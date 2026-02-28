Podle íránských státních médií zahynulo po útoku USA a Izraele 40 lidí v dívčí škole v Íránu
28. 2. 2026
Íránská státní tisková agentura IRNA oznámila, že nejméně 40 lidí zahynulo po izraelském útoku na dívčí základní školu v Minabu v jižní provincii Hormozgan.
Podle tiskové agentury bylo při útoku zraněno nejméně 45 dalších lidí. Žádné další podrobnosti o obětech agentura neposkytla.
Podle zpráv má íránská Islámská revoluční garda (IRGC) základnu v Minabu.
Irský premiér Micheal Martin uvedl, že je „hluboce znepokojen“ rizikem rozšíření konfliktu na Blízkém východě poté, co USA a Izrael zahájily raketové útoky na Írán.
Ve svém prohlášení premiér uvedl:
Jsem hluboce znepokojen vývojem situace v Íránu a reálnou možností eskalace a rozšíření konfliktu v této oblasti. Důrazně vyzývám všechny strany, aby zachovaly zdrženlivost a snažily se tomuto vývoji zabránit.
Irsko vždy věřilo, že konflikty by měly být řešeny diplomatickou cestou a vyjednáváním v souladu s principy Charty OSN a mezinárodního práva. To musí platit v této situaci stejně jako v jakékoli jiné.
Ochrana civilního obyvatelstva v Íránu, Izraeli a všech sousedních zemích musí být nyní prvořadým cílem.
Velká Británie, Německo a Francie odsoudily íránské útoky
Velká Británie, Německo a Francie odsoudily íránské útoky na země v regionu a uvedly, že Írán musí upustit od bezohledných vojenských úderů.
K útokům USA a Izraele na Írán se nevyjádřily.
Britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz vydali v sobotu prohlášení, v němž uvedli, že jejich země se na útocích na Írán nepodílely, ale jsou v úzkém kontaktu s USA, Izraelem a partnery v regionu.
Tyto tři země vedly úsilí o dosažení vyjednaného řešení íránského jaderného programu.
Odsuzujeme íránské útoky na země v regionu v nejostřejších slovech. Írán se musí zdržet bezohledných vojenských útoků. Vyzýváme k obnovení jednání a naléhavě žádáme íránské vedení, aby hledalo vyjednané řešení. V konečném důsledku musí mít íránský lid možnost rozhodovat o své budoucnosti.
Izraelské ministerstvo energetiky nařídilo dočasné uzavření části zásobníků zemního plynu v zemi, protože Írán reaguje na údery USA a Izraele.
Tři zdroje agentuře Reuters sdělily, že bylo uzavřeno plynové pole Leviathan u pobřeží Izraele, které provozuje společnost Chevron. Společnost Energean ve svém prohlášení uvedla, že byla uzavřena také její těžební loď, která obsluhuje několik izraelských polí.
První válka éry Donalda Trumpa v Radě míru začala – neprovokovaný pokus o změnu režimu ve spolupráci s Izraelem, bez právního základu, zahájený uprostřed diplomatických snah o odvrácení konfliktu a s minimální konzultací s Kongresem nebo americkou veřejností.
Trumpovo osmiminutové prohlášení po dopadu prvních bomb jasně naznačilo, že se nebude jednat o omezený úder, jehož cílem by bylo přimět Teherán k ústupkům u jednacího stolu. Varoval, že pokud se Íránská islámská revoluční garda (IRGC) nevzdá, bude zabita a ozbrojené síly země, její rakety a námořnictvo budou zničeny.
Maximalistické cíle společného útoku vyvolávají pochybnosti o tom, zda vůbec existovala nějaká šance na úspěch americko-íránských jednání v předchozích týdnech, během nichž delegáti diskutovali o možných limitech obohacování uranu. Tyto rozhovory, jejichž poslední kolo se konalo ve čtvrtek, se odehrávaly ve stínu toho, co Trump nazval svou „krásnou armádou“ shromážděnou na Blízkém východě, největší americkou silou v regionu od nešťastné invaze do Iráku v roce 2003, a nyní se zdá pravděpodobné, že pouze úplná kapitulace ze strany Íránu by mohla zabránit uvolnění této shromážděné americké síly.
