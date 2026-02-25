Čad kvůli obavám z rozšíření konfliktu uzavřel hranici se Súdánem
25. 2. 2026
Čadská vláda oficiálně uvedla, že hranice zůstane uzavřena až do odvolání, s odkazem na "opakované vpády a porušování pravidel páchané silami v súdánském konfliktu".
Vláda oznámila, že uzavře klíčový přechod se Západním Darfúrem v Adre, aby zabránila súdánským ozbrojeným skupinám v přechodu do Čadu.
Krok "má za cíl zabránit jakémukoliv riziku šíření konfliktu na naše území, chránit naše spoluobčany a uprchlické populace a zaručit stabilitu a územní celistvost naší země," uvádí vládní prohlášení.
Toto rozhodnutí následuje po "opakovaných vpádech" a porušování území Čadu, spojených se střety mezi Silami rychlé podpory (RSF) a silami súdánské pravidelné armády.
Čadský ministr komunikací Mahamat Gassim Chérif prohlásil, že chce zabránit "jakémukoli riziku šíření konfliktu do Čadu" uzavřením hranic.
Súdánská armáda a Síly rychlé podpory (RSF) na žádosti o komentář okamžitě nereagovaly.
"Jedno je jisté: ať se nám to líbí nebo ne, Čad se nyní zdá být stranou konfliktu," řekl Ahmat Yacoub z think-tanku Center for the Studies for the Development and Prevention of Extremism (CEDPE) pro tiskové agentury.
Rozlévající se boje po téměř třech letech války
Konflikt v Súdánu mezi súdánskou armádou a polovojenskou RSF vypukl v dubnu 2023 a od té doby se periodicky přelévá na území Čadu, kde způsobil oběti a škody na majetku.
Nejnovější boje na hranici mezi Súdánem a Čadem začaly v Súdánu v sobotu 21. února a přešly i do Čadu.
Místní zdroje sdělily zpravodaji v N'Džameně, že "milice RSF zaútočily na čadskou vojenskou základnu v Tine" na čadské straně.
Podle čadských představitelů střety mezi RSF a bojovníky milic loajálních k súdánské vládě zabily pět vojáků a tři civilisty a zranily 12 lidí.
Pohraničník v Tine uvedl, že jsou potřeba další bezpečnostní opatření na ochranu civilistů na čadské straně.
Podle bezpečnostního zdroje jsou armáda a spojenecké síly, které čítají více než 15 000 vojáků, rozmístěny podél 1 400 kilometrů dlouhé hranice mezi oběma zeměmi.
Další zdroje uvedly, že do oblasti je nasazováno více čadských jednotek.
Gassim Cherif také řekl RFI, že od prosince opakované vpády válčících stran v súdánské válce "podkopávají čadskou suverenitu".
"Nepodlehneme pokusům destabilizovat čadské instituce," dodal. "Ani jeden kilometr hranice neunikne naší kontrole."
Podle místních úřadů a bezpečnostního zdroje loni zabil útok dronem dva čadské vojáky, ačkoli nebylo jasné, kdo útok provedl.
Čad hostí nejméně milion súdánských uprchlíků, kteří uprchli před válkou mezi súdánskou armádou a RSF.
