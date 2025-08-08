Téměř 12 000 dětí do pěti let v Gaze trpí akutní podvýživou, uvádí WHO

8. 8. 2025

Seif Rami Hijazi, třináctiletý chlapec z Gazy, byl před čtyřmi měsíci při izraelském leteckém útoku ochrnutý od krku dolů. Střepina mu prošla krkem, přetrhla míchu a zanechala ho trvale ochrnutého na všechny čtyři končetiny. Jeho otec byl při stejném útoku zabit.
Dvouapůlletá Ruaa Amin Ibrahim Mashi zemřela hlady ve svém stanu v oblasti Al-Mawasi v Khan Younis v důsledku těžké podvýživy způsobené pokračujícím obléháním a záměrnou politikou vyhladovění ze strany Izraele. Její tělo bylo ráno převezeno do nemocnice bez pulsu... Přibližně 12 000 dětí do pěti let v Gaze trpí akutní podvýživou a počet úmrtí souvisejících s hladem stoupá, uvedl ve čtvrtek generální ředitel Světové zdravotnické organizace.

„V červenci bylo v Gaze zjištěno téměř 12 000 dětí do pěti let trpících akutní podvýživou, což je nejvyšší měsíční počet, jaký byl kdy zaznamenán,“ uvedl Tedros Adhanom Ghebreyesus v sídle své organizace v Ženevě.

Od začátku letošního roku do 29. července zemřelo nejméně 99 lidí, z toho 64 dospělých a 35 dětí, z nichž 29 bylo mladších pěti let.

Podle nejnovějších údajů UNICEF se počet hospitalizací kvůli podvýživě mezi červnem a červencem téměř zdvojnásobil – z 6 344 na 11 877.

Asi 2 500 z těchto dětí trpí těžkou podvýživou.

 
Tedros vyzval k větší a dlouhodobější pomoci všemi možnými způsoby.

WHO uvedla, že podporuje čtyři centra pro podvýživu v Gaze, ale zásoby kojenecké výživy a výživných potravin jsou velmi nízké.

„Celkový objem dodávek potravin zůstává zcela nedostatečný, aby se zabránilo dalšímu zhoršování situace. Trh musí být zaplaven. Je třeba zajistit pestrou stravu,“ uvedl prostřednictvím videokonference Rik Peeperkorn, zástupce WHO pro okupovaná palestinská území.

Globální monitor hladu uvedl, že v pásmu Gazy se rozvíjí scénář hladomoru, šíří se hlad, děti umírají na následky hladu a humanitární přístup do obleženého enklávy je silně omezen.

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvedl, že spotřeba potravin v Gaze klesla na nejnižší úroveň od začátku války.

O špatné spotřebě potravin informovalo 81 % domácností v tomto malém, přeplněném pobřežním území s 2,2 miliony obyvatel, což je nárůst oproti 33 % v dubnu.

