Policie je ochotná vyšetřovat Mandelsona kvůli čemukoli kromě účasti v pedofilním kruhu
24. 2. 2026
3 minuty
(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)
Policie ujistila naše vládce, že ačkoli Petera Mandelsona zatkla již podruhé, nechce ho obvinit z ničeho, co souvisí s Epsteinovým pedofilním kruhem. Místo toho jsou odhodláni ho dostat na základě formální chyby, aby vás všechny umlčeli. Shodou okolností dělají totéž s princem Andrewem.
Policisté dnes Mandelsona zatkli poté, co ho našli v jeho hrobce v Camdenu v severním Londýně. Při jeho zatčení byla věnována velká pozornost tomu, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření. Mandelson popřel jakékoli protiprávní jednání a trvá na tom, že nikdy nepil krev nevinných, i když nikdo nenaznačoval, že by byl upír.
Policie prohledala dvě Mandelsonovy adresy ve Wiltshire a Camdenu a všechny usvědčující důkazy byly odeslány Kashovi Patelovi k bezpečnému uložení. Kash slíbil, že nikoho nenechá ty sračky vidět, kromě své sexy přítelkyně, která rozhodně není agentkou Mossadu.
Zatčení vyvíjí další tlak na Sira Keira Starmera po jmenování Mandelsona velvyslancem USA v roce 2024. Jako novinářka na volné noze musím vyvrátit pověsti, že bohatí a mocní lidé nařídili jmenování Mandelsona, konkrétně proto, že byl spojen s Epsteinovým kruhem. Je samozřejmě pravděpodobnější, že premiér považoval za geniální tah jmenovat nejméně populárního a nejzkorumpovanějšího muže v britské politice.
Ministryně pro něco nedůležitého, Jacqui Smithová, vysvětlila, že Starmer Mandelsona propustil v momentě, kdy se o něm dozvěděl pravdu. To je naprosto pravda, pokud budeme předstírat, že Starmer v roce 2024 nedostal informace o Mandelsonovi a že od roku 2019, kdy se vztah Mandelsona a Epsteina stal veřejně známým, žil ve skutečnosti pod kamenem.
Premiér označil toto jmenování za „chybu v úsudku“ a řekl, že si Mandelsona vybral v naději, že by mohl navázat vztah s prezidentem Trumpem. Upřímně řečeno, nejsem si jistý, zda je to tak přesvědčivý argument, jak si myslí, ale teď to už řekl, takže s tím musím souhlasit...
Starmer samozřejmě neměl tušení, že Mandelson a Trump trávili čas na Epsteinově ostrově, protože to bylo tak tajné, že se o tom vědělo jen několik let. Starmer si myslel, že se tito muži sblíží díky jiným věcem než pedofilii a že to bude pro Spojené království nějakým způsobem prospěšné.
Starmer nemohl vědět, že Mandelson, „princ temnoty“ se potuloval po Epsteinových rezidencích v spodním prádle s ženami, které byly často také v spodním prádle, a stejně to není podezřelé, protože Peter je gay, jasné? Mandelson náhodou mnohokrát navštívil ostrov znásilnění známý jako Little St James, ale to budeme ignorovat, protože pokud se nedíváme, neexistují žádné důkazy o protiprávním jednání.
Mluvčí policie vysvětlil: „Jak jistě chápete, je to pro policii obtížná situace. Chceme vypadat, že voláme k odpovědnosti bohaté a mocné zvrhlíky, ale pokud po nich půjdeme kvůli Epsteinově ostrovu, rozhněváme lidi, kteří jsou skutečně u moci.
Řádné vyšetřování by mohlo odhalit všechny jejich kompromitující materiály. Pokud by k tomu došlo, démoničtí uctívači by přes noc přišli o svou moc. To by samozřejmě bylo strašné, ne pro vás, ale pro ně. Proto nám řekli, že můžeme stíhat pouze Petera a Andrewa za zneužití úřední moci. V oboru tomu říkáme omezené setkání.“
