Channel 4 News: Hledání amerického letce a nové Trumpovy výhrůžky
4. 4. 2026
Moderátor, Channel 4 News, sobota 4. dubna 2026: Íránská státní média ukazují ozbrojené muže, kteří pátrají po pohřešovaném americkém letci s příslibem odměny 50 000 liber, zatímco Donald Trump vydává další ultimátum. Dobrý večer. Je to klíčový moment ve válce. Závod Spojených států o záchranu pohřešovaného letce z bojového letounu F-15, který včera havaroval nad Íránem, než bude zajat. Íránská státní média ukázala ozbrojené muže prohledávající poušť, zatímco Donald Trump varoval Írán, že má 48 hodin na to, aby znovu otevřel Hormuzský průliv. Není to první lhůta, kterou Trump stanovil. A v posledních týdnech také tvrdil, že USA tento průliv nepotřebují, že by jej měla otevřít Evropa a že se průliv po skončení konfliktu automaticky otevře sám.
Probíhá naléhavá pátrací a záchranná operace amerických sil po pohřešovaném americkém letci, zatímco íránské síly jsou také na lovu a nabízejí každému, kdo ho najde, značnou odměnu. Druhé americké letadlo, A-10, také havarovalo, v Perském zálivu. Írán tvrdil, že ho zasáhly jeho obranné síly, ale to nebylo potvrzeno.
Reportérka: Íránci jsou vybízeni, aby zajali pohřešovaného amerického důstojníka živého. „Bůh dá, že ho najdeme,“ říkají. A s vysokými peněžními odměnami, pokud se jim to podaří, závod začal. Více než 24 hodin po pádu letounu pokračuje mise k nalezení Američana v provincii Hazestan na jihozápadě země, na hranicích s Irákem a Perským zálivem. Pro USA se v této oblasti jedná o pátrací a záchrannou akci. Pro Írán jde o lov v sousední provincii. V pátek odpoledne se objevila zpráva, že Írán sestřelil dvoumístný americký stíhací letoun F-15. Fragmenty letadla byly předvedeny ve státní televizi. Pilot se katapultoval a byl zachráněn, ale o důstojníkovi zbraňových systémů na sedadle č. 2 nikdo neví. Dva vrtulníky Black Hawk se vrhly do pátrání. I ony byly zasaženy íránskou palbou a odletěly. Další stíhací letoun byl zasažen a zřítil se nad Kuvajtem, pilot se bezpečně katapultoval.
Sestřelený letoun a pohřešovaný americký důstojník nám říkají tři věci o válce v Íránu. Tvrzení USA o úplné vzdušné převaze utrpělo ránu. Írán stále dokáže udeřit zpět. A tvrzení Donalda Trumpa, že USA vyhrávají, také utrpělo ránu. Pohřešovaný důstojník na nepřátelském území je maximálně citlivá záležitost. Pokud Írán Američana zajme, existují obavy, že se stane opravdu mocným vyjednávacím trumfem. A to nepomůže Trumpovým válečným snahám doma, vzhledem k tomu, že před několika dny o Íránu řekl toto.
Trump: Nemají žádné protiletadlové vybavení. Jejich radar je na 100 % zničen. Jako vojenská síla jsme nezastavitelní.
Reportérka: Dnes nejvyšší společné vojenské velení Íránu uvedlo, že k sestřelení letounu použilo nový systém protivzdušné obrany.
Íránský mluvčí: Nepřítel by měl vědět, že se spoléháme na nové systémy protivzdušné obrany vyvinuté mladými, znalými a hrdými lidmi této země, které postupně uvádíme do provozu. Určitě dosáhneme plné kontroly nad vzdušným prostorem naší země.
Reportérka: Zatímco včera ironický příspěvek předsedy íránského parlamentu uváděl, že tato brilantní válka bez strategie, kterou zahájili, byla nyní přehodnocena ze „změny režimu“ na „hej, může někdo najít naše piloty, prosím?“ Jedná se o první americké vojenské letadlo, které tato země v konfliktu sestřelila. Trump uvedl, že situace neovlivní jednání s Íránem. Ale v této pětitýdenní válce se události mohou rychle vymknout rétorice.
Moderátor: Donald Trump varoval, že Íránu dochází čas na znovuotevření Hormuzského průlivu, a prohlásil, že na ně dopadne peklo. Ale navzdory tvrzením USA, jak jste tam slyšeli, že íránské raketové kapacity byly zničeny, Íránci provedli další útok balistickými raketami na střední Izrael, při kterém bylo zraněno nejméně šest lidí a poškozeny domy. Harry Fawcett je v Tel Avivu, kde se dnes večer shromažďují protiváleční demonstranti, a před chvílí nám poslal tuto aktualitu.