Francouzský prezident Emmanuel Macron svolal urgentní zasedání Rady bezpečnosti OSN a prohlásil, že jeho země „je připravena nasadit nezbytné prostředky“ ve prospěch svých nejbližších partnerů v regionu.
Francie má na Blízkém východě několik vojenských základen, zejména v Kataru, Spojených arabských emirátech a Jordánsku, tedy ve všech zemích, které dnes byly terčem íránských raket.
Uvedl:
Probíhající eskalace je nebezpečná pro všechny. Musí přestat. Íránský režim musí pochopit, že nyní nemá jinou možnost, než se v dobré víře zapojit do jednání o ukončení svých jaderných a balistických programů, jakož i svých aktivit vedoucích k destabilizaci regionu. To je naprosto nezbytné pro bezpečnost všech na Blízkém východě.
Íránský lid musí mít také možnost svobodně budovat svou budoucnost. Masakry spáchané islámským režimem ho diskvalifikují a vyžadují, aby byl lidu vrácen hlas. Čím dříve, tím lépe.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyzvala k zdrženlivosti a popsala vývoj v Íránu jako „hluboce znepokojivý“.
Uvedla:
Zajištění jaderné bezpečnosti a zabránění jakýmkoli akcím, které by mohly dále eskalovat napětí nebo podkopat globální režim nešíření jaderných zbraní, má zásadní význam.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odsoudil útoky proti spojenci Íránu a telefonicky hovořil se svým íránským protějškem Abbasem Aragčim, uvedlo jeho ministerstvo.
V prohlášení ministerstvo uvedlo:
[Lavrov] odsoudil neprovokovaný ozbrojený útok USA a Izraele na Írán, který porušuje zásady a normy mezinárodního práva a zcela ignoruje závažné důsledky pro regionální a globální stabilitu a bezpečnost.
Šéf OSN pro lidská práva Volker Türk vyzval k zastavení bombardování a apeloval na všechny strany, aby „uviděly rozum“ a vrátily se k jednacímu stolu.
Uvedl:
Bomby a rakety nejsou způsobem, jak vyřešit rozdíly, ale vedou pouze ke smrti, zničení a lidskému utrpení.
Írán „dá agresorům lekci, kterou si zaslouží“, říká ministr zahraničí Teheránu
Íránský ministr zahraničí Abbas Aragči, který vedl jaderná jednání za íránskou delegaci, slíbil, že jeho země se bude bránit proti útokům Izraele a USA.
V provokativním vzkazu zveřejněném na sociálních médiích uvedl:
Válka Netanjahua a Trumpa proti Íránu je zcela neprovokovaná, nelegální a nelegitimní.
Trump změnil „America First“ na „Israel First“ – což vždy znamená „America Last“.
Naše silné ozbrojené síly jsou na tento den připraveny a dají agresorům lekci, kterou si zaslouží.
Kypr, stát EU nejblíže Blízkému východu, aktivoval nouzové plány na evakuaci státních příslušníků třetích zemí z této oblasti.
Během několika hodin od zahájení americko-izraelské ofenzívy oznámil ministr zahraničí ostrova Constantinos Kombos nouzové opatření.
„Pečlivě sledujeme vývoj v regionu a zůstáváme v neustálém kontaktu s našimi diplomatickými misemi v terénu,“ napsal na X.
„Vzhledem k této situaci byl aktivován speciální národní plán ESTIA. ESTIA je nouzový akční plán ministerstva zahraničních věcí, který umožňuje bezpečnou evakuaci občanů EU a třetích zemí z blízkých krizových oblastí na Blízkém východě přes Kypr.“
Vláda bude reagovat na vývoj situace, jak se bude vyvíjet, uvedl.
Země, která se nachází méně než hodinu od pobřeží Libanonu, často sloužila jako útočiště v krizových situacích, přičemž letištní zařízení v Larnace byla využívána k evakuaci tisíců lidí z Blízkého východu, když vypukl konflikt.
Íránské rakety zasáhly kuvajtskou základnu, kde jsou umístěny italské jednotky, uvedl úředník
Íránská raketa zasáhla vojenskou základnu v Kuvajtu, kde jsou umístěny italské jednotky, a způsobila podle zpráv agentury AFP „značné škody“ na přistávací dráze.
Jiné zdroje naznačují, že jeden z projektilů zasáhl zařízení NATO v zemi a způsobil „rozsáhlé škody“ na místě.
Italský ministr zahraničí Antonio Tajani útok potvrdil a uvedl, že na základně je umístěno asi 300 italských vojáků. Všichni vojáci jsou podle zpráv v bezpečí a nezraněni.
Ománský ministr zahraničí je „zděšen“ útoky a říká USA: „Toto není vaše válka“
Ománský ministr zahraničí Badr Albusaidi, který v uplynulém měsíci zprostředkovával nepřímé jaderné rozhovory mezi USA a Íránem, uvedl, že je „zděšen“ násilím, které vypuklo na Blízkém východě.
V příspěvku na sociálních médiích uvedl:
Jsem zděšen. Aktivní a seriózní jednání byla opět podkopána. To není v zájmu Spojených států ani globálního míru. Modlím se za nevinné oběti, které budou trpět. Naléhavě žádám Spojené státy, aby se do toho dále nezapletly. Tohle není vaše válka.
Katarské ministerstvo obrany právě vydalo prohlášení, že úspěšně zmařilo třetí vlnu raket vypálených z Íránu.
„Ministerstvo potvrzuje, že hrozba byla řešena okamžitě po jejím zjištění a v souladu s předem schváleným operačním plánem,“ uvádí se v prohlášení.
Saúdská Arábie odsuzuje útoky Íránu proti zemím Perského zálivu
Saúdská Arábie odsoudila „flagrantní íránskou agresi“ proti Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu, Jordánsku a Spojeným arabským emirátům, které všechny čelily odvetným útokům.
V prohlášení zveřejněném na sociálních médiích se uvádí:
Království potvrzuje svou plnou solidaritu a neochvějnou podporu bratrským zemím a svou připravenost poskytnout jim veškeré své kapacity na podporu jakýchkoli opatření, která mohou přijmout. Varuje také před vážnými důsledky plynoucími z pokračujícího porušování suverenity států a zásad mezinárodního práva.
Novináři agentury AFP dnes ráno informovali o několika explozích v saúdském hlavním městě Rijádu, úřady se k tomu však nevyjádřily.
Íránská Islámská revoluční garda (IRGC) oznámila, že v odvetě za velký útok USA a Izraele na Írán vystřelila rakety na americké vojenské základny v Perském zálivu. Výbuchy byly hlášeny v Bahrajnu, Kuvajtu, Spojených arabských emirátech a Kataru. Podle úředních zdrojů byla v SAE jedna osoba zabita střepinou z íránské rakety.
Výbuchy otřásly íránským hlavním městem Teheránem, kde lidé hlásili, že viděli kouř stoupající z čtvrti, ve které se nachází prezidentský palác.
Írán také odpálil několik vln raket na Izrael, přičemž výbuchy byly hlášeny na obloze nad Jeruzalémem. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že protivzdušné obranné systémy pracují na sestřelení „záplavy raket“ odpálených z Íránu.
Izraelští představitelé sdělili médiím, že cílem útoků byli nejvyšší představitelé íránského režimu a vojenští velitelé, včetně nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího a prezidenta Masúda Pezeškiana.
