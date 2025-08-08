Přední světoví vědci podepsali dopis vyzývající Velkou Británii k zrušení zákazu organizace Palestine Action

8. 8. 2025

Desítky mezinárodních vědců a spisovatelů  podepsali dopis, v němž vyzývají britskou vládu, aby zrušila zákaz organizace Palestine Action

Dopis oceňuje to, co popisuje jako „rostoucí kampaň kolektivního odporu“ proti zákazu, a chválí stovky lidí, kteří se chystají riskovat zatčení tím, že během sobotní masové demonstrace v Londýně vyjádří svou podporu organizaci Palestine Action.

Signatáři z významných akademických institucí z celého světa také uvádějí, že jsou „zvláště znepokojeni“ možným dopadem zákazu na univerzity v Británii i mimo ni.

Tento krok přichází v době, kdy nátlaková skupina Defend Our Juries plánuje na sobotu v Londýně „masovou akci“, při které budou účastníci vyzváni, aby drželi transparenty s nápisem: „Jsem proti genocidě, podporuji Palestine Action.“ Policie varovala, že bude provádět hromadné zatýkání všech, kdo poruší protiteroristické zákony. Ve stejný den se v Londýně koná samostatný pochod na podporu Palestiny.

 

Ministryně vnitra Yvette Cooperová zakázala minulý měsíc organizaci Palestine Action poté, co aktivisté nastříkali červenou barvou dva motory na letadlech na vojenské základně RAF Brize Norton v Oxfordshire, která britská vláda používá pro vojenskou pomoc Izraeli.

 
Kromě Naomi Kleinové, kanadské autorky a aktivistky, která nyní působí jako profesorka na Britské Kolumbijské univerzitě, a Angely Davisové, bývalé členky strany Black Panther, která je nyní emeritní profesorkou na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz, jsou mezi signatáři také americká feministická filozofka Judith Butlerová, která je emeritní profesorkou na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Mezi dalšími signatáři dopisu jsou filozofové Étienne Balibar a Rebecca Comay. Z historiků se podepsali izraelský politolog Ilan Pappé z Univerzity v Exeteru a britsko-izraelský akademik Avi Shlaim z Oxfordské univerzity.

Mezi významnými palestinskými signatáři jsou Rashid Khalidi, emeritní profesor moderních arabských studií na Kolumbijské univerzitě, Abdaljawad Omar, asistent profesora filozofie a kulturních studií na Birzeit University, a Haidar Eid, docent postkoloniální literatury na al-Aqsa University v Gaze.

K nim se připojil politický myslitel Michael Hardt z Duke University a Eyal Weizman, britsko-izraelský zakládající ředitel Forensic Architecture a profesor na Goldsmiths, University of London.

Jejich dopis následuje po tom, co 300 levicově orientovaných židovských osobností, včetně režiséra Mikea Leigha a autora Michaela Rosena, napsalo počátkem tohoto týdne premiérovi Keiru Starmerovi, aby popsalo zákaz Palestine Action jako „nelegitimní a neetický“.

V dopise, který sepsali právník v oblasti lidských práv Geoffrey Bindman KC a dramatička Gillian Slovo, vláda byla také obviněna z „marného lamentování nad mírou zabíjení a utrpení v Gaze a na Západním břehu“ a z „tiché podpory“ činů izraelského státu.

DOPIS

Jako vědci zabývající se otázkami spravedlnosti a etiky se domníváme, že nedávný zákaz organizace Palestine Action ze strany Yvette Cooperové představuje útok jak na celé pro-palestinské hnutí, tak na základní svobody projevu, sdružování, shromažďování a protestu. Odsuzujeme represivní důsledky, které tento zákaz již má, a jsme zvláště znepokojeni pravděpodobným dopadem Cooperové zákazu na univerzity ve Velké Británii i mimo ni.

Proto vítáme rostoucí kampaň kolektivního odporu, jejímž cílem je tento zákaz zrušit. Oceňujeme odvážný postoj organizace Defend Our Juries a příkladný nedávný návrh přijatý radou města Derry a okresu Strabane, který „podporuje všechny, kdo protestovali proti zákazu organizace Palestine Action, a požaduje okamžité stažení obvinění proti nim“.

Ve spolupráci s tisíci odborářů, učitelů a studentů z celé Velké Británie i ze zahraničí vyjadřujeme svou solidaritu se všemi, kteří bojují proti zákazu. Plně sdílíme cíl zastavit dodávky zbraní z Británie do Izraele a přesvědčení, že všichni účastníci pro-palestinského hnutí by měli mít svobodu rozhodovat se o tom, jak tohoto cíle nejlépe dosáhnout. Připomínáme britské vládě, že její nejnaléhavější priority by již měly být určeny její závaznou povinností „předcházet a trestat“ genocidu.

