Británie: Další vysoký činitel zatčen v souvislosti s Epsteinovými dokumenty
24. 2. 2026
čas čtení 5 minut
Moderátor, Channel 4 News, pondělí 23. února 2026, 19 hodin: Lord Mandelson zatčen pro podezření ze zneužití úřední moci. Jedna z nejvýznamnějších osobností britské politiky ponížena. Dobrý večer. Explozivní odhalení z Epsteinovy dokumentace nadále rezonuje Británií a vyvolává momenty a obrazy, které by kdysi byly nemyslitelné. Minulý týden byl zatčen králův bratr. V pondělí večer přišla řada na lorda Mandelsona. Zastával vysoké funkce v Labouristické straně, v britské vládě, v Evropské komisi a až do loňského září také v britských diplomatických službách. Jak jeho zatčení ovlivní britskou politickou scénu?
Nejprve to byl bývalý princ Andrew. Nyní byl zatčen pro podezření ze zneužití úřední moci lord Mandelson. Tento bývalý labouristický ministr je obviněn z předávání citlivých informací zesnulému finančníkovi Jeffrey Epsteinovi, když byl Mandelson britským ministrem obchodu. Náš politický redaktor Gary Gibbon přináší reportáž.
Reportér: V pondělí kolem čtvrté hodiny odpoledne byl Peter Mandelson, lord Mandelson, bez cestovní tašky, jen s lahví vody v ruce, eskortován policisty s kamerami na kapsách sak z jeho domu v severním Londýně. Byl odvezen k výslechu na londýnskou policejní stanici.
Stalo se to něco málo přes dva týdny poté, co členové specializovaného kriminálního týmu Metropolitní policie prohledali tento dům a jeho další dům ve Wiltshire. Na rozdíl od Andrewa Mountbattena-Windsora minulý čtvrtek to udělali bez zatykače.
Nyní se lord Mandelson ocitl v podobné situaci jako Andrew, v policejní vazbě, možná stále čeká na příjezd svého právníka, potenciálně odevzdává otisky prstů, vzorek DNA, potenciálně čeká v cele.
Ještě před pěti měsíci Peter Mandelson zastupoval Británii v zahraničí na nejdůležitějším zahraničním postu, jaký si lze představit.
Byl propuštěn ze své funkce ve Washingtonu kvůli svým vazbám na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Ale pak, na začátku tohoto měsíce, když americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo tisíce e-mailů, se Peter Mandelson stal předmětem zájmu policie. E-maily naznačovaly, že v době, kdy byl ministrem, zřejmě pravidelně předával Jeffrey Epsteinovi vládní materiály citlivé z hlediska trhu.
Londýnská policie uvedla, že lord Mandelson je vyšetřován pro podezření z pochybení ve veřejné funkci.
V pondělí odpoledne britská vláda oznámila, že brzy zveřejní část korespondence Petera Mandelsona s vládou z doby, kdy byl velvyslancem. Donutili ji k tomu poslanci. Nebudou v ní zahrnuty otázky položené lordu Mandelsonovi ani jeho odpovědi, když úřad premiéra prověřoval jeho vazby na Epsteina.
Mluvčí britské vlády: "Vláda očekává, že první část dokumentů bude moci zveřejnit velmi brzy, na začátku března. Musím však informovat Sněmovnu, že část této první části dokumentů je v současné době předmětem vyšetřování Metropolitní policie. Jedná se o korespondenci mezi úřadem premiéra a lordem Peterem Mandelsonem, v níž bylo položeno několik doplňujících otázek.
Reportér: Stejný ministr dříve odhalil, že náměstek ministra Josh Simons, stejně jako lord Mandelson, postava z pravého křídla strany, byl vyšetřován nezávislým poradcem předsedy vlády pro ministerské standardy kvůli podezření, že falešně obvinil novináře, kteří vyšetřovali jeho starý think tank, z proruských vazeb.
Místo vyšetřování jedné osoby, bude vyšetřována celá činnost pravicové skupiny Labour Together?
"Nikdo neví, kdo jsou, a my to musíme zjistit. Levice věří, že Labour Together naplánovala pád Jeremyho Corbyna, a silně se proti tomu ohradila. Když e-maily poprvé vyšly najevo, lord Mandelson popřel trestné činy. Pokračující policejní vyšetřování a zveřejnění jeho komunikace vládou slibovaly, že tato sága zůstane v titulcích. což jen přispělo k problémům Keira Starmera."
Reportér: Mezi lidmi velmi blízkými lordu Mandelsonovi panovala určitá úleva, že možná skutečnost, že Andrew Mountbatten-Windsor byl zatčen a on, Peter Mandelson, ne, by mohla znamenat, že se to nestane nebo že se věci nebudou odehrávat tak veřejně. Ale dnes se to stalo a podle našich informací byly obnoveny prohlídky nemovitostí Petera Mandelsona. Vyšetřování, o kterém jsme si mysleli, že bylo dokončeno před pár týdny.
Tento trestný čin je notoricky obtížné stíhat u soudu, jedná se o pochybení na veřejném místě a ve veřejné funkci, a může se jednat o velmi zdlouhavou záležitost. A to vše samozřejmě hraje roli v politice.
Mluvili jste o tom, jak monumentální postavou byl Peter Mandelson v labouristické rodině, ale hraje to roli v politice i v obecnějším smyslu, pokud jde o vnímání vysokého představitele v době, kdy je důvěra v politiky tak nízká, vysokého představitele politického světa, který je vláčen, jehož jméno je vláčeno touto scénou, jak můžete vidět dnes večer na našich obrazovkách, kde policisté odvážejí na stanici k výslechu, ale také pokud jde o Labouristickou stranu.
Kam to povede po Keiru Starmerovi, pokud ho sesadí? Cítíte, jak levice strany radostně tančí kolem těchto otázek.
