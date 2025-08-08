Přední světoví vědci podepsali dopis vyzývající Velkou Británii k zrušení zákazu organizace Palestine Action
8. 8. 2025
Dopis oceňuje to, co popisuje jako „rostoucí kampaň kolektivního odporu“ proti zákazu, a chválí stovky lidí, kteří se chystají riskovat zatčení tím, že během sobotní masové demonstrace v Londýně vyjádří svou podporu organizaci Palestine Action.
Signatáři z významných akademických institucí z celého světa také uvádějí, že jsou „zvláště znepokojeni“ možným dopadem zákazu na univerzity v Británii i mimo ni.
Tento krok přichází v době, kdy nátlaková skupina Defend Our Juries plánuje na sobotu v Londýně „masovou akci“, při které budou účastníci vyzváni, aby drželi transparenty s nápisem: „Jsem proti genocidě, podporuji Palestine Action.“ Policie varovala, že bude provádět hromadné zatýkání všech, kdo poruší protiteroristické zákony. Ve stejný den se v Londýně koná samostatný pochod na podporu Palestiny.
Kromě Naomi Kleinové, kanadské autorky a aktivistky, která nyní působí jako profesorka na Britské Kolumbijské univerzitě, a Angely Davisové, bývalé členky strany Black Panther, která je nyní emeritní profesorkou na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz, jsou mezi signatáři také americká feministická filozofka Judith Butlerová, která je emeritní profesorkou na Kalifornské univerzitě v Berkeley.
Mezi dalšími signatáři dopisu jsou filozofové Étienne Balibar a Rebecca Comay. Z historiků se podepsali izraelský politolog Ilan Pappé z Univerzity v Exeteru a britsko-izraelský akademik Avi Shlaim z Oxfordské univerzity.
Mezi významnými palestinskými signatáři jsou Rashid Khalidi, emeritní profesor moderních arabských studií na Kolumbijské univerzitě, Abdaljawad Omar, asistent profesora filozofie a kulturních studií na Birzeit University, a Haidar Eid, docent postkoloniální literatury na al-Aqsa University v Gaze.
K nim se připojil politický myslitel Michael Hardt z Duke University a Eyal Weizman, britsko-izraelský zakládající ředitel Forensic Architecture a profesor na Goldsmiths, University of London.
Jejich dopis následuje po tom, co 300 levicově orientovaných židovských osobností, včetně režiséra Mikea Leigha a autora Michaela Rosena, napsalo počátkem tohoto týdne premiérovi Keiru Starmerovi, aby popsalo zákaz Palestine Action jako „nelegitimní a neetický“.
Zdroj v angličtině ZDE
Gilbert Achcar Emeritní profesor rozvojových studií a mezinárodních vztahů, Soas University of London
Anne Alexander Vedoucí výzkumná pracovnice, Cambridge Digital Humanities, University of Cambridge
Tariq Ali Spisovatel a historik
Sandra Babcock Klinická profesorka práva, Cornell Law School
Étienne Balibar Emeritní profesor filozofie, University of Paris X, Nanterre
Chetan Bhatt Anthony Giddens profesor sociální teorie, London School of Economics
Wendy Brown Předsedkyně UPS Foundation, škola sociálních věd, Institut pro pokročilá studia, Princeton
Susan Buck-Morss Významná profesorka, CUNY Graduate Centre
Judith Butler Významná profesorka na postgraduální škole, katedra srovnávací literatury, University of California, Berkeley
Alex Callinicos Emeritní profesor evropských studií, King’s College London
John Chalcraft Profesor historie a politiky Blízkého východu, London School of Economics
Emilios Christodoulidis Předseda katedry jurisprudence, University of Glasgow
Rebecca Comay Profesorka filozofie a srovnávací literatury, University of Toronto
Angela Davis Emeritní profesorka, University of California, Santa Cruz
Alex de Waal Výkonný ředitel, World Peace Foundation
Jodi Dean Profesorka politiky, Hobart and William Smith Colleges, Geneva, New York
Elsa Dorlin Profesorka současné politické filozofie, Université Toulouse Jean Jaurès
Jennifer Doyle profesorka angličtiny, Kalifornská univerzita, Riverside
Haidar Eid docent postkoloniální literatury, Al-Aqsa University, Gaza, Palestina
Roberto Esposito profesor filozofie, Scuola Normale Superiore, Pisa
John Bellamy Foster emeritní profesor sociologie, Oregonská univerzita
Verónica Gago profesorka sociálních věd, Buenosairská univerzita
Neve Gordon profesor mezinárodního práva, Queen Mary University of London
Greg Grandin Profesor historie, Peter V a C Vann Woodward, Yale University
Penny Green Profesorka práva a globalizace, Queen Mary University of London
Peter Hallward Profesor moderní evropské filozofie, Centrum pro výzkum moderní evropské filozofie, Kingston University
Michael Hardt Profesor literatury, Duke University
Robin DG Kelley Profesor historie, University of California, Los Angeles
Rashid Khalidi Emeritní profesor moderních arabských studií, Columbia University
Naomi Klein Docentka pro klimatickou spravedlnost, University of British Columbia
Elena Loizidou Profesorka práva a politické teorie, Birkbeck, University of London
Frédéric Lordon Výzkumný ředitel, Centre National de la Recherche Scientifique, Francie
Tracy McNulty Profesorka srovnávací literatury a romanistiky, Cornell University
Angela McRobbie Emeritní profesorka, Goldsmiths, University of London
Sandro Mezzadra Profesor politické teorie, University of Bologna
China Miéville Salvage
Abdaljawad Omar Asistent profesora filozofie a kulturních studií, Birzeit University, Palestina
Ilan Pappé Profesor historie a blízkovýchodních studií a ředitel Evropského centra pro palestinská studia, University of Exeter
Paul Patton Emeritní profesor filozofie, University of New South Wales
Bruce Robbins Profesor humanitních věd Old Dominion Foundation, Columbia University
William I Robinson Vynikající profesor sociologie, Kalifornská univerzita, Santa Barbara
Jacqueline Rose Profesorka humanitních věd a spoludirektorka Birkbeck Institute for the Humanities, Londýnská univerzita
Lynne Segal Emeritní profesorka psychosociálních studií, Birkbeck, Londýnská univerzita
Avi Shlaim Emeritní profesor mezinárodních vztahů, St Antony’s College, Oxford
Nikhil Pal Singh Předseda katedry sociální a kulturní analýzy, New York University
Elettra Stimilli Profesorka filozofie, Sapienza Università di Roma
Rei Terada Emeritní profesorka srovnávací literatury, University of California, Irvine
Enzo Traverso Profesor humanitních věd, Cornell University
Françoise Vergès Vedoucí výzkumná pracovnice, Sarah Parker Remond Centre for the Study of Racism and Racialisation, University College London
Mara Viveros Vigoya Profesorka na Fakultě humanitních věd Universidad Nacional de Colombia a profesorka Simón Bolívar, University of Cambridge, 2024–2025
Eyal Weizman Zakládající ředitel Forensic Architecture a profesor prostorových a vizuálních kultur, Goldsmiths, University of London
Jessica Whyte Scientia, docentka filozofie, University of New South Wales
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse