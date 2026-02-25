Čad kvůli obavám z rozšíření konfliktu uzavřel hranici se Súdánem

Čad uzavřel východní hranici se Súdánem poté, co o víkendu došlo ke střetům spojeným se súdánskou občanskou válkou, při nichž zahynulo pět čadských vojáků, protože se obává, že by se súdánský konflikt mohl přelévat dál.

Čadská vláda oficiálně uvedla, že hranice zůstane uzavřena až do odvolání, s odkazem na "opakované vpády a porušování pravidel páchané silami v súdánském konfliktu".

Vláda oznámila, že uzavře klíčový přechod se Západním Darfúrem v Adre, aby zabránila súdánským ozbrojeným skupinám v přechodu do Čadu.

Krok "má za cíl zabránit jakémukoliv riziku šíření konfliktu na naše území, chránit naše spoluobčany a uprchlické populace a zaručit stabilitu a územní celistvost naší země," uvádí vládní prohlášení.

Toto rozhodnutí následuje po "opakovaných vpádech" a porušování území Čadu, spojených se střety mezi Silami rychlé podpory (RSF) a silami súdánské pravidelné armády.

Čadský ministr komunikací Mahamat Gassim Chérif prohlásil, že chce zabránit "jakémukoli riziku šíření konfliktu do Čadu" uzavřením hranic.

Súdánská armáda a Síly rychlé podpory (RSF) na žádosti o komentář okamžitě nereagovaly.

"Jedno je jisté: ať se nám to líbí nebo ne, Čad se nyní zdá být stranou konfliktu," řekl Ahmat Yacoub z think-tanku Center for the Studies for the Development and Prevention of Extremism (CEDPE) pro tiskové agentury.

Rozlévající se boje po téměř třech letech války

Konflikt v Súdánu mezi súdánskou armádou a polovojenskou RSF vypukl v dubnu 2023 a od té doby se periodicky přelévá na území Čadu, kde způsobil oběti a škody na majetku.

Nejnovější boje na hranici mezi Súdánem a Čadem začaly v Súdánu v sobotu 21. února a přešly i do Čadu.

Místní zdroje sdělily zpravodaji v N'Džameně, že "milice RSF zaútočily na čadskou vojenskou základnu v Tine" na čadské straně.

Podle čadských představitelů střety mezi RSF a bojovníky milic loajálních k súdánské vládě zabily pět vojáků a tři civilisty a zranily 12 lidí.

Pohraničník v Tine uvedl, že jsou potřeba další bezpečnostní opatření na ochranu civilistů na čadské straně.

Podle bezpečnostního zdroje jsou armáda a spojenecké síly, které čítají více než 15 000 vojáků, rozmístěny podél 1 400 kilometrů dlouhé hranice mezi oběma zeměmi.

Další zdroje uvedly, že do oblasti je nasazováno více čadských jednotek.

Gassim Cherif také řekl RFI, že od prosince opakované vpády válčících stran v súdánské válce "podkopávají čadskou suverenitu".

"Nepodlehneme pokusům destabilizovat čadské instituce," dodal. "Ani jeden kilometr hranice neunikne naší kontrole."

Podle místních úřadů a bezpečnostního zdroje loni zabil útok dronem dva čadské vojáky, ačkoli nebylo jasné, kdo útok provedl.

Čad hostí nejméně milion súdánských uprchlíků, kteří uprchli před válkou mezi súdánskou armádou a RSF.

Zdroj v angličtině: ZDE

