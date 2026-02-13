Ponižující rána pro britskou vládu: Soud rozhodl, že bylo nezákonné označit skupinu Palestine Action za teroristickou organizaci

Británie: Protestující spojení s Palestine Action končí hladovku
16. 1. 2026Dva propalestinští aktivisté ve středu ukončili své hladovky, čímž skončila akce, která je považována za jednu z nejdelších v historii Spojeného království, píše Kara Fox.
Tisíce lidí zatčených za podporu této skupiny od jejího zákazu se nyní nacházejí v právním vakuu, protože Mahmoodová oznámila, že se odvolá
Soudci ponížili ministry tím, že trvali na tom, že Palestine Action by neměla být zakázána na základě protiteroristických zákonů, což v důsledku ponechalo tisíce jejích příznivců v právním vakuu.
Vrchní soud v pátek prohlásil, že zákaz této skupiny přímé akce ze strany vlády byl „nepřiměřený a nezákonný“ a že většina jejích aktivit nedosahovala úrovně, rozsahu a vytrvalosti, aby mohla být definována jako terorismus.
Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová byla vyzvána, aby respektovala rozhodnutí soudu poté, co tři soudci prohlásili, že zákaz, který zavedla její předchůdkyně Yvette Cooperová, porušuje právo na protest a měl by být zrušen.
Osud více než 2 500 lidí, kteří byli od zákazu zatčeni za verbální podporu (!!) Palestine Action (jen za držení papíru s nápisem "Podporuji Palestine Action) , však zůstal nejistý poté, co Mahmoodová oznámila, že se proti zákazu odvolá.
Kromě toho tři soudci v čele s předsedkyní královské soudní komory Dame Victoria Sharpovou uvedli, že zákaz nebude zrušen, dokud obě strany nebudou mít možnost se k věci vyjádřit.
Mezitím londýnská Metropolitní policie oznámila, že po rozhodnutí vrchního soudu přestane okamžitě zatýkat osoby za projevy podpory Palestine Action, ale bude shromažďovat důkazy pro případné budoucí stíhání.
Huda Ammori, spoluzakladatelka Palestine Action, která podala žalobu k britskému Nejvyššímu soudu, označila toto rozhodnutí za „monumentální vítězství”. Uvedla: „Byli jsme zakázáni, protože Palestine Action narušila činnost největšího izraelského výrobce zbraní, společnosti Elbit Systems, což této společnosti způsobilo ztrátu milionů liber zisku a ztrátu kontraktů v hodnotě několika miliard liber.
Použili jsme stejnou taktiku jako organizace přímé akce v průběhu historie, včetně protiválečných skupin, které Keir Starmer hájil u soudu, a vláda v tomto soudním řízení uznala, že tento zákaz byl založen na škodách na majetku, nikoli na násilí proti lidem.
„Zákaz Palestine Action měl vždy za cíl uklidnit proizraelské lobbistické skupiny a výrobce zbraní a neměl nic společného s terorismem... Dnešní přelomové rozhodnutí je vítězstvím svobody pro všechny a vyzývám vládu, aby respektovala rozhodnutí soudu a bez dalšího odkladu ukončila tuto nespravedlnost.“
Toto rozhodnutí je prvním případem, kdy organizace zakázaná na základě protiteroristického zákona úspěšně napadla zákaz u soudu.
Soudci uznali námitku ve dvou ze čtyř bodů. Jednalo se o „velmi významný zásah“ do práva na svobodu projevu a svobodu shromažďování a o to, že rozhodnutí Cooperové zakázat Palestine Action nebylo v souladu s její vlastní politikou, která vyžadovala, aby zohlednila faktory včetně povahy a rozsahu činností organizace a konkrétní hrozby, kterou představovala pro Spojené království.
