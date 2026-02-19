Díkybohu, že královna Alžběta je mrtvá

Král Karel III. pronáší posvátnou frázi moderní vlády: zákon musí vykonat svou
práci. Jak sterilně to zní. Jak zdrcujícím způsobem. Je to jazyk
rovnosti, který proniká do slovníku božského práva. Když král ustupuje
procesu, mýtus řídne.
Nejsme svědky skandálu; jsme svědky demystifikace.
Andrewova
dlouhá a toxická blízkost k Jeffreymu Epsteinovi byla vždy víc než trapnost.
Byla to morální trhlina maskovaná jako nešťastné známosti. Po léta s
tím Buckinghamský palác zacházel jako se skvrnou na čalounění —
politováníhodnou, ale odstranitelnou, záležitostí strategického čištění.
Tady odebrat titul, tam zrušit vystoupení. Divadlo jen upravilo
osvětlení. Jenže problém nebyl ve světle. Byl v konstrukci.
Teď
nad korunou visí fráze „zneužití veřejné funkce" jako obvinění vytesané
do žuly. Ne nevěra. Ne nevhodnost. Veřejná funkce. To je skutečná
hereze. Monarchie přežívá tím, že se prohlašuje za službu. Služba
ospravedlňuje privilegia. Služba posvěcuje dědičnost. Pokud je služba
zkažená, co zůstane? Okázalost bez smyslu.
Nelze si nepředstavit královnu Alžbětu II. — velekněžku stoické kontinuity — jak tohle sleduje z
bezpečí historie. Byla mistryní iluze. Války končily, vlády padaly,
manželství se hroutila, a ona stála nehnutě, jako útes, který odmítá
vzít na vědomí příliv. Její mlčení nebylo prázdnotou; bylo
architekturou. Ale i architektura eroduje.
Britská monarchie se
dlouho vznášela nad špínou obyčejných následků. Ne právně — nikdy
oficiálně — ale atmosféricky. Měkčí gravitace. Jemnější dopad. Teď
policie vstupuje na královská panství bez ceremonií. Brány se otevírají
ne pro přehlídky, ale pro domovní prohlídky. Posvátné se stává
prohledatelným.
Symbolika je téměř tragická: dynastie vybudovaná
na zděděné autoritě čelí tupé egalitářské záři vazební cely. Krevní
linie se setkává s neonovým světlem.
A co Karel? Hraje jedinou
roli, která mu zbyla: neutrální suverén, loajální bratr, ústavní socha.
Nesmí ucuknout. Nesmí krvácet. Musí nechat spravedlnost postupovat a
zároveň předstírat, že ho osobně nezraňuje. Je to moderní tragédie:
král, který si nemůže dovolit být člověkem.
Obhájci monarchie
budou tvrdit, že to dokazuje sílu — že odpovědnost systém potvrzuje.
Možná. Ale odpovědnost, která dorazí až k branám paláce, působí méně
jako důkaz zdraví a více jako konec iluze imunity. Koruna nikdy neměla
vypadat obyčejně. Měla se vznášet. Dnes stojí ve frontě.
Tohle
není revoluce. Je to něco tiššího a korozivnějšího: pomalé uvědomění, že
mýtus nechrání před důkazy. Že samet neodpuzuje dohled. Že zděděná
vznešenost nedezinfikuje podezření.
Impéria kdysi padala pod
náporem armád. Dnes se instituce rozplývají pod tíhou vyšetřování. Ne
pod palbou děl, ale pod tíhou procesních dokumentů.
Díkybohu, že
se zesnulá královna nedožila této proměny — koruny, která vyměňuje
transcendenci za transparentnost. Věřila, hluboce, v trvání formy. Dnes
forma působí křehce. A křehkost je přesně to, co monarchie nikdy neměla
ukázat.
