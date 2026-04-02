Nejen globálně a nejen technologické firmy, ale třeba pojišťovny v Česku propouštějí kvůli AI, ačkoliv mají zisk
2. 4. 2026
Včera Oracle vyhodil emailem 30 000 lidí. Jedním emailem v šest hodin ráno, píše Alex J. Bruno na sociální síti. Žádný telefon od manažera, žádný meeting, žádný varování. Jen email podepsaný jako "Oracle Leadership", přístup do systémů okamžitě zablokovaný. Zaměstnanci se to dozvěděli dřív, než si stihli uvařili kafe. Zkuste si to jen představit, nekončí jedno oddělení, ani celý jedno patro, ale klidně celý barák. 18 % zaměstnanců firmy, končí na minutu. To musel být neskutečný zážitek. Přitom Oracle minulý kvartál reportoval růst čistého zisku o 95 % na 6,13 miliardy dolarů...
... ale management vsadil všechno na AI.
Zavázal se k investicím do AI infrastruktury za asi 156 miliard dolarů. Stargate deal s OpenAI. Datová centra po celém světě. Jen za poslední dva měsíce nabral Oracle 58 miliard dolarů nového dluhu (to je asi půlka státního rozpočtu ČR). Celkový dluh Oracle je už přes 124 miliard. Free cash flow minulý kvartál? Mínus 10 miliard dolarů. Od září 2025 ztratily akcie víc než polovinu hodnoty. Americké banky začaly stahovat financování data center. Držitelé dluhopisů žalují Oracle, že jim firma zatajila, kolik dalších dluhu si vyžádá deal s OpenAI. Credit default swap spread na tříletém maximu, což znamená, že trh se reálně bojí, že Oracle nemá na to splatit své dluhy.
Management udělal obrovskou sázku na AI. Zadlužil firmu do čísel, která nervují celý Wall Street. A teď potřebuje cash flow, aby ten dluh obsloužil. Analytici z TD Cowen spočítali, že propuštění 20 až 30 tisíc lidí uvolní 8 až 10 miliard v cash flow. Zaměstnanci nebyli nahrazeni AI. Byli přeměněni na splátku dluhu za AI.
A Oracle není výjimka. Podívejte se na infografiku. Biggest tech layoffs za posledních 12 měsíců: Oracle 30 000, Intel 25 000, Amazon 16 000, Microsoft 9 000, Block 4 000, ASML 1 700, Ericsson 1 600, Atlassian 1 600, Meta 1 500, Salesforce 1 000.
Tohle se ale neděje jen v Americe. Šéf Direct pojišťovny Pavel Řehák oznámil propouštění 30 % zaměstnanců. Cca 360 lidí z 1 200. Důvod? Zase ta AI. Přitom Direct měl loni rekordní zisk přes čtvrt miliardy korun. Řehák to říká na rovinu: skončila doba hraní si s AI, nastává čas skutečných změn. Forma je jiná než email v šest ráno. Logika je stejná. AI investice a propouštění.
Řekli vám, abyste se naučili programovat. Naučili jste se, řekli vám, abyste se přeškolili, přeškolili jste se. A pak vás nahradili tím, co jste pomáhali stavět.
Vítejte v Hypernormalu.
Diskuse