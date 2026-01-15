Izraelská policie zničila 13 000 vajec, aby je nemohli sníst Palestinci

15. 1. 2026

Při razii v táboře Shu'fat v Jeruzalémě v rámci operace nazvané „Capital Shield“ izraelské síly zabavily zboží, vozidla a zatkly 13 osob. Táboru jsou záměrně odepřeny městské služby, přestože platí daně. Izraelská policie sděluje, že zničila 13 260 vajec.



