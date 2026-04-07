Robert Reich: Trump vyhrožuje, že „celá civilizace dnes v noci zahyne“.
7. 4. 2026
Tím se Amerika ocitá v novém nemorálním světě
Nevím, jak to lépe vyjádřit, než že Trumpova dnešní ráno vyslovená hrozba „vyhladit celou civilizaci“ Íránu uvádí Ameriku do nového nemorálního vesmíru, píše Robert Reich.
Přímo vyhrožuje válečným zločinem. A každý z nás je na tom spoluviníkem, v tom smyslu, že tato hrozba pochází od prezidenta Spojených států, který vyhrožuje, že využije vojenskou sílu naší země k vyhlazení celého národa.
Bez ohledu na to, zda Trump tuto hrozbu splní, je třeba ji okamžitě odmítnout. Žádný civilizovaný národ nehrozí, že vyhladí jinou civilizaci. Žádný národ prostřednictvím svého hlavy státu nehrozí, že vyhladí jiný národ. Žádný člověk, jemuž lidé svěřili oficiální moc, nehrozí, že vyhladí jinou část lidstva.
Ti z nás, kteří právě teď mlčí – ať už se nazýváme demokraty nebo republikány, ať už jsme v armádě nebo jsme civilisté, ať už zastáváme veřejnou funkci nebo ne, ať už máme Donalda Trumpa rádi nebo ho nenávidíme – nesmíme zůstat mlčet.
Je naší odpovědností jako občanů této země jednoznačně říci, že to, čím Trump nyní vyhrožuje, je skutečně zlé. Je naší povinností jako lidských bytostí požadovat, aby Trump tuto hrozbu vůči jiným lidským bytostem odmítl. Je naší povinností vyzvat všechny ostatní Američany, ať už v jakékoli funkci, aby se postavili proti tomuto despotickému činu čisté nemorálnosti.
Pište. Telefonujte. Křičte. Demonstrujte. Trump překročil hranici neslušnosti a vstoupil do říše šílenství. Tomu je třeba zabránit.
