Roje AI mohou rozvrátit demokracie, varují výzkumníci

Schopnosti umělých inteligencí (AI) mohou být rizikem mnoha různými způsoby. Na novou hrozbu pro samotnou podstatu demokracie teď upozornila skupina německých vědců. Roje AI agentů by mohly zaplavit komunikační platformy a cíleně měnit náladu v zasažených zemích, tvrdí výzkumníci v rozhovoru pro ČT24.
„Ve studii, kterou jsme provedli, jsme pomocí modelu sociálních médií simulovali roje falešných účtů na sociálních médiích, které pomocí různých taktik ovlivňovaly cílovou on-line komunitu. Jedna taktika byla zdaleka nejúčinnější: infiltrace,“ popsali autoři svůj výzkum. Jak to funguje?
„Jakmile on-line skupinu infiltrují, mohou roje AI vytvořit iluzi široké veřejné shody ohledně narativů, které jsou naprogramovány propagovat. To využívá psychologický jev známý jako sociální důkaz: Lidé mají přirozenou tendenci něčemu snadněji uvěřit, pokud vnímají, že to říkají všichni,“ varují výzkumníci ze Společnost Maxe Plancka.
