Krize na Blízkém východě: Americké a íránské síly se předhánějí v pátrání po pohřešovaném pilotovi sestřeleného letounu; Izrael bombarduje Bejrút
4. 4. 2026
Íránské Revoluční gardy oznámily, že prohledávají oblast v blízkosti místa, kde letoun havaroval v jihozápadním Íránu; izraelská armáda útočí na „infrastrukturu Hizballáhu“ v libanonském hlavním městě
Teherán uvedl, že sestřelil stíhací letoun F-15. Americká média informovala, že americké speciální jednotky zachránily jednoho ze dvou členů posádky a druhý je stále pohřešován, přičemž probíhá pátrací operace. Írán vyzval obyvatele drsného jihozápadu, aby se také zapojili do pátrání po posádce letounu.
Íránská armáda uvedla, že v Perském zálivu sestřelila také americký útočný letoun A-10, přičemž americká média tvrdí, že pilot byl zachráněn.
Druhá loď v tureckém vlastnictví proplula Hormuzským průlivem, uvedl úředník
Druhá loď v tureckém vlastnictví proplula Hormuzským průlivem, uvedl turecký ministr dopravy Abdulkadir Uraloglu, zatímco úzkým průlivem postupně proplouvá další plavidla.
Podle Uraloglua se v průlivu v době vypuknutí války nacházelo 15 lodí v tureckém vlastnictví a dvě z nich již odpluly. V rozhovoru pro CNN Turk uvedl, že čtyři lodě nepožádaly o odplutí, dvě z nich přepravují energetické suroviny a dvě se zabývají regionálním obchodem.
„Spolupracujeme s ministerstvem zahraničních věcí na evakuaci zbývajících devíti lodí,“ řekl.
Není jasné, kdy druhá loď průlivem proplula. Uraloglu oznámil bezpečný průjezd první lodi 13. března poté, co úřady obdržely povolení od Íránu.
Hormuzský průliv, kterým prochází pětina světové ropy, se stal klíčovým bodem sporu při ukončování konfliktu, přičemž íránské hrozby vůči lodní dopravě vedly k faktickému uzavření této vodní cesty.
Podle zpráv však bylo několika plavidlům umožněno bezpečné proplutí průlivem, včetně kontejnerové lodi francouzské přepravní společnosti CMA CGM, která včera vyplula z Perského zálivu. Jedná se pravděpodobně o první loď západní přepravní společnosti, která proplula bezpečně od začátku války 28. února.
Tři členové mírových sil OSN, kteří byli v pátek zraněni při výbuchu v jižním Libanonu, byli z Indonésie, uvedli představitelé OSN – jedná se o třetí takový incident za týden. Stalo se to jen několik dní poté, co při samostatných výbuchech zahynuli další tři Indonésané.
Egyptský občan byl zabit a další čtyři lidé byli zraněni po požáru v plynovém komplexu v Abú Dhabí, který byl způsoben padajícími troskami ze zachyceného útoku, uvedlo vládní mediální oddělení.
Izraelská záchranná služba uvedla, že 45letý muž byl ošetřen pro lehká zranění poté, co Írán v sobotu vystřelil rakety na město Bnei Brak ve středu země.
Írán popravil dva muže odsouzené za členství v zakázané opoziční skupině a za provádění destabilizačních akcí zaměřených na svržení islámské republiky, uvedla justice.
OSN uvádí, že tři zranění míroví vojáci jsou Indonésané
Tři míroví vojáci OSN zranění při pátečním výbuchu v jižním Libanonu byli z Indonésie, uvedli představitelé OSN, jen několik dní poté, co při samostatných výbuchech zahynuli další tři Indonésané.
Prozatímní síly OSN v Libanonu (UNIFIL) uvedly, že k výbuchu došlo v pátek odpoledne uvnitř zařízení OSN poblíž El Adeisse, přičemž byli zraněni tři míroví vojáci, kteří byli převezeni do nemocnice. Dva z nich byli vážně zraněni.
Informační centrum OSN v Jakartě uvedlo, že „původ výbuchu“ není znám, ale identifikovalo zraněné mírové síly jako Indonésany, informuje agentura Agence France-Presse.
K pátečnímu incidentu došlo jen několik dní poté, co 29. března zahynul indonéský mírový voják při výbuchu střely v jižním Libanonu, kde bojují Izrael a Hizballáh.
Agentura AFP v úterý citovala bezpečnostní zdroj OSN, který pod podmínkou anonymity tvrdil, že za incident může palba z izraelského tanku.
O den později zahynuli další dva indonéští míroví vojáci po výbuchu, který zasáhl logistický konvoj UNIFIL, rovněž v jižním Libanonu.
Podle armády by těla tří padlých mírových vojáků měla dorazit do Jakarty v sobotu večer.
Írán popravil dva muže odsouzené za členství v zakázané opoziční skupině a za provádění destabilizačních akcí zaměřených na svržení Islámské republiky, uvedla justice.
Sobotní popravy byly nejnovějšími v sérii zaměřené na členy zakázané organizace Íránští lidoví mudžáhidové (MEK), poté co byli na začátku týdne popraveni další čtyři odsouzení členové této skupiny.