Sharpová popsala Palestine Action jako organizaci, „která prosazuje své politické cíle prostřednictvím trestné činnosti a podněcování k trestné činnosti“, ale dodala: „Soud dospěl k závěru, že zákaz Palestine Action byl nepřiměřený. Velmi malá část činností Palestine Action představovala teroristické činy ve smyslu definice v § 1 zákona z roku 2000.
„Pro tyto a další trestné činnosti Palestine Action zůstává k dispozici obecné trestní právo. Povaha a rozsah činností Palestine Action spadajících do definice terorismu dosud nedosáhly úrovně, rozsahu a vytrvalosti, které by odůvodňovaly zákaz.“
Asi 100 lidí, kteří se shromáždili před budovou vrchního soudu v centru Londýna, jásalo a skandovalo „Osvoboďte Palestinu“, když se dozvěděli o rozhodnutí.
Zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva a boj proti terorismu Ben Saul, Amnesty International UK a Liberty, kteří se všichni do případu vložili, vyzvali britskou ministryni vnitra Mahmoodovou, aby respektoval rozhodnutí soudu.
Saul uvedl, že přijetí rozsudku „umožní příslušným orgánům, aby nepodnikaly žádné další kroky proti těm, kteří od 5. července 2025 legitimně vyjádřili své přesvědčení o Izraeli a Palestině a byli postiženi nezákonným zákazem, a také, aby se omluvily postiženým za to, že je stigmatizovaly jako teroristy“.
Předseda Strany zelených Zack Polanski řekl: „Je na čase, aby vláda přestala kriminalizovat lidi protestující proti genocidě.“
Mluvčí liberálních demokratů pro vnitřní záležitosti Max Wilkinson uvedl: „Zařazení Palestine Action do stejné právní kategorie jako ISIS bylo nepřiměřené.“
Stínový ministr vnitra Chris Philp však za konzervativce podpořil rozhodnutí vlády odvolat se, protože „nelze váhat, když je v sázce veřejná bezpečnost a národní bezpečnost“.
Rada zástupců britských židů a Židovská rada také podpořily odvolání vlády a uvedly, že jsou „hluboce znepokojeny“ tímto rozhodnutím. „Palestine Action se opakovaně zaměřovala na budovy, v nichž sídlí židovské komunitní instituce, podniky ve vlastnictví židů nebo místa spojená s Izraelem, a to způsobem, který vyvolává strach a narušuje život daleko za hranicemi bezprostředních míst protestů,“ uvedly tyto skupiny.
Palestine Action vždy tvrdila, že se zaměřuje na firmy spolupracující se zbrojovkou Elbit Systems nebo jinak podílející se na útlaku Palestinců, bez ohledu na totožnost jejich vlastníků.
Osoby zatčené od zákazu – většina z nich za držení transparentů s nápisem „Jsem proti genocidě, podporuji Palestine Action“ – jsou obviněny z trestných činů podle § 13 zákona o terorismu, za které hrozí trest odnětí svobody až na šest měsíců. Více než 500 zatčených, mezi nimiž jsou faráři, důchodci a vojenští veteráni, bylo obviněno.
Projevování podpory nebo členství v zakázané skupině je trestným činem, za který podle § 12 zákona hrozí trest odnětí svobody až na 14 let.
Labouristická ministryně vnitra Mahmoodová v pátek řekla: „Jsem zklamána rozhodnutím soudu a nesouhlasím s názorem, že zákaz této teroristické organizace je nepřiměřený. Zákaz Palestine Action byl výsledkem přísného a na důkazech založeného rozhodovacího procesu, který schválil parlament. Zákaz nebrání pokojným protestům na podporu palestinské věci, což je další bod, na kterém se soud shoduje.
„Mám nejhlubší úctu k našemu soudnictví. Ministři vnitra však musí zachovat schopnost přijímat opatření na ochranu naší národní bezpečnosti a zajištění bezpečnosti veřejnosti. Hodlám se proti tomuto rozsudku odvolat k odvolacímu soudu.“
