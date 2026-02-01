Švýcarská televizní stanice stáhla olympijský komentář zpochybňující účast izraelského bobisty

18. 2. 2026

  • Komentátor RTS kritizoval Adama Edelmana
  • Edelman odmítl „tirádu“ během bobové jízdy
 

Švýcarská televizní stanice Radio Television Suisse oznámila, že ze svých webových stránek stáhla komentář k olympijskému bobovému závodu, ve kterém jeden reportér podrobně zpochybnil účast izraelského sportovce na hrách kvůli jeho  podpoře izraelských akcí v Gaze.

Komentář na RTS byl vysílán během jednoho ze závodů Izraelců Adama Edelmana a Chena Menachema v disciplíně dvoumístného bobu v pondělí.

Komentátor Stefan Renna uvedl, že Edelman podporuje akce izraelské armády   v Gaze, a naznačil, že tím porušil pravidla Mezinárodního olympijského výboru týkající se politických prohlášení sportovců na olympijských hrách.




„Náš novinář chtěl zpochybnit politiku MOV ohledně prohlášení dotyčného sportovce,“ uvedla RTS v prohlášení. „Ačkoli se jedná o věcně správné informace, mohly se v kontextu sportovního komentáře jevit jako nevhodné kvůli své délce. Z tohoto důvodu jsme včera večer tento segment z naší webové stránky odstranili.“

MOV v úterý uvedl, že otázky týkající se jednotlivých komentářů komentátorů musí být směřovány na vysílací společnosti. Mezinárodní federace bobů a skeletonů na žádost o komentář okamžitě nereagovala.

Renna ve svém komentáři uvedl, že Edelman se definoval jako sionista, zveřejňoval na sociálních médiích příspěvky podporující to, co Renna označil za „genocidu“ v Gaze, a mimo jiné se vysmíval nápisu „Svobodná Palestina“, který viděl na zdi v okolí závodu Světového poháru.

„Lze proto zpochybnit jeho přítomnost v Cortině během těchto her,“ uvedl s odvoláním na pravidla MOV týkající se vojenských vazeb sportovců a aktivní podpory války, včetně jejich aktivit na sociálních médiích.

Americký rodák Edelman, který je podle deníku Times of Israel prvním ortodoxním židem reprezentujícím Izrael na zimních olympijských hrách, zveřejnil na sociálních médiích, že si je vědom Rennova komentáře, který označil za „tirádu“.

„[Jsme] tým šesti hrdých Izraelců, kteří se dostali na olympijskou scénu. Nemáme trenéra. Nemáme velký program. Jen sen, odhodlání a neochvějnou hrdost na to, koho zastupujeme,“ napsal. „Nemyslím si, že je možné být toho svědkem a dát komentáři jakoukoli váhu.“

Pravidla IOC týkající se aktivní podpory války se vztahují pouze na ruské a běloruské sportovce, kteří mohou navzdory zákazu svých zemí soutěžit na olympijských hrách jako neutrální sportovci, a to po invazi Moskvy na Ukrajinu v roce 2022.

Renna, kterému RTS zakázala diskutovat o svém komentáři, také citoval případ ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče, který byl minulý týden diskvalifikován z olympijských her za nošení helmy s vyobrazením svých krajanů, kteří byli zabiti od ruské invaze.

Edelman a Menachem mají v úterý absolvovat třetí a čtvrtý závod. Po prvních dvou závodech byli na posledním místě.


Zdroj v angličtině ZDE

