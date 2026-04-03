Sbohem, Bondiová
3. 4. 2026
Je to jeden z nejhanebnějších činů během Trumpova prezidentství: Americké ministerstvo spravedlnosti se stalo prezidentovou osobní advokátní kanceláří, která má zřejmě jediný úkol – vést nekonečnou sérii pomst proti jeho politickým nepřátelům. Zdá se, že generální prokurátorka Pam Bondi nebyla dostatečně pomstychtivá. Trump ji ve čtvrtek propustil. Dočasně ji nahradil Todd Blanche, bývalý Trumpův osobní právník.
Bondiové se nepodařilo úspěšně stíhat bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho a newyorskou generální prokurátorku Letitiu Jamesovou. Tyto neúspěchy však sotva byly její vinou. Trump na obou stíháních trval, i když obvinění byla pochybná. Federální soudce je zamítl.
Možná ještě důležitější je, že Bondi zpackala zveřejnění Epsteinových spisů. Na jaře roku 2025 řekla, že Epsteinův seznam klientů leží na jejím stole připravený k nahlédnutí. Po dalším zvážení – a možná po rozhovoru s prezidentem – tvrdila, že žádný seznam neexistuje. Její výpověď před Kongresem byla často bojovná, obstrukční a jízlivá. Stala se terčem vtipů ve večerních televizních talk show a v pořadu „Saturday Night Live“.
Načasování se přesto jeví jako podivné. Proč propustit Bondi právě teď?
Mohlo by jít o další odvedení pozornosti od války, která se nevyvíjí dobře, jak dokazuje Trumpův nejnovější pokus vysvětlit, proč bojujeme s Íránem.
Když Bílý dům žádá televizní stanice o vysílací čas pro prezidentský projev, zejména v hlavním vysílacím čase, má to být kvůli něčemu důležitému, něčemu, co stojí za zveřejnění. Prezidentský projev ze středečního večera tato kritéria ani zdaleka nesplňoval.
Donald Trump ve svém apatickém projevu nepinesl nic nového a přitvrdil na dezinformacích. Možná dokáže oklamat svou základnu, ale finanční svět mu to nežere. Jakmile projev skončil, mezinárodní peněžní trhy klesly, zatímco futures na ropu a ceny benzínu okamžitě vzrostly.
Když prezident nemá časový plán, často používá výraz „dva týdny“, aby odsunul problém na později. Možná si vzpomínáte na plán zdravotní péče, který vyřeší za „dva týdny“. O šest let později stále žádný plán zdravotní péče neexistuje.
Nyní to udělal znovu, když prohlásil, že USA budou na Írán tvrdě útočit „dva nebo tři týdny“. Do té doby budou vojenské cíle dosaženy, slíbil. Pokud měl projev přesvědčit americký lid, že brzy bude vše v pořádku, minul svůj cíl o míle.
Byla to živá verze jeho nesouvislých, lžemi proložených příspěvků na sociálních sítích. Protože projev viděly miliony lidí mimo okruh jeho sledujících na sociálních sítích, je důležité opravit ta nejhorší z jeho zkreslení.
- Zatímco v otázce, zda chce změnu režimu, Trump měnil názor, nyní tvrdí: „Nová skupina [vůdců] je méně radikální a mnohem rozumnější.“ Alan Eyre, bývalý americký diplomat a odborník na Írán, říká, že nový nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí je „ještě horší“ a zastává tvrdší linii než jeho otec, který byl zabit na začátku války.
- Trump tvrdil, že americká armáda Írán „zdecimovala“. Není pochyb o tom, že velká část íránské vojenské kapacity byla zničena, ale kdyby byl Írán skutečně zdecimován, Hormuzský průliv by byl otevřený veškerému provozu. To však není.
- Když už mluvíme o průlivu, prezident řekl, že se „otevře přirozeně“. Není jasné, co to přesně znamená, ale průliv byl přirozeně otevřený, než před pěti týdny začaly padat bomby. Írán je neústupný v tom, že nepustí dovnitř lodě „spojené s nepřítelem“.
- Trump prohlásil: „Jsme nyní zcela nezávislí na Blízkém východě, a přesto jsme tam, abychom pomáhali. Nemusíme tam být. Nepotřebujeme jejich ropu.“ Ve skutečnosti ji potřebujeme. Dovážíme 40 % ropy a 8 % pochází z Perského zálivu. Ještě důležitější je, že ropa je veřejně obchodovaná komodita, což znamená, že cenu určují globální trhy. Takže jakékoli narušení, zejména takového rozsahu, má negativní dopad na ceny ropy všude.
