Téměř 12 000 dětí do pěti let v Gaze trpí akutní podvýživou, uvádí WHO
8. 8. 2025
Dvouapůlletá Ruaa Amin Ibrahim Mashi zemřela hlady ve svém stanu v oblasti Al-Mawasi v Khan Younis v důsledku těžké podvýživy způsobené pokračujícím obléháním a záměrnou politikou vyhladovění ze strany Izraele. Její tělo bylo ráno převezeno do nemocnice bez pulsu...
Seif Rami Hijazi, a 13-year-old boy from Gaza, was paralysed from the neck down in an Israeli air strike four months ago.— Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 8, 2025
Shrapnel tore through his neck, severing his spinal cord and leaving him with permanent quadriplegia. His father was killed in the same strike. pic.twitter.com/kHiZJP5S6i
Přibližně 12 000 dětí do pěti let v Gaze trpí akutní podvýživou a počet úmrtí souvisejících s hladem stoupá, uvedl ve čtvrtek generální ředitel Světové zdravotnické organizace.
Two-and-a-half-year-old Ruaa Amin Ibrahim Mashi died of starvation inside her tent in the Al-Mawasi area of Khan Younis, due to severe malnutrition caused by the ongoing siege and deliberate Israeli starvation policy.— Quds News Network (@QudsNen) August 7, 2025
Her body was moved to the hospital on morning with no pulse… pic.twitter.com/UXC4CEdJhX
„V červenci bylo v Gaze zjištěno téměř 12 000 dětí do pěti let trpících akutní podvýživou, což je nejvyšší měsíční počet, jaký byl kdy zaznamenán,“ uvedl Tedros Adhanom Ghebreyesus v sídle své organizace v Ženevě.
Tedros vyzval k větší a dlouhodobější pomoci všemi možnými způsoby.
WHO uvedla, že podporuje čtyři centra pro podvýživu v Gaze, ale zásoby kojenecké výživy a výživných potravin jsou velmi nízké.
„Celkový objem dodávek potravin zůstává zcela nedostatečný, aby se zabránilo dalšímu zhoršování situace. Trh musí být zaplaven. Je třeba zajistit pestrou stravu,“ uvedl prostřednictvím videokonference Rik Peeperkorn, zástupce WHO pro okupovaná palestinská území.
Globální monitor hladu uvedl, že v pásmu Gazy se rozvíjí scénář hladomoru, šíří se hlad, děti umírají na následky hladu a humanitární přístup do obleženého enklávy je silně omezen.