Reportér: Jsme tady v centru Tel Avivu, kde se shromáždily stovky lidí na protiválečnou demonstraci, a to navzdory tomu, že jim policie sdělila, že z bezpečnostních důvodů v souvislosti s pokračujícím bombardováním ze strany Íránu bude povoleno maximálně 150 účastníků. Demonstranti tvrdí, že to byl jen záminka. Během dne se konala velká shromáždění v nákupních centrech a na plážích. Policie v tuto chvíli pokračuje ve vyklízení náměstí. Je to méně konfrontační a méně násilné než při několika předchozích protestech, ale jak vidíte, stále se ujišťují, že lidé odejdou.
Válka samotná pokračuje. Při bombardování kazetovou municí v centrálním Izraeli bylo zraněno šest lidí. V Libanonu byla potvrzena smrt jednoho izraelského vojáka. Bylo také potvrzeno, že munice dopadla poblíž velitelství obrany tady v Tel Avivu. Ale samozřejmě všechny oči zůstávají upřeny na válku v Íránu a na to, jak se bude dále vyvíjet.
Dnes je nad Íránem více černého kouře, což je možná signál další eskalace. Izrael útočí na obrovský petrochemický komplex na jihozápadě země. A od amerického prezidenta, který vyhrožoval, že ho vybombarduje zpět do doby kamenné, přišlo nové ultimátum.
Trump: "Pamatujete si, jak jsem dal Íránu 10 dní na to, aby uzavřel dohodu nebo otevřel Hormuzský průliv? Čas se krátí. Zbývá 48 hodin, než se na ně snese peklo. Sláva Bohu."
Reportér: Íránský jaderný reaktor v Bushehru je také pod palbou, tvrdí Írán již počtvrté. Zasažena obvodová zeď, jedna osoba zabita. Ruská atomová energetická společnost uvádí, že z místa bylo evakuováno 198 lidí. Z trosek teheránské univerzity zaznívá odsouzení USA a Izraele.
"Oni patří do doby kamenné, protože útočí na vědecké instituce. Civilizovaná země, civilizovaná vláda nikdy nemíří na instituce vědění."
Reportér: Vládnou obavy, že by Írán mohl v reakci na to zintenzivnit své útoky na regionální infrastrukturu a způsobit tak větší škody globální ekonomice. Írán dnes zasáhl mezinárodní ropné skladiště v jižním Iráku, i když jeho ministr zahraničí prohlásil, že je stále otevřený jednání. „Záleží nám na podmínkách,“ řekl. Teherán nadále zdůrazňuje svou klíčovou vyjednávací kartu, kontrolu nad Hormuzským průlivem, a útočí na to, co nazývá plavidlem spojeným s Izraelem, zatímco lodím směřujícím do Íránu průjezd umožňuje.
Analytik: "Pro Írán je to obrovský úspěch. Dává mu to kontrolu, kterou může využít jako páku k dosažení toho, co chce. To si oni myslí, ale já si myslím, že je to omyl. Dochází k internacionalizaci světa. Proti Íránu se buduje obrovská koalice, které nemá diplomatické prostředky, aby jí odolal. A nakonec to Írán bude stát."
Reportér: Izraelská armáda zveřejnila tyto snímky toho, co podle ní bylo zničení íránského mobilního odpalovače balistických raket. Americké zpravodajské služby však podle zprávy CNN odhadují, že Írán si stále drží polovinu svých raket a útočných dronů. Obytné oblasti ve středním Izraeli dnes opakovaně zasáhly íránské balistické rakety s kazetovou municí, která je těžší zachytit a padá bez rozdílu.
"Ve střeše a ve 2. patře byla díra, ale vyvázl bez škrábnutí, protože poslechl pokyny velitelství civilní obrany, že se nachází na bezpečném místě."
Reportér: Izrael stále útočí na jižní Libanon. Toto jsou následky nejnovějších útoků na pobřežní město Tyre, zatímco izraelské jednotky upevňují to, co nazývají svou bezpečnostní zónou na jihu země. Pokud však má tato válka vstoupit do nové fáze, bude to pravděpodobně tady v Íránu. Nové záběry čtvrtečního amerického úderu na most z pohledu piknikujících v okolí. Donald Trump tehdy, stejně jako nyní, varoval, že bude následovat mnohem více.
Hovořil jsem s Benhamem Ben Talebluem, který je vedoucím ředitelem Íránského programu a vedoucím výzkumníkem v izraelské Nadaci na obranu demokracií. Zeptal jsem se ho, co nám sestřelení letadla a možnost sestřelení dalšího letadla říká o tom, v jaké fázi se tato válka nachází.
Benham Ben Taleblu: "Po více než měsíci konfliktu to ukazuje, že Íránská islámská republika alespoň stále disponuje určitou zbytkovou schopností protivzdušné obrany. Otázkou je, jak velká je tato kapacita, jak velká je tato hrozba protivzdušné obrany? Kde se nachází a jak vypadá? Jedná se o zahraniční protiletadlové rakety? Jsou to například íránské kopie těch, které přemístili do podzemních bunkrů vedle svých mobilních balistických raket? A za třetí, pokud ne, jsou to MANPADS, jsou to rakety odpalované z ramene?