V době, kdy organizátorům masivních celostátních demonstrací hrozí stíhání, kdy stovky lidí opět riskují zatčení za účast na pouličních protestech 9. srpna a kdy se studenti a učitelé připravují na začátek dalšího bouřlivého akademického roku, vyjadřujeme plnou solidaritu s těmi, kteří se mobilizují na svých kampusech, pracovištích a v komunitách, aby okamžitě zastavili eskalující genocidu a ukončili veškerou spoluúčast Velké Británie na zločinech Izraele.


Gilbert Achcar Emeritní profesor rozvojových studií a mezinárodních vztahů, Soas University of London

Anne Alexander Vedoucí výzkumná pracovnice, Cambridge Digital Humanities, University of Cambridge

Tariq Ali Spisovatel a historik

Sandra Babcock Klinická profesorka práva, Cornell Law School

Étienne Balibar Emeritní profesor filozofie, University of Paris X, Nanterre

Chetan Bhatt Anthony Giddens profesor sociální teorie, London School of Economics

Wendy Brown Předsedkyně UPS Foundation, škola sociálních věd, Institut pro pokročilá studia, Princeton

Susan Buck-Morss Významná profesorka, CUNY Graduate Centre

Judith Butler Významná profesorka na postgraduální škole, katedra srovnávací literatury, University of California, Berkeley

Alex Callinicos Emeritní profesor evropských studií, King’s College London

John Chalcraft Profesor historie a politiky Blízkého východu, London School of Economics

Emilios Christodoulidis Předseda katedry jurisprudence, University of Glasgow

Rebecca Comay Profesorka filozofie a srovnávací literatury, University of Toronto

Angela Davis Emeritní profesorka, University of California, Santa Cruz

Alex de Waal Výkonný ředitel, World Peace Foundation

Jodi Dean Profesorka politiky, Hobart and William Smith Colleges, Geneva, New York

Elsa Dorlin Profesorka současné politické filozofie, Université Toulouse Jean Jaurès

Jennifer Doyle profesorka angličtiny, Kalifornská univerzita, Riverside

Haidar Eid docent postkoloniální literatury, Al-Aqsa University, Gaza, Palestina

Roberto Esposito profesor filozofie, Scuola Normale Superiore, Pisa

John Bellamy Foster emeritní profesor sociologie, Oregonská univerzita

Verónica Gago profesorka sociálních věd, Buenosairská univerzita

Neve Gordon profesor mezinárodního práva, Queen Mary University of London

Greg Grandin Profesor historie, Peter V a C Vann Woodward, Yale University

Penny Green Profesorka práva a globalizace, Queen Mary University of London

Peter Hallward Profesor moderní evropské filozofie, Centrum pro výzkum moderní evropské filozofie, Kingston University

Michael Hardt Profesor literatury, Duke University

Robin DG Kelley Profesor historie, University of California, Los Angeles

Rashid Khalidi Emeritní profesor moderních arabských studií, Columbia University

Naomi Klein Docentka pro klimatickou spravedlnost, University of British Columbia

Elena Loizidou Profesorka práva a politické teorie, Birkbeck, University of London

Frédéric Lordon Výzkumný ředitel, Centre National de la Recherche Scientifique, Francie

Tracy McNulty Profesorka srovnávací literatury a romanistiky, Cornell University

Angela McRobbie Emeritní profesorka, Goldsmiths, University of London

Sandro Mezzadra Profesor politické teorie, University of Bologna

China Miéville Salvage

Abdaljawad Omar Asistent profesora filozofie a kulturních studií, Birzeit University, Palestina

Ilan Pappé Profesor historie a blízkovýchodních studií a ředitel Evropského centra pro palestinská studia, University of Exeter

Paul Patton Emeritní profesor filozofie, University of New South Wales

Bruce Robbins Profesor humanitních věd Old Dominion Foundation, Columbia University

William I Robinson Vynikající profesor sociologie, Kalifornská univerzita, Santa Barbara

Jacqueline Rose Profesorka humanitních věd a spoludirektorka Birkbeck Institute for the Humanities, Londýnská univerzita

Lynne Segal Emeritní profesorka psychosociálních studií, Birkbeck, Londýnská univerzita

Avi Shlaim Emeritní profesor mezinárodních vztahů, St Antony’s College, Oxford

Nikhil Pal Singh Předseda katedry sociální a kulturní analýzy, New York University

Elettra Stimilli Profesorka filozofie, Sapienza Università di Roma

Rei Terada Emeritní profesorka srovnávací literatury, University of California, Irvine

Enzo Traverso Profesor humanitních věd, Cornell University

Françoise Vergès Vedoucí výzkumná pracovnice, Sarah Parker Remond Centre for the Study of Racism and Racialisation, University College London

Mara Viveros Vigoya Profesorka na Fakultě humanitních věd Universidad Nacional de Colombia a profesorka Simón Bolívar, University of Cambridge, 2024–2025

Eyal Weizman Zakládající ředitel Forensic Architecture a profesor prostorových a vizuálních kultur, Goldsmiths, University of London

Jessica Whyte Scientia, docentka filozofie, University of New South Wales

