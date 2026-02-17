Channel 4 News: Způsobil Trumpův režim v USA nevratné změny k horšímu?
17. 2. 2026
Pozn. JČ: Zajímavá diskuse o nevratných změnách v Americe. Obávám se, že v ČR je to stejné...
Moderátor, Channel 4 News, pondělí 16. února 2026, 19 hodin: Je to autor, jehož dílo zkoumá moc a morálku v současném Americe a prostor mezi životem a smrtí v jeho románu Lincoln in the Bardo. George Saunders se k těmto tématům vrací ve své nejnovější knize Vigil, kde dva andělé nutí zlého ropného magnáta na smrtelné posteli, aby se vyrovnal s důsledky svého života. Dnes odpoledne jsem s ním seděl v našem podcastu Ways to Change the World, kde jsme diskutovali o tom, co si myslí o dopadu politiky a rétoriky Trumpovy administrativy na americkou psychiku.
George Saunders: Podle mého názoru je Trumpova politika založena na... opakování lží, opakování lží, až to obyvatelstvo úplně ubije k pasitivě. . Můžete říct, že lžou, a oni na to odpoví, že nelžou. Říká se tedy, že jediné, co respektují, je moc. A myslím, že to je pravda.
Moderátor: Jaký to podle vás má ale dopad? Mění to Overtonovo okno, nebo jak tomu chcete říkat?
George Saunders: Ano, určitě. Mění. Protože i ve Spojených státech, co se týče imigrace, víte, nikdo ve Spojených státech nikdy nežil v zemi, kde nebyli imigranti, ti tvořili podstatnou část kultury, najednou slyšíte, dokonce i od centristů, myšlenku, že "tedy, pokud jsou tu nelegálně", pokud to slyšíte dost často, pokud vám pětkrát za sebou přinesou talíř s odpadky a řeknou vám, že je to vaše jídlo, nakonec začnete přemýšlet, no, možná je to moje jídlo. A myslím, že právě tak vzniká opravdu poslušná populace. A experiment, který se provádí, spočívá v tom, kolikrát vám musíme lhát, než zapomenete, že existuje pravda?
Moderátor: Myslíte si, že Trump a lidé v jeho okolí jsou nakonec stejně citliví na argumenty, rozum nebo morálku jako vaše postava v knize?
George Saunders: Nevím, protože jsem s nimi nikdy nemluvil, ale nemyslím si, že jsou. Je to víra v čistou moc, která podle mě není nijak zvlášť otevřená rozumovým argumentům. Ale v situacích, jako je Minneapolis, kde cítí, že se názor kultury mění, pak trochu ustoupí. Takže něco tam je, ale nemyslím si, že je to rozum nebo argumenty. Jako autor beletrie se k tomu stavím tak, že nejcennější komoditou v Americe je v současné době schopnost rozpoznat pravdu a pokračovat v jejím rozpoznávání i v bouři lží, kdy vás bombardují dezinformacemi, dokud obyvatelstvo nezmlkne a nezačne být poslušné, a pak vás mají. Myslím si tedy, že existují způsoby. A je to opravdu dojemné sledovat. V prvních měsících útoku se zdálo, že je nezastavitelný. Postupovali tak rychle a porušovali zákony. Ale teď se začíná sjednocovat soudní systém. Komunity se začínají sjednocovat. A myslím, že mnoho lidí, kteří nevolili Trumpa, nebo ho volili a nyní mají určité výhrady, si toho začíná trochu všímat.
Moderátor: Vidíte nějaké důkazy o tom, že lidé, kteří podporují Trumpa a ICE a tvrdý postup proti imigraci a nelegálním migrantům, mění svůj názor na to, co je správné a co špatné na základě toho, co se stalo?
George Saunders: Moje osobní zkušenost je, že lidé, které znám a kteří volili Trumpa, jsou v posledních čtyřech měsících velmi tiší. A myslím si, že by ve skutečnosti neschválili status ICE jako gangu násilníků. Určitě by neschválili okupaci Grónska nebo urážky Kanady nebo Evropy. Tato skupina je teď opravdu ve hře. Sleduji lidi, kteří Trumpa nevolili nebo volili neochotně, a čekám, kdy dosáhnou bodu zlomu, kdy řeknou, že tohle nejde, že k tomuhle se nezavázali.
Moderátor: Mluvil jste hodně o důležitosti lidského kontaktu a laskavosti.
George Saunders: Před lety jsem pronesl projev a stal se z mě laskavý člověk, což je velká zodpovědnost, ale už nemůžete vykrádat své staré banky.
Moderátor: Ale nemyslíte si, že se lidé nebo úroveň laskavosti v Americe zásadně změnili? Myslíte si, že k tomu muselo dojít, aby se to mohlo stát?
George Saunders: Znovu, laskavost, jak ji definujeme? A podle definice, pokud můžete někoho jako je on zvolit dvakrát, je v tom něco, co bych, kdybych měl opravdu odpovědět na tuto otázku, zaměřil bych se na míru, do jaké budeme tolerovat krutost. Začalo to už brzy v jeho projevech, kdy se tak hanlivě vyjadřoval o určitých skupinách lidí a nikdo, nikdo se proti tomu neozval, což mě zaujalo, že mohl říkat tak kruté věci o postižených lidech nebo mexických Američanech a země to prostě ignorovala. Myslím si tedy, že se něco děje, na povrchu je to stále poměrně dobře fungující země, ale zjevně se něco muselo nějakým způsobem posunout.
