Britským hladovkářům bezprostředně hrozí smrt
13. 1. 2026
AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: „Bezprostřední nebezpečí smrti“ Tři vězni z organizace Palestine Action – Heba Muraisi, Kamran Ahmed a Lewie Chiaramello – čelí reálné možnosti smrti, protože pokračují v hladovce na protest proti svému uvěznění. Heba dosáhla 11. ledna 70 dní bez jídla, Kamran 63 dní a Lewie 49 dní. Čtvrtý vězeň, Umer Khalid, také 11. ledna oznámil, že znovu zahájil hladovku. Muraisi podle svých příznivců nyní má potíže s dýcháním a trpí nekontrolovatelnými svalovými křečemi – což jsou možné příznaky neurologického poškození. Patří k skupině Filton 24, která čeká na soud za údajné trestné poškození výroby zbraní v izraelské zbrojovce Elbit poblíž Bristolu.
Hladovkáři požadují okamžité propuštění na kauci. Státní zastupitelství uvádí, že maximální doba, kterou může vězeň strávit ve vazbě, je šest měsíců. Muraisi a Ahmed však byli zatčeni v listopadu 2024 a jejich soud se má konat nejdříve v červnu, což znamená, že budou ve vazbě 20 měsíců. Chiaramello, který byl zatčen v červenci 2025, má předběžný termín soudu v lednu 2027, což znamená 18 měsíců ve vězení bez soudu. Bobby Sands zemřel 5. května 1981, 66. den své hladovky ve věznici Maze v Severním Irsku, kde protestoval za status politického vězně, a stal se prvním z deseti irských republikánů, kteří v tom roce zemřeli.