Předpokládá se, že Chameneí není v Teheránu a byl odvezen na bezpečné místo, zatímco íránská média informují, že Pezeshkian je v bezpečí.
Americký prezident Donald Trump vyhrožoval, že „masivní a pokračující“ kampaň proti Íránu zničí jeho armádu, eliminuje jeho jaderný program a přinese změnu ve vládě. „Naším cílem je bránit americký lid tím, že eliminujeme bezprostřední hrozby ze strany íránského režimu, zlé skupiny velmi tvrdých a strašných lidí,“ řekl.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že „společná operace“ proti íránské vládě by mohla „vytvořit podmínky pro statečný íránský lid, aby vzal svůj osud do vlastních rukou“.
Jednání mezi USA a Íránem o jaderném programu Teheránu skončila v pátek bez výsledku s návrhem, že další diskuse se budou konat příští týden. Trump uvedl, že není „spokojen“ s průběhem jednání.
Bahrajnské úřady evakuují lidi z americké základny
Bahrajnský ministr vnitra uvedl, že začala evakuace lidí z oblasti Juffair, jihovýchodně od hlavního města Manáma, kde se nachází americká námořní základna.
„Žádáme vás o spolupráci s příslušnými úřady,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení zveřejněném na sociálních sítích.
Izraelský vojenský představitel právě uspořádal tiskovou konferenci, na které novinářům sdělil, že Izrael a USA zahájily společnou ofenzivu proti Íránu, která byla plánována několik měsíců a má mnohem ambicióznější cíle než předchozí kolo konfliktu mezi Izraelem a Íránem v červnu loňského roku.
Úředník popsal Írán jako „obrovskou hrozbu“ pro Izrael, USA, region a svět a uvedl, že úkolem Izraele je „výrazně oslabit a snížit schopnosti íránského režimu“ a že izraelské operace budou pokračovat „tak dlouho, jak bude nutné“. Cílem je „větší změna v následujících letech“, uvedl.
Úředník odmítl potvrdit nebo vyvrátit, že mezi cíli byl i nejvyšší íránský vůdce Alí Chameneí, a dodal, že íránský systém protivzdušné obrany byl jednou z priorit první vlny izraelských útoků.
„Íránský režim má na rukou krev desítek tisíc lidí... Mnoho z jejich vůdců se podílí na snahách směřujících k zničení Izraele a na vojenském plánování, takže mohou být terčem útoků,“ uvedl úředník.
Úředník uvedl, že Izrael zaznamenal „prudké zrychlení“ íránské výroby raket, stejně jako snahy o obnovení jaderného programu navzdory zničení, které bylo způsobeno v loňském roce.
„Každý měsíc vyvíjejí desítky balistických raket a tempo jejich výroby se stále zrychluje,“ uvedl.
„Jedná se o režim, který směřuje k výrobě tisíců raket v příštích letech. Dramatické rozšíření již tak nebezpečného arzenálu,“ dodal zdroj.
Úředník uvedl, že Izrael mobilizoval 70 000 záložníků – hlavně personál protivzdušné obrany, ale i další – a nasadil vojáky na obranu svých hranic proti jakémukoli scénáři.
Letecké společnosti, které zrušily lety do této oblasti
Aegean Airlines – lety do a z Tel Avivu v Izraeli, Bejrútu v Libanonu a Erbílu v Iráku do 2. března.
Air France – dnes zrušila lety do a z Tel Avivu v Izraeli a Bejrútu v Libanonu.
British Airways – zrušila lety do Tel Avivu a Bahrajnu do 3. března a dnes také let do Ammánu v Jordánsku.
Iberia Express – zrušila let do Tel Avivu plánovaný na dnešek.
Japan Airlines – zrušila dnešní let z Tokia Haneda do Dauhá v Kataru a také zpáteční let 1. března.