„Abolhassan Montazer a Vahid Baniamerian ... byli po soudu pověšeni a jejich tresty potvrdil Nejvyšší soud,“ uvedla v sobotu webová stránka soudní moci Mizan Online, kterou citovala agentura AFP.
Muži byli shledáni vinnými z pokusu o „vzpouru prostřednictvím účasti na několika teroristických činech“, stejně jako z členství ve skupině MEK a provádění sabotážních činů zaměřených na svržení islámské republiky.
Není zatím jasné, kdy byli tito muži zatčeni.
Skupina MEK, která zpočátku podporovala islámskou revoluci z roku 1979, než se v 80. letech rozešla s tehdejším vedením, je od té doby v exilu a Teherán ji označuje za teroristickou organizaci.
Podle lidskoprávních organizací je Írán po Číně druhou zemí na světě s nejvyšším počtem poprav.
Americké zpravodajské služby varují, že Írán pravděpodobně brzy neuvolní sevření Hormuzského průlivu
Nedávné zprávy amerických zpravodajských služeb uvádějí, že Írán pravděpodobně v dohledné době Hormuzský průliv neotevře, protože jeho sevření této nejdůležitější ropné tepny světa představuje jedinou skutečnou páku, kterou má na USA, informuje agentura Reuters s odvoláním na tři zdroje.
Tento závěr naznačuje, že Teherán by mohl pokračovat v omezování průplavu, aby udržel vysoké ceny energie, a tím vyvíjel tlak na Donalda Trumpa, aby našel rychlé východisko z pětitýdenní války.
Zprávy také poskytují nejnovější náznak toho, že válka – jejímž cílem je zničit íránskou vojenskou sílu – může ve skutečnosti posílit jeho regionální vliv tím, že ukáže schopnost Teheránu ohrozit klíčovou vodní cestu.
Trump se snažil bagatelizovat obtížnost znovuotevření průlivu, kterým obvykle prochází pětina světového obchodu s ropou. V pátek americký prezident naznačil, že by mohl nařídit americkým silám průliv znovu otevřít, když na své platformě Truth Social zveřejnil:
S trochou více času můžeme snadno OTEVŘÍT HORMUZSKÝ PRŮLIV, ZÍSKAT ROPU A VYDĚLAT OBROVSKÉ Jmění.
BYLO BY TO PRO SVĚT „ZLATÝ DŮL“???
Analytici však již dlouho varují, že vynucené znovuotevření by mohlo být nákladné a vtáhlo by USA do vleklé pozemní války.
Podle novináře agentury AFP bylo z severu Teheránu slyšet několik výbuchů.
Úřady v Dubaji uvedly, že zasáhly v případě „drobného incidentu“ způsobeného úlomky z leteckého sestřelu, které dopadly na fasádu budovy Oracle v Dubai Internet City.
K žádným zraněním nedošlo, uvedlo mediální oddělení města ve Spojených arabských emirátech v příspěvku na X.
Izrael útočí na cíle Hizballáhu v Bejrútu po zničení mostu
Izraelská armáda v sobotu oznámila, že zahájila útoky na „infrastrukturu Hizballáhu“ v Bejrútu poté, co zničila most ve východním Libanonu, aby zabránila příchodu posil této íránem podporované skupiny.
V hlavním městě byly v sobotu brzy ráno během půl hodiny slyšet dva hlasité výbuchy a z oblasti jednoho z nich stoupal kouř, informuje agentura AFP.
Místní média informovala o dvou úderech na jižní předměstí Bejrútu, což je oblast, která byla v posledních dnech opakovaně terčem izraelských útoků, zatímco armáda pokračuje v pozemní invazi na jihu země ve snaze vytvořit „bezpečnostní zónu“.
V pátek prozatímní síly OSN v Libanonu (UNIFIL) uvedly, že výbuch na jedné z jejich pozic na jihu země poblíž hranic zranil tři členy mírových sil – jedná se o třetí podobný incident za několik dní.
Izraelská armáda varovala, že zaútočí na dva sousední mosty přes řeku Litani v této oblasti, „aby zabránila přesunu posil a vojenského vybavení“.
Libanonská státní agentura National News Agency (NNA) uvedla:
Izraelská vojenská letadla zaútočila na most spojující Sohmor s Mashgharou, což vedlo k jeho zničení.
Libanonská místní média informovala, že byl zasažen i druhý most.
Útoky v Sohmor pokračovaly až do sobotního rána, přičemž NNA informovala, že centrum města bylo zasaženo dvakrát, zatímco nad oblohou burácela vojenská letadla.
Izrael již dříve zasáhl pět dalších mostů přes Litani na jihu země, včetně většiny hlavních tras překračujících tuto vodní cestu.
Také v Sohmoru byly podle libanonského ministerstva zdravotnictví při izraelském útoku, který zasáhl „v okamžiku, kdy věřící opouštěli městskou mešitu“ po pátečních modlitbách, zabity dvě osoby a 15 jich bylo zraněno.
Libanonské úřady uvádějí, že během měsíce bojů bylo zabito více než 1 300 lidí.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse