Turek jako ministr de facto a Macinka podporuje Ukrajinu
11. 1. 2026 / Boris Cvek
Exministr financí Stanjura (ODS) dnes v Otázkách V. Moravce pochválil Babišovu vládu za to, že udělala otočku v postoji k muniční iniciativě. Udělil by jí školní známku dvojku (ne jedničku, protože stáhla české peníze z iniciativy). Současná ministryně financí Schillerová (ANO) vysvětlila, že ANO považovalo celou věc za netransparentní, ale teď když do ní vidí, tak uznává pozitiva, tedy přínos pro českou ekonomiku.
Asi polovina poslaneckého klubu SPD se sice bouří, ale nikdo ve studiu nepochyboval o tom, že vláda pohodlně získá důvěru ve Sněmovně. Okamura má prachy, a nejen on. Tak co by chtěli? Expolitik Kalousek, také přítomný ve studiu, pochválil dokonce ministra zahraničí Macinku za jeho jasný postoj k Ukrajině. Krásný dojem shody poněkud pokazil Stanjura tím, že připomněl, že poslanec Turek (motoristé), kterého si Macinka vzal na Ukrajinu jako čestného předsedu své strany a vlivného poslance, na zmučené Ukrajině prohlásil, že za ruskou agresi může rozšiřování NATO na východ.
Poslanec Pikora (taky motoristé) nás ujistil, že i když není úplně jasné, jak se bude Turek vymezovat proti prezidentovi, který jej odmítá jmenovat ministrem životního prostředí, jasné je, že to nenechá jen tak. Prý na hrubý pytel hrubá záplata. Prý prezident musí respektovat volby, a dokonce preferenční hlasy. Jiný kandidát podle Pikory navržen nebude a může to tak, jak je to nyní, vydržet klidně i čtyři roky. Tématem debaty ve studiu byla krátce i možnost, že Macinka, nyní pověřený řízením řečeného ministerstva, dá Turkovi faktickou moc nad ministerstvem.
Kalousek a Stanjura se shodli, že by to bylo absurdní, Turek by prý nemohl chodit na jednání vlády. Schillerová upozornila s jakousi radostí a zdviženým prstem, že je poslanec, a proto se nemůže stát náměstkem. Kalousek konstatoval, že za neobsazené ministerstvo může formálně prezident, protože premiér kandidáta navrhl, ale fakticky, věcně za to prý může Turek a motoristé… asi proto, že Turek věcně ministrem být nemůže.
Stanjura podotkl, podle mě velmi správně, že pokud dojde ke sporu premiér vs. prezident o jmenování (ale připomněl bych i odvolávání ministra Dobeše za Nečasovy vlády) ministra, záleží na tom, jak moc je premiér odhodlán stát za svým návrhem. V Česku se, myslím, zatím nikdy nestalo, že by premiéři, ať Nečas nebo Babiš, do střetu s prezidentem opravdu šli.
A poslední téma první hodiny byl státní rozpočet, což pak pokračovalo výživně i v druhé hodině. Omezím se na to, jak dopadl rozpočet 2025. Jeho skutečný schodek je asi devět miliard, což podle Stanjury nemuselo být, kdyby se omezily investice, takže by rozpočet byl vyrovnaný, jenže podle téhož Stanjury investice jsou důležité.
Když pak Schillerová vypočítávala údajné problémy rozpočtu 2025, Kalousek zmínil, že tam opravdu byly takové věci, jako je přecenění nákladů na povodeň, aby ty peníze pak bylo možno využít jinak, nebo vědomé podcenění nákladů na fotovoltaický tunel. To by se podle Kalouska nemělo dít. Stanjura vysvětlil, že se tímto podceněním snažil tlačit na to, aby Sněmovna tyto náklady snížila, ale prý napříč stranami narazil na odpor.
Pokud jde o rozpočet 2026, podle Schillerové bude těžko udržet schodek pod tři sta miliardami. Pikora jako zástupce tzv. rozpočtově zodpovědné strany mluvil o škrtání a škrtání a škrtání, skutečný výsledek vlády prý ale bude vidět až v rozpočtu 2027. Bude si to ještě někdo pamatovat? A jak to bude s platným zákonem o rozpočtové odpovědnosti, který tak vysoký schodek nepřipouští? Bude asi novelizován. Tak uvidíme.
