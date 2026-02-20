Německo stáhne vojska z Iráku s odvoláním na blízkovýchodní "napětí"

20. 2. 2026

čas čtení < 1 minuta
Německá armáda "dočasně" přesunula část vojáků z Irbílu na severu Iráku kvůli "eskalujícímu napětí na Blízkém východě," řekl ve čtvrtek mluvčí německého ministerstva obrany AFP.

Desítky německých vojáků byly přesunuty mimo základnu v Irbílu, hlavním městě autonomního kurdistánského regionu Iráku.

"Na místě zůstává pouze personál nezbytný k udržení operační schopnosti tábora v Irbílu," uvedl mluvčí.

Mluvčí nespecifikoval zdroj napětí, ale americký prezident Donald Trump nařídil rozsáhlé posílení amerických válečných lodí, letadel a dalších zbraní v regionu a pohrozil akcí proti Íránu.

Němečtí vojáci jsou nasazeni v Irbílu jako součást mezinárodní mise k výcviku místních iráckých sil.

Mluvčí uvedl, že německé přesuny byly "úzce koordinovány s našimi nadnárodními partnery".

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
165

Diskuse

Obsah vydání | 20. 2. 2026