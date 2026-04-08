Jak chce Ukrajina podkopat ruské zisky z války v Íránu
8. 4. 2026
Ukrajinské drony zasáhly klíčovou infrastrukturu pro vývoz ropy v ruské Leningradské oblasti u Baltského moře v uplynulém týdnu nejméně čtyřikrát, přičemž některá zařízení hořela několik dní.
"V přístavu Usť-Luga jsou škody," napsal guvernér Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko v příspěvku z 31. března na Telegramu, aniž by poskytl další podrobnosti o rozsahu škod.
Ukrajina svými drony a raketami pravidelně cílí na ruskou energetickou a elektrickou infrastrukturu. Ukrajinská armáda ve skutečnosti vede "trvalé tažení [proti ruským infrastrukturním objektům] téměř rok", řekl Huseyn Alijev, odborník na válku na Ukrajině z Glasgowské univerzity.
Ale zdá se, žetím, že Kyjev cílil na ruské ropné přístavy, se dotkl citlivého místa. "To je nejvážnější hrozba pro export ruské ropy a ropných produktů od začátku války," řekl energetický analytik Boris Aronshtein v rozhovoru pro RadioFreeEurope.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dokonce 30. března uvedl, že někteří spojenci Ukrajiny poslali Kyjevu "signály" ohledně zmírnění dlouhodobých úderů na ruský ropný sektor v Baltském moři.
Energetická infrastruktura, na kterou Ukrajina cílila, je obzvlášť citlivá. "Ruská ropná infrastruktura je velmi silně zaměřena na západní část Evropy," řekl Jeff Hawn, specialista na Rusko z London School of Economics. "To bylo dědictví Sovětského svazu [. . .] a později se hlavním trhem Ruska pro jeho energetické zdroje stala západní Evropa."
Přístavy Primorsk a Usť-Luga se tak staly hlavními ruskými ropnými terminály v Baltském moři. Právě tyto terminály byla v posledních týdnech cílem ukrajinské armády.
Tyto dva ropné terminály "představují asi 30 % ruského ropného exportu", uvedla Agata Loskot-Strachota, evropská specialistka na energetiku z Centra pro východní studia ve Varšavě.
Oba přístavy jsou důležité pro "stát, který se prakticky stal závislým na ropném průmyslu, aby mohl nadále financovat válečné úsilí," říká Hawn. Kyjev pravděpodobně měl přístavy v hledáčku už dlouho, ale až před šesti měsíci se "kapacita a dosah ukrajinských dronů výrazně zvýšily", řekl Alijev.
Ukrajinské drony schopné provádět útoky na dlouhou vzdálenost
Nedávné útoky drony jsou "přirozeným vývojem ukrajinské strategie, která začala cílením na infrastrukturu poblíž hranic a v oblasti Černého moře, protože jsou to nejsnazší cíle k dosažení," řekl Alijev.
Ukrajinská armáda začala pronikat hlouběji na ruské území jednoduše proto, že jejich drony na to nyní mají kapacitu. Je ještě přirozenější, že ukrajinská armáda vážně poškodila infrastrukturu "blíže ukrajinským hranicím a v pohodlném dosahu ukrajinských dronů", řekl Alijev.
Útoky také představují "strategickou změnu ve výběru cílů", uvedl Will Kingston-Cox, specialista na Rusko v Mezinárodním týmu pro studium bezpečnosti ve Veroně. Předchozí údery na rafinérie na Ukrajině byly "použity k omezení zpracovatelských kapacit a k vytvoření úzkých míst v [domácí] výrobě paliv, zatímco údery na importní a vývozní terminály směřují na trasy, jimiž Rusko mezinárodně monetizuje své uhlovodíky," dodal Kingston-Cox.
V tomto kontextu záleží na načasování útoků. "Poptávka po ruské ropě výrazně vzrostla kvůli válce na Blízkém východě a blokádě Hormuzského průlivu," řekl Alijev.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse