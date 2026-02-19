Proč se tleskalo Rubiovi?
19. 2. 2026
/
Jiří Hlavenka
čas čtení
3 minuty
Západoevropští političtí lídři ocenili "vstřícný" přístup Trumpova amerického ministra zahraničí Marka Rubia a u kriticky uvažující českých novinářů, jako jsou Vojtěch Boháč z Voxpotu
nebo Jan Bělíček z Alarmu
to vzbudilo otázky a pochybnosti. Myslím, že odpověď znám.
Takže na rovinu. Evropští politici vědí, že v Americe vládne odporná zrůda. Ano, těmito slovy a žádnými jinými. Člověk, který je hnusný úplně ve všem a pro kterého je označení odporná zrůda jediné přiléhavé. (Už jenom za to, že vyhrožoval, že vojensky napadne spojeneckou zemi a obsadí ji si to pojmenování zaslouží; a za tisíc dalších svých činů taky).
Všichni západoevropští politici, byznysmani, novináři, lidé kteří sledují dění to vědí. Nebudou tato slova říkat, protože to nic nepřinese - ale vědí to. Současně vědí, že se obklopil skupinou velmi nízkých lidí. Nízkých z různých důvodů: někomu jde jen o to si nakrást, někomu o vliv, někomu o ego, někdo je úplný hlupák, takže ani není jasné, proč tam je. Vzadu za nimi je šelmostroj vlastníků sociálních sítí a dalších bohatých a mocných, kteří chtějí v Americe věčnou nadvládu moci, síly a náboženství, která se nebude crcat s nějakými volbami a náladami lidu. V Německu tomu říkali Drittes Reich nebo také Tisíciletá říše; trvala pak sedm let a skončila v ohni největší války. V Americe sní o něčem podobném. Tohle všechno evropští i další politici vědí, a znají trajektorie diktátorů urvaných z řetězu - z vlastní, evropské historie.
Co můžou dělat? Samozřejmě čekat, že procitnou sami Američané a Trumpa s jeho sebrankou vyženou. Ale spoléhat na to nejde, už proto, že příští volby v USA můžou být všelijaké, případně i žádné. Tak podporují aspoň ty lidi z Trumpovy administrativy, kteří jsou o kousíček lepší než ostatní. I když si žádnou podporu a potlesk nezaslouží, vědí, že oni k té bandě tak úplně nepatří, někdy i mírně vzdorují - tím, že mu hromovým potleskem dávali podporu, posilují jeho pozici. Vědí, že Rubio musí poslouchat Trumpa a MAGA klaku na slovo, a že když řeknou, pojedeš do Budapešti a Bratislavy, tak Rubio jede do Budapešti a Bratislavy a ne do Kodaně nebo Stockholmu. A že když mu napíšou nehorázný projev na půdě bezpečnostní konference, že ho musí přečíst. Ale taky vědí, co jim říká v kuloárech - to my nevíme.
Moje představa - nejen Rubia, ale spíš dalších lidí, kteří tam ještě zůstali, protože nemůžou obsadit celou administrativu negramotama a klerikálníma fanatikama, ta země musí aspoň trošku fungovat, i v zahraniční politice - je takováto. Že jim říkají: "prosíme vás, vydržte to s náma. Tahle noční hrůza skončí a zas se to vrátí do normálu. Víme, jak je to těžké nám za to všecko co děláme nevrazit facku a neoznačit nahlas odpornou zrůdu odpornou zrůdou. Ale tím nic nevyřešíte, jen zhoršíte, protože jim dáte munici k eskalování konfliktu. Jenom na tohle čekají. Díky moc za vaše sebeovládání... a za váš potlesk, který si vůbec nezasloužíme.".
582
Diskuse