- „Po minulé administrativě jsme byli mrtvou a ochromenou zemí a my jsme z ní udělali zdaleka nejatraktivnější zemi na světě, bez inflace,“ prohlásil Trump. To není pravda. Během posledního roku Bidenovy vlády činil růst HDP 2,8 %, což je lepší výsledek než u jakékoli jiné bohaté ekonomiky s výjimkou Španělska. Pro srovnání, za Trumpa se růst HDP zpomalil na 2,1 %.
- Trump v jednu chvíli tvrdil, že pod jeho vedením získaly USA 18 bilionů dolarů v zahraničních investicích. Oficiální web Bílého domu uvádí částku 10,5 bilionu dolarů, ale i ta je sporná. Spojené arabské emiráty a Katar údajně přislíbily po 1 bilionu dolarů. Hrubý domácí produkt SAE však loni činil jen něco přes 550 miliard dolarů, zatímco Kataru 220 miliard dolarů – ani jeden z nich není dostatečně velký na to, aby takové výdaje pokryl.
Když zrovna přímo nelhal, Trump pokračoval v překrucování reality. Řekl, že jsme v Íránu splnili své cíle, ale nikdy jasně nenastínil, jaké to byly, než válka začala. Od té doby vytáhl nejméně půl tuctu cílů, jako by si je zkoušel, zda mu padnou.
Co se týče délky války, nikoho nepřekvapí, že se jedná o pohyblivý cíl. Nyní jsme na konci pátého týdne války, která měla trvat „čtyři až pět“ týdnů, a konec není v dohledu. Neposkytl také žádné podrobnosti o strategii ústupu ani o pozemní invazi, ačkoli na Blízkém východě čeká na rozkazy 50 000 amerických pozemních vojáků.
Všichni sledují konec války, ať už to bude kdykoli. Skutečnou obavou je, že my i celý svět budeme po válce na tom hůře než na jejím začátku.
Trumpovy komentáře k Hormuzskému průlivu naznačují, že je ochoten válku ukončit, aniž by znovu otevřel tuto strategicky důležitou vodní cestu. Írán v současné době účtuje každé lodi, kterou se rozhodne propustit, až 2 miliony dolarů za toto privilegium. Írán tvrdí, že nové mýtné bude pravděpodobně platit i po skončení nepřátelských akcí.
Podle The New York Times OSN odhaduje, že po skončení války by se na Blízkém východě mohlo do chudoby dostat 4 miliony lidí a ekonomický výkon regionu by se mohl snížit o 6 %.
Válka prakticky zničila již tak napjaté vztahy s našimi spojenci z NATO. Španělsko a Itálie odmítly umožnit americké armádě využívat své základny nebo vzdušný prostor. Britové uvedli, že americká letadla ze svých základen mohou být použita „pouze k provádění operací, které chrání britské a spojenecké zájmy na Blízkém východě.“
Historik Robert Kagan z Brookings Institution se domnívá, že tato válka zanechá „Spojené státy slabší a izolovanější než kdykoli od 30. let 20. století.“
„Ať už americká válka s Íránem skončí kdykoli a jakkoli, odhalila a zároveň prohloubila nebezpečí naší nové, roztříštěné, multipolární reality – vrazila hlubší klín mezi Spojené státy a jejich bývalé přátele a spojence; posílila pozici expanzivních velmocí, Ruska a Číny; a urychlila globální politický a ekonomický chaos,“ napsal v časopise The Atlantic.
Trumpovo prezidentské dědictví bude poseto politickými neúspěchy, prolomenými zábranami a normalizací beztrestného lhaní americkému lidu. Mnohé z toho můžeme napravit, ale ztráta našich spojenců a posílení našich protivníků bude těžší napravit.
A přitom to tak být nemuselo. Byla válka jen dalším odvedením pozornosti od Epsteinových spisů? Nebo od celního fiaska? Nebo od ekonomiky jako celku? Nebo od Minneapolis? Bylo propuštění Bondiové pokusem o odvedením pozornosti od nepopulární války? Uzavřeli jsme kruh s jednou odbočkou za druhou, zatímco hluboce nedokonalý prezident pokračuje ve svých snahách odvést pozornost od svých nejnovějších neúspěchů.
