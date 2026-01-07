Sarayebo: Desítky obětí útoků ruských žoldnéřů ve Středoafrické republice
7. 1. 2026
Skutečný rozsah ruské ofenzívy na Sarayebo překonává původní zprávy. Trasa, kterou Wagnerovy kolony prošly ze Sikikédé do tohoto pohraničního města, je podobná bezprecedentnímu nájezdu v regionu. Na jejich cestě ruští a syrští žoldnéři ze skupiny Wagner rozsévali smrt a zkázu mezi tábory súdánských pastevců, kteří přišli hledat pastviny a vodní zdroje na území střední Afriky.
Tito misserijští arabští pastevci pravidelně překračují hranici během suchého období, aby nakrmili svá stáda. V období prosince a ledna zažívá Súdán sucho, které tlačí tyto kočovníky směrem k zelenějším krajinám Vakagů. Jejich přítomnost v této oblasti zůstává běžná a přijímána, ale někdy po desetiletí konfliktní mezi místními obyvateli, kteří s nimi udržují obchodní vztahy.
Během operace ruští žoldnéři nedělali žádné rozdíly, když viděli tyto tábory rozptýlené v lese podél své trasy. Začali střílet na všechno, co se hýbalo. Pastýři padali jeden po druhém pod palbou automatických zbraní. Zvířata utrpěla stejný osud v přívalu slepého násilí. Podle sčítání redakce CNC bylo zabito osm koní. Pět oslů bylo také zabito bez zjevného důvodu.
Tito koně představují jediný dopravní prostředek pro tyto kočovné arabské komunity Misteria, Massalite a Zakawa. Koně a osli se používají k přesunu celých rodin s jejich skromným majetkem z jednoho napajedliště do druhého. Jsou hlavním dědictvím těchto pastevců, kteří nemají ani pick-upy, ani nákladní auta, aby překonali tyto obrovské suché oblasti. Jejich zničení je jako odsoudit celé rodiny k bloudění a utrpení.
Dobytek neunikl této zbytečné zkáze. Desítky zvířat patřící súdánským pastevcům byly zmasakrovány žoldnéřskou palbou. Tato zvířata představují roky úsilí a úspor pro své majitele. Jejich ztráta uvrhla rodiny do úplné bídy, ze které se možná nikdy nevzpamatují.
Po zničení táborů těchto pastevců pokračovaly Wagnerovy kolony v postupu směrem k Sarayebu. Pohraniční město čelilo čadskému městu Tissi, které se nacházelo na druhé straně neviditelné linie oddělující obě země. Tato blízkost vždy podporovala obchod a neustálé příchody a odchody mezi oběma stranami hranice.
Týdenní trh v Sarayebu přitahoval každý čtvrtek stovky obchodníků z Čadu, Súdánu a různých oblastí střední Afriky. Tato lidská mozaika složená z několika etnických skupin vytvářela zvláštní oživení v tomto obvykle klidném městě. Súdánci přišli prodávat své zemědělské produkty a nakupovat potraviny, které doma nejsou k nalezení. Obyvatelé Čadu přivezli dobytek a odvezli různé zboží. Středoafričané využívali tohoto provozu k prodeji své místní produkce.
Dne 25. prosince první útok zabil osm z pestré skupiny na trhu. Čadští a súdánští obchodníci už byli mezi oběťmi tohoto krvavého dne. Následující den, 26. prosince, letecký útok výrazně zvýšil počet obětí. Dalších dvacet čtyři lidí zahynulo pod bombami shazovanými z ruských vrtulníků.
Letadla létají nad oblastí v nízké výšce a shazují smrtící náklad na cokoli, co jen vzdáleně připomíná lidské shromáždění. Piloti si nedávají práci s identifikací svých cílů. Bez rozdílu bombardují domy, dočasné tábory obchodníků, kteří přišli přespat do Sarayeba, a dokonce i dobytčí výběhy na okraji trhu.
Výbuchy způsobují požáry, které se rychle šíří v budovách z lehkých materiálů. Střechy pokryté došky okamžitě chytají plameny, zatímco dřevěné konstrukce se s podivným skřípáním zhroutí. Lidé utíkají všemi směry, aby unikli plamenům a explozím, které stále otřásají zemí pod jejich nohama.
Mnoho obětí 26. prosince jsou cizinci, kteří přišli pouze obchodovat. Celé súdánské rodiny byly rozmačkány ve svých narychlo postavených provizorních přístřešcích poblíž trhu. Čadští obchodníci, kteří spali u svého zboží, aby ho sledovali, nikdy neviděli smrt, která na ně sestoupila z nebe. Pastýři, kteří střežili svá stáda mimo městský ruch, byli smeteni střepinami.
Z třiceti dvou civilistů zabitých během těchto dvou dnů hrůzy pocházela významná část ze sousedních zemí. Zahraniční oběti ještě více komplikují konečné sčítání, protože jejich rodiny často žijí stovky kilometrů daleko. Některá těla nikdy nebudou převzata, protože v okolním chaosu nedokážou identifikovat majitele.
Zraněných jsou desítky. Třicet čtyři civilistů utrpělo zranění sahající od jednoduchého škrábnutí způsobeného třískou až po zmrzačení vyžadující akutní amputaci. Neexistující zdravotnická zařízení v Sarayebu nutí přeživší přepravovat příbuzné do Súdánu nebo Čadu za hrozných podmínek. Mnozí pravděpodobně zemřou cestou kvůli nedostatečné péči.
Mezi raněnými byli také dva bojovníci FPRC. Tito povstalci přítomní v Sarayebu kvůli vlastním záležitostem se pokusili postavit ruským žoldnéřům. Jejich zásah umožnil zpomalit postup nepřítele a možná se vyhnout ještě těžším ztrátám. Ale zaplatili vysokou cenu tím, že během střetu 25. prosince přišli o dva své vlastní muže a dva vážně raněné.
Dva ruští žoldnéři a dva milicionáři Boromata zabiti při prvním útoku jsou neoficiálním důvodem Wagnerovy neústupnosti v této oblasti. Smrt jejich druhů vyvolala žízeň po pomstě, která dopadla na civilní obyvatelstvo bez spojení s povstaleckými bojovníky. Logika kolektivního trestu připomíná nejhorší hodiny koloniálních válek, kdy odvety zasahovaly celé vesnice kvůli činům několika odbojářů.
Zničené tábory nyní lemují silnici mezi Sikikédé a Sarayebo jako němé svědectví o krutosti ruských sil. Spálené příbytky s těly kočovníků ještě několik dní po průchodu obrněných jednotek kouří. Těla zvířat hnijí na slunci a vydávají zhoubný zápach, který se supi snaží odstranit hodováním na opuštěném masu.
Zdroj ve francouzštině: ZDE
Diskuse