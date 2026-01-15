Izraelská policie zničila 13 000 vajec, aby je nemohli sníst Palestinci
Při razii v táboře Shu'fat v Jeruzalémě v rámci operace nazvané „Capital Shield“ izraelské síly zabavily zboží, vozidla a zatkly 13 osob. Táboru jsou záměrně odepřeny městské služby, přestože platí daně. Izraelská policie sděluje, že zničila 13 260 vajec.
On a raid in the Shu'fat camp in Jerusalem in an operation dubbed "Capital Shield", Israeli forces seized goods, vehicles & arrested 13. The camp is deliberately denied municipal services despite paying taxes. The Israeli police claim they destroyed 13,260 eggs. pic.twitter.com/Nm7GQF9IT5— Good Shepherd Collective (@Shepherds4Good) January 14, 2026
