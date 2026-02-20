Mechanismus, který vysvětluje, jak cvičení chrání mozek?
20. 2. 2026
S věkem se síť cév – nazývaná hematoencefalická bariéra – stává propustnou a umožňuje škodlivým sloučeninám pronikat do mozku. To způsobuje zánět, který je spojen s kognitivním úpadkem a vyskytuje se u stavů jako Alzheimerova choroba. Výzkum byl publikován v časopise Cell.
Před šesti lety tým identifikoval mozkový omlazující enzym zvaný GPLD1, který myši produkují ve svých játrech při cvičení. Ale nemohl pochopit, jak funguje, protože se nemůže dostat do mozku.
Nová studie na tuto otázku odpovídá. Výzkumníci zjistili, že GPLD1 působí prostřednictvím jiného proteinu zvaného TNAP. Jak myši stárnou, buňky tvořící hematoencefalickou bariéru hromadí TNAP, což ji činí propustnou. Ale když myši cvičí, jejich játra produkují GPLD1. Cestuje do cév obklopujících mozek a odstraňuje TNAP z buněk.
Aby tým začal chápat, jak GPLD1 působí na mozek, zvažoval hlavní úkol: odstranění určitých proteinů z povrchu buněk. Poté hledali tkáně, které měly na povrchu proteiny, které by enzym mohl ničit. Odhadovali, že některé tkáně pravděpodobně s věkem hromadí více těchto proteinů.
Buňky tvořící hematoencefalickou bariéru vynikaly. Na povrchu měly několik cílů GPLD1, ale když výzkumníci vystavili každý z cílů GPLD1 ve zkumavkách, zasáhli pouze jeden z nich: TNAP.
Mladé myši, které byly geneticky upraveny tak, aby měly více TNAP v hematoencefalické bariéře, ztratily své kognitivní schopnosti, jako by byly staré.
Když výzkumníci použili nástroje genetického inženýrství ke snížení množství TNAP u dvouletých myší – což odpovídá 70 lidským letům – jejich hematoencefalická bariéra se stala méně propustnou a zánět mozku klesl. Myši také podávaly lepší výsledky v testech paměti.
Nalezení léků na omezení proteinů, jako je TNAP, by mohlo být novým způsobem, jak obnovit hematoencefalickou bariéru, i když je věkem degradována.
