Zpráva OSN: Genocidní tažení proti nearabským komunitám v Súdánu
20. 2. 2026
Tažení probíhalo kolem al-Fáširu a mise 19. února uvedla, že důkazy předložené Radě OSN pro lidská práva v Ženevě potvrzují, že byly spáchány přinejmenším tři základní genocidní činy.
"Rozsah, koordinace a veřejné schválení operace vedením RSF ukazují, že zločiny spáchané v okolí al-Fáširu nebyly náhodnými výstřelky války," řekl Mohamed Chande Othman, předseda Mise pro zjišťování faktů o Súdánu.
"Byly součástí plánované a organizované operace, která nese určující znaky genocidy."
Pokračující ozbrojený konflikt začal 15. dubna 2023 mezi súdánskými ozbrojenými silami a Silami rychlé podpory, přičemž se zapojily i další znepřátelené strany, uvedla Organizace spojených národů.
Zpráva "Znaky genocidy v al-Fáširu" zjistila, že genocidní úmysl je jediným rozumným závěrem, který lze z systematických činů RSF vyvodit.
Etnicky cílené vraždění
Patří sem vzorec etnicky cílených vražd, sexuálního násilí, ničení a veřejná prohlášení výslovně volající po likvidaci nearabských komunit, zejména Zaghawa a Fur.
Podle zprávy byly během rozsáhlých, systematických a koordinovaných aktů znásilnění, včetně četných případů skupinového znásilnění a jiných forem sexuálního násilí, používány diskriminační a etnické nadávky.
"Selektivní cílení na ženy a dívky ze Zaghawa a Fur, zatímco ženy vnímané jako Arabky byly často ušetřeny, zdůrazňuje diskriminační a ničivý účel násilí," uvádí zpráva.
Cituje jednoho přeživšího, který si vzpomínal na člena RSF, který řekl: "Tohle jsou otroci. Zabijte je, zničte je, znásilněte je."
Na základě rozhovorů s více než 140 oběťmi a svědky, které byly provedeny v severním státě Súdánu a ve východním Čadu na konci roku 2025, Úřad pro lidská práva zdokumentoval více než 6 000 vražd během prvních tří dnů ofenzívy RSF na al-Fášir.
Následovalo osmnáctiměsíční obléhání města.
Zpráva uvádí, že během těchto několika dnů bylo ve městě zabito nejméně 4 400 lidí a dalších přes 1 600 lidí při útěku.
Skutečný rozsah počtu obětí během týdenní ofenzívy je nepochybně výrazně vyšší.
"Bezohledná porušování, která spáchaly RSF a spojenecké arabské milice v závěrečné ofenzívě na al-Fášir, podtrhují, že trvalá beztrestnost podporuje pokračující cykly násilí," řekl 13. února po návštěvě oblasti šéf OSN pro lidská práva Volker Türk.
Vyzval k důvěryhodnému a nestrannému vyšetřování za účelem stanovení trestní odpovědnosti, včetně velitelů a dalších nadřízených.
Expertka na zjišťování faktů Mona Rishmawi uvedla: "RSF jednala s úmyslem zničit, zcela nebo částečně, komunity Zaghawa a Fur v al-Fáširu. To jsou znaky genocidy."
Zdroj v angličtině: ZDE
