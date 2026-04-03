PBS: Ruská korupce způsobuje obrovské ztráty na životech na Ukrajině
3. 4. 2026
Odhady ukazují, že ruské síly utrpěly ve válce proti Ukrajině více než milion obětí. Zároveň patří jejich územní zisky k nejpomalejším v novodobé historii. Zvláštní zpravodaj Simon Ostrovsky přináší mimořádný pohled na válečný aparát Kremlu a odhaluje brutalitu a korupci, které ruskou armádu rozkládají zevnitř, informuje americký veřejnoprávní rozhlas PBS:
A varování:
Některé scény v této reportáži mohou být pro diváky znepokojivé.
Simon Ostrovsky:
V ruské armádě se muži rychle naučí bát se svých velitelů více než nepřítele. Takové zacházení čeká na ty, kteří odmítají odevzdat svou výplatu.
Stovky videí kolujících na ruských sociálních sítích odhalují hrůzné tresty, jimiž nadřízení vydírají peníze od svých podřízených. Vojáci uvádějí, že byli zavřeni do klecí, mučeni elektrickým proudem a sexuálně zneužíváni. Ti, kteří byli zraněni, ale měli to štěstí, že přežili, musí zaplatit další tisíce, aby byli prohlášeni za nezpůsobilé ke službě, jinak jsou doslova donuceni kulhat do boje.
Muž (prostřednictvím tlumočníka):
Ruští bojovníci, takto jdeme na frontu.
Simon Ostrovsky:
Korupce rozhoduje o tom, kdo přežije a kdo zemře.
V Rusku dochází na vojenských hřbitovech místo pro pohřbívání mrtvých, zatímco úřady se snaží utajit rozsah svých ztrát tím, že je na mapách zamlžují. Nový výzkum zveřejněný Centrem pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu, D.C., ukazuje mimořádnou cenu, kterou Rusko platí, zatímco jeho válka na Ukrajině se táhne již pátým rokem.
Od začátku plnohodnotné invaze v roce 2022 do konce loňského roku utrpěly ruské síly 1,2 milionu obětí, mezi nimiž jsou mrtví, zranění i pohřešovaní. Z tohoto ohromujícího počtu je podle odhadů až 325 000 mrtvých.
Jedním z autorů zprávy je Seth Jones, bývalý vysoký úředník Ministerstva obrany. Řekl, že mnoho Rusů umírá, protože nejsou schopni zaplatit úplatky a jsou posíláni na frontu, aby tam byli zabiti.
Seth Jones, Centrum pro strategická a mezinárodní studia: Jsou využíváni jako návnada, aby na sebe přitáhli palbu. A když se spustí dělostřelecká palba, ruské dělostřelectvo nebo ruské drony jsou schopny, řekněme, zaměřit, kde se nacházejí ukrajinské pozice.
Simon Ostrovsky:
Jedna z věcí, která mě zaujala, když jsem se díval na videozáznamy z této války, je to, že často vidíte vojáky, kteří jsou pro službu naprosto nezpůsobilí. Mluvím o lidech, kteří chodí o berlích, lidech, kterým chybí končetiny.
Musíte se ptát sami sebe, proč se to děje? Co je to za strategii?
Seth Jones:
Myslím, že Rusové to považují za nejméně špatnou strategii, protože mají početní převahu. Problémem samozřejmě je, že to vede k historicky nejvyššímu počtu obětí. Je to bezprecedentní od druhé světové války.
Simon Ostrovsky:
Dalším způsobem, jak se na to dívat, je srovnání s nejkrvavější americkou válkou od druhé světové války, válkou ve Vietnamu. Tady ve Washingtonu, D.C., na Památníku války ve Vietnamu, jsou na těchto zdech připomenuta jména vojáků a vojaček, kteří ve Vietnamu zahynuli nebo jsou pohřešováni. Celkem je to asi 58 000 jmen.
Počet ruských válečných obětí za pouhé čtyři roky je více než pětkrát vyšší. A tento násobek je ještě vyšší, pokud započítáme pohřešované v boji.
Po téměř dvou desetiletích skončila všeobecně nepopulární válka ve Vietnamu trapným stažením amerických vojsk a pádem Jižního Vietnamu. V případě Ukrajiny se Kremlu podařilo demonstrovat sílu jak doma před vlastními občany, tak v zahraničí, pokud jde o vyjednávání o území.
V loňském roce dokonce prezident Donald Trump řekl svým poradcům, že ruská armáda vypadá neporazitelně, poté co viděl záběry z vojenské přehlídky v Moskvě. Na skutečném bojišti však ruské síly postupují pomaleji než jakákoli velká ofenzivní kampaň v jakékoli válce v minulém století.
Seth Jones:
Vidíme průměrné tempo postupu kolem 15 metrů denně a v některých případech až 70 metrů denně.
Simon Ostrovsky:
Postup se měří v metrech?
Seth Jones:
V metrech, správně.
Simon Ostrovsky:
To zní jako první světová válka.
Seth Jones:
Je to dokonce pomalejší než v první světové válce. Je to tedy pomalejší než některé z nejpomalejších a nejvíce obětí si vyžádajících válek, které jsme v minulém století v jakékoli válce viděli.
Simon Ostrovsky:
V Rusku se díky slibům štědrých vstupních bonusů a stálého platu podařilo podpořit náborové kampaně, přičemž nábor se zaměřuje na nejchudší regiony země. Prozatím to pomáhá kompenzovat vysokou míru ztrát na bojišti.
Žena (prostřednictvím tlumočníka):
Je to srdcervoucí. Naši chlapci jsou opět posíláni do zóny speciálních vojenských operací.
Simon Ostrovsky:
Uniklé zprávy zaslané na tuto vládní webovou stránku ukazují rostoucí zoufalství ruských vojáků a jejich rodin. Nezávislá ruská stanice Radio Echo získala téměř 12 000 stížností podaných během šesti měsíců loňského roku, v nichž byli velitelé obviňováni z korupce a násilí vůči vlastním mužům.
V tomto videu z roku 2025 vojenská policie v sibiřské oblasti Tuva bije a mučí elektrickým proudem zraněné vojáky, aby je donutila vrátit se na frontu.
Alexandra Arkhipova je ruská výzkumnice, která strávila týdny prohledáváním těchto dopisů, aby ověřila jejich pravost a zdokumentovala brutalitu, kterou ruská armáda páchá na svých vlastních mužích.
Alexandra Arkhipova, Wilson Center:
V mnoha případech, v mnoha dopisech, lidé říkají, že doslova zaplatili cokoli, aby jejich otec, bratr nebo manžel nebyl zabit.
V mnoha případech nadřízení používají mučení, aby z vojáků dostali peníze.
Muž (prostřednictvím tlumočníka):
Jak jsi se sem, do (VULGÁRNÍ VÝRAZ VYMAZÁN), dostal?
Muž (prostřednictvím tlumočníka):
Odmítl jsem jít na misi.
Muž (prostřednictvím tlumočníka):
Proč sis (VULGÁRNÍ VÝRAZ VYMAZÁN) myslel, že to můžeš udělat?
Muž (prostřednictvím tlumočníka):
Jsem zraněný.
Simon Ostrovsky:
A tohle dělá ruská armáda svým vlastním vojákům?
Alexandra Arkhipova:
Ano.
Simon Ostrovsky:
Řekla PBS News, že armáda přenáší náklady války na Ukrajině na samotné vojáky prostřednictvím vydírání. Vojáci uvádějí, že odevzdávají až 80 procent svého platu jen proto, aby přežili.
Muž (prostřednictvím tlumočníka):
Co ti udělal?
Muž (prostřednictvím tlumočníka):
Strčil mi (VULGÁRNÍ VÝRAZ VYMAZÁN).
Muž (prostřednictvím tlumočníka):
Proč? K čemu?
Muž (prostřednictvím tlumočníka):
Protože jsem mu nedal peníze.
Muž (prostřednictvím tlumočníka):
Kolik požadoval?
Muž (prostřednictvím tlumočníka):
Tři tisíce devět set dolarů.
Simon Ostrovsky:
Ceníky diktují nová pravidla nasazení: 2 000 dolarů za přidělení na pozici operátora dronů mimo frontovou linii, 6 000 dolarů za službu v týlu a ohromujících 12 000 dolarů za falešné propuštění ze zdravotních důvodů.
Obraz, který popisujete, je pekelný. Pokud takhle funguje celá armáda, nemohla by válku udržet o moc déle.
Alexandra Arkhipova:
Situace v Rusku je z ekonomického hlediska velmi špatná. Chudí lid jdou do války. Daně rostou. A teď je velkým problémem, co koupit k večeři. A to je cena války.
Simon Ostrovsky:
Vzhledem k tomu, že příjmy Ruska z ropy a plynu loni klesly o 24 procent, cena války již není jen 35 000 ruských obětí měsíčně.
