Jak expert Mikulecký v češtině vyhrožuje Evropě, aby se probudila
6. 4. 2026 / Boris Cvek
Pan Mikulecký ovšem uznává, že i Trump nese část viny. To s tím Grónskem přepískl. Ale jinak konec NATO je na Evropě. To ona za to může. Co na tom, že když byl v Bílém domě Biden, žádný konec NATO nehrozil. A kdyby tam byla Kamala Harris? Taky ne. Ale my NATO zachráníme! My jsme Evropa, proto taky Mikulecký píše v češtině.
Pan Mikulecký by nám měl konečně poradit, co mám dělat my Češi, aby NATO fungovalo. Pěkně česky s diakritikou a písmeny „ř“. Máme s Trumpem pořádně nadávat? Do ku… a pi…? Tři sta třicet stříbrných stříkaček! Strč prst skrz krk! Nebo máme s Trumpem slavit vítězství? Radovat se s Trumpem, že sto procent vojenských kapacit Íránu bylo zničeno? Nebo mu rychle poslat na pomoc naše jednotky?
Jeden den to, jeden den ono. Uprostřed oslav vítězství poslat vojáky na smrt – a když už budou na cestě, dát jim vědět, že mají pořádně nadávat. Zařvat do polí: bastardi, ku…, pi…, otevřete to! A co když Trump dostane psotník? Svěrací kazajku? Rozhodně zachráníme NATO a budeme mít jistotu, že nás Trump spolu s Orbánem budou bránit před Putinem. A ta zk… Evropa, ta se chytne za nos a bude nám závidět!
Diskuse