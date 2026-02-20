Zpráva OSN: Genocidní tažení proti nearabským komunitám v Súdánu

20. 2. 2026

Nezávislá mezinárodní mise pro zjišťování faktů v Súdánu uvádí v nové zprávě, že Síly rychlé podpory (RSF) provedly koordinované ničící tažení proti nearabským komunitám na severu země, přičemž poukazuje na genocidu. 

Tažení probíhalo kolem al-Fáširu a mise 19. února uvedla, že důkazy předložené Radě OSN pro lidská práva v Ženevě potvrzují, že byly spáchány přinejmenším tři základní genocidní činy.

"Rozsah, koordinace a veřejné schválení operace vedením RSF ukazují, že zločiny spáchané v okolí al-Fáširu nebyly náhodnými výstřelky války," řekl Mohamed Chande Othman, předseda Mise pro zjišťování faktů o Súdánu.

"Byly součástí plánované a organizované operace, která nese určující znaky genocidy."

Pokračující ozbrojený konflikt začal 15. dubna 2023 mezi súdánskými ozbrojenými silami a Silami rychlé podpory, přičemž se zapojily i další znepřátelené strany, uvedla Organizace spojených národů.

Zpráva "Znaky genocidy v al-Fáširu" zjistila, že genocidní úmysl je jediným rozumným závěrem, který lze z systematických činů RSF vyvodit.

Etnicky cílené vraždění

Patří sem vzorec etnicky cílených vražd, sexuálního násilí, ničení a veřejná prohlášení výslovně volající po likvidaci nearabských komunit, zejména Zaghawa a Fur.

Podle zprávy byly během rozsáhlých, systematických a koordinovaných aktů znásilnění, včetně četných případů skupinového znásilnění a jiných forem sexuálního násilí, používány diskriminační a etnické nadávky.

"Selektivní cílení na ženy a dívky ze Zaghawa a Fur, zatímco ženy vnímané jako Arabky byly často ušetřeny, zdůrazňuje diskriminační a ničivý účel násilí," uvádí zpráva.

Cituje jednoho přeživšího, který si vzpomínal na člena RSF, který řekl: "Tohle jsou otroci. Zabijte je, zničte je, znásilněte je."

Na základě rozhovorů s více než 140 oběťmi a svědky, které byly provedeny v severním státě Súdánu a ve východním Čadu na konci roku 2025, Úřad pro lidská práva zdokumentoval více než 6 000 vražd během prvních tří dnů ofenzívy RSF na al-Fášir.

Následovalo osmnáctiměsíční obléhání města.

Zpráva uvádí, že během těchto několika dnů bylo ve městě zabito nejméně 4 400 lidí a dalších přes 1 600 lidí při útěku.

Skutečný rozsah počtu obětí během týdenní ofenzívy je nepochybně výrazně vyšší.

"Bezohledná porušování, která spáchaly RSF a spojenecké arabské milice v závěrečné ofenzívě na al-Fášir, podtrhují, že trvalá beztrestnost podporuje pokračující cykly násilí," řekl 13. února po návštěvě oblasti šéf OSN pro lidská práva Volker Türk.

Vyzval k důvěryhodnému a nestrannému vyšetřování za účelem stanovení trestní odpovědnosti, včetně velitelů a dalších nadřízených.

Expertka na zjišťování faktů Mona Rishmawi uvedla: "RSF jednala s úmyslem zničit, zcela nebo částečně, komunity Zaghawa a Fur v al-Fáširu. To jsou znaky genocidy."

Zdroj v angličtině: ZDE

