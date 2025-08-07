Západ nahlíží na Ukrajinu často s neprozouměním nebo dokonce z ruské perspektivy
Ukrajinci vědí o svých problémech lépe než vzdáleni západní komentátoři
7. 8. 2025
Adam Sybera
Všechny ty komentáře o Zelenském a jak se vše drolí, a že to jsou nahrávky na smeče ruské propagandě a, že si Ukrajina zavřela dveře do EU a že je zde občanské povstání...pardon, ale jsou to téměř kopie ruských telegramů.
Adama Sybera žije v Ukrajině a pracuje jako analytik The Kyiv Independent.
Členství v EU se Ukrajině slibuje už 11 let. Za tu dobu stihla vyrůst celá generace, která nezadržuje dech s napětím kdy se tak stane a jestli, ale jde neúprosně za svým cílem, a bez ohledu na to kdy se tak stane (jak jsme viděli na posledních protestech proti zákonu 12414) si nepřipouští jinou realitu než západní orientaci celé země.
Ano, Ukrajina má svoje problémy, a leckdy nezanedbatelné. A světe div se, ukrajinský národ to ví. Dokonce lépe než drtivá většina mezinárodních komentátorů, blogerů a novinářů, kteří dychtivě čekají na každý přešlap aby to mohli Ukrajincům omlátit o hlavu.
Příklad? Spousta ukrajinských deníku o problémech psala ještě když se Západ nekriticky modlil k Zelenskému. Ukrajinci píší a mají plné Youtuby toho, aby Západ nebral postavu Andriye Jermaka (šéfporadce prezidenta Zelenského, pozn. redakce) jako reprezentaci státu.
Opět se ukazuje, jak často Západ nahlíží na Ukrajinu buď z neporozumění země a svých iluzích o ní, nebo ještě hůř, rovnou z ruské perspektivy, kterou rusko západnímu informačnímu prostředí neustále podsouvá.
Přežvykujeme každý detail abychom dokázali, že Ukrajina není evropská, a přitom jsme schopni nevnímat vlastní "slony" u nás doma.
Nepamatuji si, že by půl milionové protesty v ČR nějak hnuly s Babišem a jeho rezignací, přesto, že prokazatelně lže, krade a nechá na okupovaný Krym unést svého syna. Místo nějaké změny po více než 11 letech toho samého má naopak nakročeno k vítězství v příštích volbách.
Nezaregistroval jsem, že by protesty proti Orbánovi vedly k omezení jeho moci nebo proruské orientaci. A neviděl jsem, že by protesty na Slovensku vedly k nějaké změně v přístupu Roberta Fica - naopak, cítí se tak neohroženě, že klidně letí do Moskvy. Trest nebo reakce? Žádná.
Dokonce i na "té dobré straně síly" jsem si poslední dva týdny nemohl nevšimnout porovnávání Ukrajiny s Ruskem. Facebook byl plný "to by se v Rusku stát nemohlo" při každém jednom protestu...
Mrzí mě, že lidé, kteří se často nazývají odborníky na Ukrajinu, nechápou, že Ukrajinci a Rusové spolu nemají společného nic. Kdo tvrdí, že ano, opět nahlíží ruským pohledem, protože jen Rusové tvrdí bludy o bratrských národech stejného původu.
Ukrajina se neporovnává s Ruskem. Ukrajinský národ jde příkladem občanům EU, když i pod hrozbou smrti z bombardování nebo dronového útoku jdou kritizovat svojí vládu. Živě si vzpomínám, když protest v Česku přerušil déšť....
