Kdy se politikové v ČR začnou chovat kompetentně ve prospěch záchrany země?
5. 4. 2026
Dan Přibáň:
Trump tlačí na rozklad NATO, ale EU prý nutně potřebuje USA k obraně, ozývá se často.
Pokud k obraně potřebujeme stát vedený psychopatem páchajícím válečné zločiny, proč se rovnou nespojíme s Ruskem?
Je to blíže, armádu má taky a přestalo by nás ohrožovat. Prostě vypneme morálku a mezinárodní právo a je to.
Vůči USA to děláme také. Kdy si konečně připustíme, že USA nejsou již zárukou ničeho a pro světovou bezpečnost jsou stejným rizikem, jako Rusko?
Naším hlavním zájmem by mělo být zbavit se závislosti na USA a závislosti na ropě a integrovat EU jako federativní stát se společnou armádou, která je schopna postavit se Rusku i USA.
Problém je, že tohle skutečné řešení žádná větší česká politická strana nepodporuje. Nejen, že nemají v programu federativní EU, ony tam nemají ani euro.
A raději, než bychom fungovali jako Evropa jednotně, řešíme, jak nám jeden stát páchající válečné zločiny může pomoci proti jinému státu páchajícímu válečné zločiny.
USA nelze brát jako záruku ničeho. EU musí být zárukou sama sobě!
