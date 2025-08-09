Americký (čti: ruský) plán na mír na Ukrajině je příšerný
9. 8. 2025 / Jiří Hlavenka
1) První a nejdůležitější: není to mír, ale jen zastavení palby.
Pokud by výsledkem byl trvalý mír, vojensky garantovaný Západem, ve smyslu "jedno jeho sebemenší porušení a NATO bere Ukrajinu pod svou plnou vojenskou ochranu, obratem vybombarduje Kaliningrad, pošle ke dnu celou černomořskou flotilu a vyzmizíkuje veškeré strategické letectvo Ruska" (k tomu má NATO dostatek sil), tak by se asi dalo říci, že to je smutné, ale akceptovatelné.
Jenomže je to jen zastavení palby (ceasefire), které může Rusko kdykoli porušit novými útoky - zítra nebo za půl roku, až vyzbrojí další desítky divizí (battlegroups).
A vsaďte se, že to Rusko udělá.
2) Tenhle "mír" zřejmě předjednal Witkoff v Rusku, což vzhledem k tomu, že je osobou jednoznačně proruskou, lze to číst tak, že mu to napsali v Kremlu a on to přivezl domů. Tenhle "mír" není to, co chce Trump, ale to co chce Putin a co mu plně vyhovuje.
3) V jeho rámci by Putin dostal pod kontrolu celý region Donbas. Rusko momentálně plně kontroluje dvě třetiny oblasti, na ukrajinské straně jsou stotisícová města Slavjansk a Kramatorsk. Ukrajina by kompletně přišla o svou nejhustší a svou nejlépe vybudovanou síť opevnění. Najednou by se Rusko ocitlo na úplně nechráněné linii dotyku. Putin si je vědom, že Rusko (dnes už prakticky bez tanků, s tenčícími se zásoby funkčních děl a další těžké techniky) toto dost možná není schopné překonat.
4) Rusko moc dobře ví, že tohle by na Ukrajině vyvolalo extrémní odpor a protesty a dost možná by to vedlo k pádě vlády Zelenského (která je ostatně pro Rusko jedna z největších překážek v mocenských plánech). Plán totiž vlastně znamená "odpuštění": žádné reparace, konec sankcí, žádný trest za masakry v Izjumu a Buči, žádný trest za zvěrstva na civilistech, ženách, dětech.
5) Fakticky by tedy Ukrajina ztratila jedno z klíčových území - otevřené, nechráněné dveře k Charkovu a dále na Kyjev), nezískala by vůbec nic kromě "zastavení palby" bez garancí, že Rusko válku dál nerozjede.
6) Tenhle plán je bohužel z ruského pohledu, s vydatnou pomocí užitečného idiota Donalda Trumpa, chytrý. Bude to vypadat, že Rusko nechce moc a nabízí ruku ke smíru, a je to Ukrajina, která to odmítá a "chce dál válčit".
7) A jsou jiné varianty? Samozřejmě: dramaticky zvýšit vojenskou i civilní pomoc Ukrajině, dodávat zbraně dlouhého doletu (tj. hrozba likvidace ruských základen, letišť a přístavů hluboko uvnitř území), špičkovou techniku a špionážní informace, které Ukrajině umožní na dálku ničit ruské fabriky na rakety, munici, fabriku na Shaheedy, těžařská a palivová zařízení.
Urychlit dodání PVO, která chrání ukrajinská města před raketovými útoky. Prostě Putinovi tu válku neustále "prodražovat" a znepříjemňovat, umenšovat technickou schopnost ji vést. Samotní pěšáci, které bude vrhat do masomlýnku, tak mnoho nezmůžou. A samozřejmě trvat na tom, že dokud Rusko nevrátí všechna území a nezaplatí masivní reparace, tak bude i nadále světovým vyvrhelem pod sankcemi (které mu zjevně hodně ubližují). Žádné "co jsme si to jsme si".
