade Operations (UKMTO).
Loď byla zasažena asi 17 námořních mil (31 km) severně od katarského průmyslového centra Ras Laffan, což způsobilo poškození nad vodoryskou; posádka je v bezpečí a nedošlo k žádnému dopadu na životní prostředí, informovala agentura AFP.
Izraelská armáda ve středu brzy ráno oznámila, že provedla „rozsáhlou vlnu úderů“ na Teherán.
Samostatně uvedla, že izraelský vojenský dron byl sestřelen raketou země-vzduch během operace v jižním Libanonu v noci na úterý.
Australský ministr financí Jim Chalmers představil balíček podpůrných opatření z období pandemie covidu pro podniky potýkající se s prudce rostoucími cenami pohonných hmot
„Válka na Blízkém východě má extrémní dopad na globální ekonomiku. Australané a australské malé podniky za to platí cenu,“ řekl ve středu novinářům ministr financí.
Balíček podpory bude zahrnovat štědřejší splátkové plány Australského daňového úřadu (ATO), zrušení pokut a úroků z nezaplacených daňových dluhů a nabídku podpory k odložení plateb PAYG v případech, kdy podnik utrpěl pokles příjmů „kvůli problémům s dodávkami paliva“.
Australský daňový úřad (ATO) rovněž pozastaví vymáhání nezaplacených daňových dluhů.
Anthony Albanese se ve středu večer v 19:00 AEDT obrátí s projevem k národu, v němž by měl povzbudit Australany, aby se zapojili do řešení palivové krize, mimo jiné tím, že budou šetřit palivo pro oblasti, které ho potřebují.
Donald Trump v úterý uvedl, že americké síly ukončí operace v Íránu „velmi brzy“, přičemž naznačil časový rámec dvou až tří týdnů. Americký prezident také novinářům sdělil, že odpovědnost za udržení Hormuzského průlivu otevřeného bude ležet na zemích, které na něm závisí. „To není na nás… To bude na těch, kdo průliv využívají,“ řekl.
Později americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl Fox News, že USA budou muset přehodnotit vztah s NATO po skončení konfliktu v Íránu, a uvedl: „Myslím si, že bohužel budeme muset znovu zvážit, zda tato aliance, která této zemi po určitou dobu dobře sloužila, stále plní svůj účel.
„Pokud jsme nyní dospěli do bodu, kdy aliance NATO znamená, že nemůžeme využívat [americké vojenské základny v Evropě]... pak je NATO jednosměrnou ulicí.“
Donald Trump poskytne aktuální informace o válce v Íránu v projevu k národu ve středu v 21:00 EST (ve čtvrtek v 01:00 BST), oznámila mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.
Dvě třetiny Američanů se domnívají, že USA by měly usilovat o rychlé ukončení svého zapojení do války v Íránu, i kdyby to znamenalo nedosažení cílů stanovených Trumpovou administrativou, jak zjistil průzkum agentury Reuters/Ipsos.
Asijské trhy ve středu brzy ráno prudce vzrostly poté, co americké akcie zaznamenaly nejlepší den za téměř rok díky obnovené naději, že válka s Íránem by mohla brzy skončit. Jihokorejský index Kospi v ranním obchodování vzrostl o 6,4 %, zatímco tokijský Nikkei 225 posílil o 4 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1,9 %, zatímco index Shanghai Composite se obchodoval o 1,4 % výše.
Na Blízký východ směřují tisíce dalších amerických vojáků. Letadlová loď USS George H. W. Bush byla nasazena v úterý a má se vydat do regionu spolu se třemi torpédoborci, uvedli dva američtí představitelé. Úderná skupina letadlové lodi čítá více než 6 000 členů.
Izraelská armáda ve středu oznámila, že zaznamenala odpálení rakety z Jemenu směrem na Izrael. Uvedla, že obranné systémy pracují na zachycení rakety.
Íránská státní televize IRIB uvedla, že ve středu ráno byly napadeny oblasti na severu, východě a v centru Teheránu. Televize na Telegramu uvedla, že na severu, východě a v centru hlavního města byly slyšet výbuchy, a informovala o „útocích na Teherán“, aniž by okamžitě poskytla další podrobnosti.
Útok dronů vyvolal velký požár na mezinárodním letišti v Kuvajtu, podle tamní státní tiskové agentury, která uvedla, že nebyly hlášeny žádné oběti, zatímco v posledních několika hodinách Saúdská Arábie oznámila, že zachytila a zničila dva drony. Bahrajn také ve středu brzy ráno uvedl, že pracuje na hašení požáru v obchodním objektu, který vznikl v důsledku íránského útoku. Podle britského vojenského centra United Kingdom Maritime Trade Operations byl ve středu brzy ráno napaden také tanker u pobřeží Kataru.
Podle libanonského ministerstva zdravotnictví si izraelské údery v jižním Bejrútu a okolí vyžádaly sedm obětí.
V Bagdádu byla unesena americká novinářka pravděpodobně iráckou ozbrojenou skupinou podporovanou Íránem, uvedly USA. Novinářka byla identifikována jako Shelly Kittlesonová, nezávislá novinářka, a to jak mediálními organizacemi, tak i serverem Al-Monitor, pro který pracovala.
The Wall Street Journal informuje, že Spojené arabské emiráty se připravují pomoci USA otevřít Hormuzský průliv silou. S odvoláním na arabské úředníky deník uvedl, že SAE lobují za rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která by takovou akci povolila.
