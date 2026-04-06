Jak expert Mikulecký v češtině vyhrožuje Evropě, aby se probudila

6. 4. 2026 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta
30750
Pozn. red. Česko se opravdu jaksi propadá do neonormalizace. Omezenost, uzavřenost a nebezpečná hloupost. Čím to je? 

Pan Boris Cvek:

Úžasné je, jak pan expert Mikulecký na Novinkách v češtině poučuje Evropu. Měla by se probudit, bezpečnost není zadarmo! Odmítá to pochopit. Ta Evropa přeci. Škoda, že ji rovnou nemůžeme profackovat. Jak je to ve Švejkovi? Nemám vás tu na krmníku, prasata! A pěkně rákoskou do stolu, až se Francie, Německo, prostě celá ta Evropa pokaká.


Pan Mikulecký ovšem uznává, že i Trump nese část viny. To s tím Grónskem přepískl. Ale jinak konec NATO je na Evropě. To ona za to může. Co na tom, že když byl v Bílém domě Biden, žádný konec NATO nehrozil. A kdyby tam byla Kamala Harris? Taky ne. Ale my NATO zachráníme! My jsme Evropa, proto taky Mikulecký píše v češtině.

Pan Mikulecký by nám měl konečně poradit, co mám dělat my Češi, aby NATO fungovalo. Pěkně česky s diakritikou a písmeny „ř“. Máme s Trumpem pořádně nadávat? Do ku… a pi…? Tři sta třicet stříbrných stříkaček! Strč prst skrz krk! Nebo máme s Trumpem slavit vítězství? Radovat se s Trumpem, že sto procent vojenských kapacit Íránu bylo zničeno? Nebo mu rychle poslat na pomoc naše jednotky?

Jeden den to, jeden den ono. Uprostřed oslav vítězství poslat vojáky na smrt – a když už budou na cestě, dát jim vědět, že mají pořádně nadávat. Zařvat do polí: bastardi, ku…, pi…, otevřete to! A co když Trump dostane psotník? Svěrací kazajku? Rozhodně zachráníme NATO a budeme mít jistotu, že nás Trump spolu s Orbánem budou bránit před Putinem. A ta zk… Evropa, ta se chytne za nos a bude nám závidět!

-1
Vytisknout
1096

Diskuse

Obsah vydání | 2. 4. 2026