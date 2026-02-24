Podle odborníků může být Velká Británie jen krůček od potravinových nepokojů
Analýza ukazuje, že oslabená potravinová bezpečnost by mohla vyústit v nepokoje po kybernetickém útoku, extrémním počasí nebo konfliktu.
Podle desítek předních britských odborníků na potraviny by ve Velké Británii jediný šok mohl vyvolat sociální nepokoje a dokonce i potravinové nepokoje, protože chronické problémy učinily Británii "sudem prachu"
Skupina nejprve identifikovala řadu problémů, které ohrožují přístup k potravinám ve Velké Británii, včetně klimatické krize, nízkých příjmů, špatné zemědělské politiky a křehkých dodavatelských řetězců typu „just-in-time“. Tyto problémy podle výzkumníků vystavují Velkou Británii nebezpečnému riziku.
Poté analyzovali šoky, které by mohly tento zranitelný systém uvrhnout do plnohodnotné potravinové krize, přičemž na prvním místě se umístily extrémní povětrnostní jevy, kybernetické útoky nebo mezinárodní konflikty. Tyto šoky by zasáhly dodavatelské řetězce a zvýšily ceny potravin, což by mohlo vést ke zvýšenému sociálnímu napětí a prodeji zdrví ohrožujíácích potravin na trhu a v nejhorším případě k občanským nepokojům nebo vzpourám.
Velká většina odborníků – 80 % – uvedla, že v příštích 50 letech je možné, že dojde k rozsáhlému násilí způsobenému potravinovou krizí, přičemž 40 % uvedlo, že k tomu může dojít v příštím desetiletí, jak vyplývá z příslušné analýzy zveřejněné v roce 2023. Uvažovaný scénář počítal s více než 30 000 lidmi, kteří by v průběhu jednoho roku utrpěli násilná zranění v důsledku protestů nebo nepokojů souvisejících s potravinami.
Vědci uvedli, že šoky, které považovali za nejrizikovější, se již v určité míře odehrály a sloužily jako varovný signál. Supermarkety Co-operative a Marks & Spencer byly v roce 2025 zasaženy kybernetickými útoky a nedávné sucho v zahraničí a invaze Ruska na Ukrajinu zvýšily náklady na potraviny. Mnoho britských rodin již čelí potravinové nejistotě, podle Food Foundation se v roce 2025 týkala jednoho ze sedmi občanů
Výzkumníci uvedli, že je naléhavě nutné řešit systémové zranitelnosti vůči potravinové krizi, včetně koordinovanějších opatření ze strany vlády a podniků a širšího a odolnějšího sortimentu potravin vyráběných a konzumovaných.. Británie v současné době dováží přibližně 35 % svých potravin.
„Stabilita potravinového systému Spojeného království je klíčovým aspektem národní bezpečnosti,“ uvedla prof. Sarah Bridle z University of York, která analýzu vedla. „I když nemůžeme vždy zabránit budoucím otřesům, můžeme vybudovat odolnost a zabránit tomu, aby se špatná situace stala krizí. Pochopení toho, jak by systém mohl reagovat na extrémní tlak, je prvním krokem k zabránění nejhorším scénářům, které by se mohly v budoucnu odehrát.“
Profesor Aled Jones z Anglia Ruskin University, který je členem skupiny, uvedl: „Spojené království není imunní vůči narušením, která mohou mít vážné důsledky. Tvůrci politik musí při plánování zaujmout dlouhodobý pohled.“
Mluvčí britské vlády řekl: „Potravinová bezpečnost je národní bezpečnost a naše vysoká úroveň potravinové bezpečnosti je založena jak na silné domácí produkci, tak na dovozu prostřednictvím stabilních obchodních cest. Tato vláda investuje miliardy do vývoje nových technologií s cílem zvýšit výnosy nebo vytvořit plodiny odolné vůči klimatickým změnám, zefektivnit regulaci a pomoci zemědělcům produkovat potraviny pro národ.“
Obavy z dopadu potravinových krizí na bezpečnost existují po celém světě. „Křehké potravinové systémy představují podceňované riziko pro globální stabilitu,“ uvedl minulý týden Álvaro Lario, prezident Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství.
Nová britská analýza, zveřejněná v časopise Sustainability, byla vypracována na základě konzultací s více než 30 odborníky na potravinové systémy z akademické sféry, vlády a průmyslu. Ti „zdůraznili mnoho existujících chronických problémů, které vytvářejí živnou půdu pro ... potravinovou krizi ve Velké Británii“.
Poté vybrali tři nejnebezpečnější šoky: extrémní počasí, kybernetické útoky a válka. „Jakákoli kombinace těchto faktorů by mohla vést k šoku v dostupnosti a/nebo cenách potravin, který by mohl vyvolat rozšířený strach z nebezpečných nebo nedostatečných potravin a vést k násilí,“ uvádí závěr analýzy. „Zločiny a násilí za účelem získání potravin by mohly vyvolat potravinové nepokoje.“
Mezi mnoha zvažovanými faktory bylo to, že velká část světové produkce potravin je soustředěna ve velkých „obilnicích“, jako jsou USA, Brazílie a Rusko, a že v dodavatelských řetězcích existují úzká místa, jako je Suezský průplav. „Tato centralizace vedla k velmi zranitelnému systému,“ uvedli vědci. „Digitalizace potravinového systému také znamená, že je zranitelnější vůči kybernetickým hrozbám.“
Analýza také zdůraznila význam sociálních faktorů: „Krize potravinového systému by mohla vzniknout v důsledku hladu a z něj vyplývajícího pocitu beznaděje, pokud by se k tomu přidala nedůvěra ve vládu.“
Dominic Watters, výzkumník s vlastní zkušeností s potravinovou chudobou a člen studijní skupiny, uvedl: „Potravinové krize a občanské nepokoje nevznikají pouze z nedostatku kalorií, ale také z nedostatku důstojnosti, práva rozhodovat a péče. Tento výzkum zdůrazňuje, jak stigma potravinové nejistoty již vytváří trhliny v naší společnosti. Je důležité společně navrhovat řešení s komunitami, které jsou tímto problémem neúměrně postiženy, místo toho, abychom za ně jednoduše rozhodovali.“ Studie uvádí, že je zapotřebí národní fórum o připravenosti a plánování, které by zahrnovalo i marginalizované hlasy.
Mezi další doporučená opatření ke snížení rizika potravinové krize patřilo více regenerativního zemědělství ke snížení rizika neúrody a peněžní transfery nejchudším lidem v nouzových situacích.