Lufthansa – pozastavila lety do a z Tel Avivu v Izraeli, Bejrútu v Libanonu a Ománu do 7. března a lety do a z Dubaje ve Spojených arabských emirátech tento víkend.
Norwegian Air – pozastavila všechny lety do a z Dubaje do 4. března.
Turkish Airlines – zrušila lety do Kataru, Kuvajtu, Bahrajnu, Spojených arabských emirátů a Ománu dnes a lety do Libanonu, Sýrie, Iráku, Íránu a Jordánska do 2. března.
Virgin Atlantic – zrušila dnes svůj let VS400 z Londýna Heathrow do Dubaje.
Qatar Airways – pozastavila lety do a z Dauhá z důvodu uzavření katarského vzdušného prostoru.
Videa a záběry, které se dostávají z Íránu na veřejné kanály Telegramu, zdá se zaznamenávají rozsáhlé útoky po celé zemi; nad budovami se vznáší kouř, slyšet je troubení aut, rozhovory a občasné jásání, po obloze se prohánějí ohně a stíhačky.
Tato videa, z nichž mnohá pocházejí zřejmě od íránských civilistů, naznačují, že dosud došlo k útokům v Kermánšáhu poblíž hranic s Irákem, ve městě Minab v provincii Homorzgan na tamější brigádu IRGC, ve městě Bushhehr v Perském zálivu a na íránské vojenské základny poblíž Chabaharu u hranic s Pákistánem.
Zdá se také, že naznačují rozsáhlé útoky na Teherán.
Další videa naznačují, že byl zasažen vojenský komplex v Parchinu, který údajně vyrábí chemické zbraně. Stejně tak i místo v Kahrizaku, kde byly na začátku tohoto měsíce zmasakrovány tisíce demonstrantů, a základna IRGC poblíž hory Damarvand. Další video naznačuje, že byl zasažen dům bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda v centru Teheránu; na videu se dav lidí potuluje kolem a natáčí nízké plameny.
British Airways ruší lety do Tel Avivu a Bahrajnu
British Airways oznámila, že do 3. března ruší lety do a z Tel Avivu a Bahrajnu kvůli leteckým útokům USA a Izraele a odvetným útokům Íránu.
Zrušila také dnešní lety do jordánského Ammánu, který byl podle zpráv rovněž terčem íránských útoků.
„Situaci pečlivě sledujeme a přijali jsme provozní rozhodnutí zrušit naše lety do Tel Avivu a Bahrajnu do 3. března včetně a zrušili jsme dnešní lety do Ammánu,“ uvedla letecká společnost v prohlášení.
„Bezpečnost je vždy naší nejvyšší prioritou a kontaktujeme naše zákazníky, abychom jim poradili s možnými variantami cestování.“
K tomuto kroku došlo poté, co letiště Heathrow doporučilo cestujícím, aby si u svých leteckých společností ověřili stav svých letů, protože některé byly zrušeny nebo zpožděny „kvůli současné situaci na Blízkém východě a výslednému uzavření vzdušného prostoru“.
Letiště Ben Gurion v Izraeli bylo dnes ráno v 4 hodiny stále rušné, protože přistávaly některé z posledních letů do Izraele. Některé lety byly téměř prázdné a piloti pouze varovali cestující, že budou „informováni“, pokud se během letu „něco změní“. Nic však nenasvědčovalo tomu, že by konflikt byl na spadnutí. Silnice byly prázdné. Země byla zjevně klidná.
Mnozí v Izraeli strávili časné ráno nebo dokonce celou noc v očekávání války a nové vlny raketových útoků. Krátce po 10. hodině bylo zcela jasné, že nový konflikt začal, když se všude rozezněly telefonní výstrahy před přilétajícími raketami a sirény. Od té doby téměř nepřestaly a často je doprovázely opakované exploze tak silné, že se třásla okna. Nad hlavami několikrát přeletěly nízko letící stíhačky.
