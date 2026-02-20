Německo stáhne vojska z Iráku s odvoláním na blízkovýchodní "napětí"
20. 2. 2026
Desítky německých vojáků byly přesunuty mimo základnu v Irbílu, hlavním městě autonomního kurdistánského regionu Iráku.
"Na místě zůstává pouze personál nezbytný k udržení operační schopnosti tábora v Irbílu," uvedl mluvčí.
Mluvčí nespecifikoval zdroj napětí, ale americký prezident Donald Trump nařídil rozsáhlé posílení amerických válečných lodí, letadel a dalších zbraní v regionu a pohrozil akcí proti Íránu.
Němečtí vojáci jsou nasazeni v Irbílu jako součást mezinárodní mise k výcviku místních iráckých sil.
Mluvčí uvedl, že německé přesuny byly "úzce koordinovány s našimi nadnárodními partnery".
Zdroj v angličtině: ZDE