V historii Blízkého východu jsme již mnohokrát viděli, že menší a levnější systémy dokážou porazit větší a dražší systémy. Tento faktor však mohl být způsoben tím, že americké letouny letěly níže než kdykoli předtím.
Moderátor: Írán tvrdí, že k zásahu těchto letadel použil nový systém protivzdušné obrany. Co si o tom myslíte?
Benham Ben Taleblu: "To je zatím nejasné. Myslím tím, že Islámská republika má rozhodně ráda nadsázku. Určitě by se ráda uchýlila k větší nadsázce uprostřed probíhajícího konfliktu za účelem odstrašení. Ale záleží na tom, co rozumíme pod pojmem „novinky“. Někdy Islámská republika rozebírá všechny své systémy. Někdy spojuje svou mozaiku stávajících zahraničních a domácích systémů. Dokud tedy neuvidíme více snímků a dokud nebudeme vědět více o skutečných schopnostech, budeme muset brát prohlášení režimu s rezervou."
Moderátor: A přesto Donald Trump a jeho ministr obrany Pete Hegseth sdělili světu, že Amerika má úplnou, kompletní, 100% nadvládu nad íránským vzdušným prostorem.
Benham Ben Taleblu: "Můžete vyřadit protivzdušnou obranu z provozu, abyste umožnili velké vojenské operace, aniž byste museli zničit každou jednotlivou jednotku. Nakonec si ale myslím, že nejde o jeden přístup. Je to kombinovaný přístup. Koneckonců, je rozdíl mezi vzdušnou převahou a vzdušnou nadvládou, a je rozdíl mezi tím, že Islámská republika je občas schopna odpálit pozemní protiletadlové rakety nebo MANPADS, a tím, zda má plně funkční integrovanou síť protivzdušné a protiraketové obrany."
Moderátor: Jak si myslíte, že tento incident ovlivní další kroky Ameriky? Protože nezapomínejme, a je snadné na to zapomenout, ale měl být stanoven termín 6. dubna, do kterého měl Írán otevřít Hormuzský průliv, jinak by je Donald Trump vybombardoval do zapomnění nebo tak něco.
Benham Ben Taleblu: "Nejsem si úplně jistý, jak to s těmi termíny vypadá, zejména proto, že jsou spojeny s určitou sérií jednání, která Islámská republika občas veřejně popírá a pak se jich účastní soukromě. Ale to vám říká něco o určité úrovni sebevědomí a ochotě bojovat v tomto režimu více než měsíc po začátku konfliktu. A neexistují žádné alternativy ani cesty k vítězství kromě oslabení a zničení raketového programu režimu nebo vyhoření či zničení toho, co zbylo z jaderného materiálu, štěpného materiálu, nebo, co je ještě důležitější, jak jste zmínil, snahy o znovuotevření Hormuzského průlivu. Cokoli jiného by podle mého názoru bylo jen póza, a proto budou další vývoj určovat spíše podmínky na bojišti než politické časové plány.
Moderátor: Věříte, že USA skutečně vedou nepřímá jednání s někým, kdo má mandát a pravomoc zastupovat Írán právě teď?
Benham Ben Taleblu: "Toto je režim, který nyní přirovnávám k zombie režimu. Je bezhlavý, je slabý, ale stále smrtící. Ale ubírá se mnoha různými směry najednou. A to je skutečná otázka. Pokud Amerika vede přímá nebo nepřímá jednání, jaká je záruka, že Islámská republika v postkonfliktním scénáři bude schopna vůbec něco splnit, ať už na úrovni frakcí nebo byrokracie, když se všechny různé složky Islámské republiky budou muset shodnout na tom, co bylo nepřímým způsobem schváleno? Přímá nebo nepřímá jednání. To jsou všechno věci, které se všichni budou učit a sledovat v reálném čase.
Moderátor: A nakonec, co si myslíte o vyhlídkách na možnost vstupu amerických pozemních jednotek? V této chvíli.
Benham Ben Taleblu: "Pokud se podíváme na měnící se postavení amerických sil v regionu, prezident tradičně nepřivádí prostředky do regionu jen proto, aby tam zůstaly nečinně sedět. V myslích některých amerických pozorovatelů je to tedy spíše otázka kdy, než jestli dojde k nějakému menšímu náletu nebo speciální operaci, kromě speciální operace nebo pátrací a záchranné mise, měl bych říci, k nalezení sestřeleného pilota. V tuto chvíli je opravdu těžké odhadnout, jakým směrem se prezident vydá. A stále bych řekl, že je to situace s nízkou pravděpodobností, ale rozhodně s velkým dopadem, která by mohla změnit směr tohoto konfliktu.
