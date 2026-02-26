Zpráva: Předseda sboru náčelníků štábů varuje Trumpa před významnými riziky v případě útoku USA na Írán
Předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine, nejvyšší americký vojenský důstojník, varoval prezidenta Trumpa, že útok na Írán by s sebou nesl značná rizika, včetně možnosti vleklé války, informuje Axios. To prezident Trump později odmítl.
Dva zdroje sdělily reportérovi Axios Baraku Ravidovi, že Caine plně podporoval nedávný útok USA na Venezuelu s cílem unést prezidenta Nicoláse Madura, ale popsal ho jako „neochotného válečníka“, pokud jde o Írán, protože vidí větší riziko dlouhé války a americké oběti. Podle listu Wall Street Journal také varoval, že jakákoli válka s Íránem by vyčerpala vojenské zásoby USA, protože USA použily velké množství stíhaček na obranu Izraele během 12denní války v červnu 2025, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.
New York Times také informoval o úvahách Trumpovy administrativy o útoku na Írán, přičemž uvedl, že Caine nemohl poskytnout stejné záruky úspěchu jako v případě Venezuely. Zdá se, že pokud USA zaútočí na Írán, cílem by bylo svrhnout vládu nebo zničit schopnost Íránu zasáhnout Izrael raketami, což by vyžadovalo masivní bombardování.
Prezident Trump později popřel sérii zpráv o Caineových varováních. „Generál Caine, stejně jako my všichni, by nechtěl válku, ale pokud bude na vojenské úrovni přijato rozhodnutí jít proti Íránu, je jeho názor, že to bude snadné vítězství,“ napsal Trump na Truth Social. „Nemluvil o tom, že by se nemělo zasahovat proti Íránu, ani o falešných omezených útocích, o kterých jsem četl. Ví jen jedno: jak VYHRÁT, a pokud dostane takový rozkaz, bude stát v čele.“
Zatímco zpráva Axios uvádí, že Caine varoval před riziky útoku na Írán, zdroje, které s tímto médiem hovořily, uvedly, že je také připraven vykonat Trumpovy rozkazy, pokud se rozhodne zahájit válku.
Zprávy Axios i Times uvádějí, že viceprezident JD Vance vznášel otázky ohledně potenciálních rizik, ale nebyl proti myšlence bombardování Íránu. Podle Axios se ministr zahraničí Marco Rubio, zapřisáhlý zastánce tvrdého postupu vůči Íránu, „drží stranou“ a ani neprosazuje, ani neodmítá údery na Írán, protože se soustředí na Venezuelu a Kubu, které jsou předmětem zesíleného embarga USA.
Zpráva Axios také uvádí, že americký vyslanec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, kteří vedou jednání s Íránem, doporučili prezidentovi, aby jim dal čas zjistit, co mohou od Íránu získat, než zaútočí. V rozhovoru pro Fox News vysílaném o víkendu Witkoff naznačil, že ve skutečnosti nemá zájem o jednání vedoucí k dohodě, protože podle něj je Trump „zvědavý“, proč Írán „nekapituloval“, a učinil zjevně nepravdivé tvrzení, že Íránu může „za týden“ chybět materiál k výrobě jaderné zbraně.
Senátor Lindsey Graham (R-SC), jeden z největších zastánců útoku na Írán ve Washingtonu, o víkendu litoval, že někteří Trumpovi poradci varovali prezidenta před riziky. „Chápu obavy z velkých vojenských operací na Blízkém východě - vzhledem k minulým zkušenostem. Hlasy, které radí, aby se do toho nezaplétal, však patrně ignorují důsledky toho, když se zlo nechá bez kontroly,“ řekl.
Zpráva Axios uvádí, že Graham řekl prezidentovi, aby ignoroval své poradce, kteří ho nabádají k opatrnosti. Během nedávné cesty do Izraele Graham uznal, že jakýkoli útok USA na Írán by mohl vést k americkým obětem, ale řekl, že toto riziko za to stojí. „Mohou být naši vojáci v této oblasti zasaženi? Rozhodně ano. Může Írán reagovat, pokud provedeme totální útok? Rozhodně ano,“ řekl.
