STEM: V lednu 2026 by většina Čechů zase volila Ano
13. 1. 2026
čas čtení < 1 minuta
Český cvokhaus. Pozoruhodné, jak neotřesitelnou víru má tolik lidí v Babiše. V lednu 2026 by ho stále volilo 32,9 procent voličů. Jedinou další volitelnou stranou v ČR zůstávají mafiáni z ODS s 10 procenty hlasů. Snad dobrou zprávou je, že šílené menšinové strany, které vzal Babiš do koalice, se právem volebně propadly, mají méně než 5 procent, ovšem jak je možné, že Babiše lidi stále volí.
A jak je možné že v ČR neexistuje levice a nikdo si nedělá starosti s nebezpečím globálního oteplování. Zelení mají 0,3 procent hlasů! No Česko je cvokhaus.
