Channel 4 News: V Íránu byl vypnut internet, obří protesty trvají už dvanáctý den

9. 1. 2026
Moedrátor, Channel 4 News, čtvrtek 8. ledna 2025, 19 hodin: Ve čtvrtek večer se po celém Íránu konají obrovské demonstrace poté, co exilový korunní princ Reza Pahlavi vyzval lidi, aby vyšli do ulic nebo křičeli z svých oken a střech. Existují zprávy o střetech s bezpečnostními silami a monitorovací skupiny uvádějí, že v současné době je v celé zemi přerušen přístup k internetu. Náš zahraniční korespondent Paraick O'Brien přináší tuto zprávu:
Reportér: Dnes večer po celém Íránu tisíce lidí reagovaly na výzvu vyjít do ulic proti režimu. Toto je Teherán dnes večer. Přístup k internetu byl omezen, takže zatím máme k dispozici jen omezené množství fotografií.
Tato videa jsou tedy z posledních 48 hodin a protesty v Íránu jsou tentokrát jiné. Zaprvé jsou rozsáhlejší, odehrávají se na více místech a někdy i ve městech, kde byste to nečekali. Virální momenty samy o sobě nezpůsobí pád režimu, ale přicházejí v hojném počtu a rychlém sledu.
Například včera v noci byla v Ghayemiyeh zničena socha generála Qasema Soleimaniho. Symboly mocné íránské revoluční gardy nemohou být více totemické. Tento čin je trestný smrtí.
V Mashhadu byla sundána a roztrhána vlajka Islámské republiky. Bezpečnostní síly pronásledující protestujícího se samy staly terčem řidiče automobilu, který je přejel.
Režim zasáhl tvrdě. Podle lidskoprávních organizací bylo zabito 39 lidí a více než 2 000 zatčeno. Tyto údaje jsou však z doby před dnešními večerními demonstracemi. Íránské vedení je v patové situaci.
Donald Trump pohrozil odvetnými opatřeními, pokud dojde k rozsáhlým útokům na demonstranty. Jak daleko zajdou bezpečnostní síly, aby otestovaly tuto výhrůžku? Aktivisty to povzbudilo.
Tento muž například přejmenoval ulici v Teheránu na Prezident Trump Street.
Dnes odpoledne, před demonstracemi v Teheránu, jsme mluvili s lidmi, kteří se jich plánovali zúčastnit, pod podmínkou anonymity.
"Neustále si připomínáme, že je možné, že to znovu nevyjde. Musíme si udržet morálku, abychom nebyli zklamaní, pokud to znovu selže. Ale víte, je tu tolik nadějných znamení, která lidi motivují k tomu, aby vyšli do ulic."
Zprávy o pádu režimu byly v minulosti značně přehnané a režim má bohaté zkušenosti s potlačováním nesouhlasu. Reza Pavlavi je synem posledního monarchy, který byl svržen během islámské revoluce. Z USA, kde žije, vyzval k dnešním večerním demonstracím a jeho jméno skandují lidé v ulicích. Příští týden se má setkat s Donaldem Trumpem v Mar-a-Lago. Pro některé Íránce představuje nostalgii po lepších časech. Pro jiné je jediným dostupným bodem pro změnu.
Přicházejí první videa z dnešních večerních protestů v Íránu. V Teheránu jsou obrovské davy. Slyšíme skandování: „Toto je poslední bitva, Pahlavi se vrátí.“ V nadcházejících dnech a týdnech se vyjasní počet obětí této bitvy i její výsledek.
