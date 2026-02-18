Transakční čtení Trumpa očima pana Pojara
18. 2. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
ČR: Neschopnost a sebevražedná, vzdorovitá zlovolnost... pic.twitter.com/Ss8lIBz2co— Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) February 18, 2026
Není lepší nevědět? Seznam nám naservíroval, jak se u nás zbrojí. Nestačí, že se na nás valí další a další zprávy o tom, jak to čeští politici bijící se do prsou, jak jim záleží na obraně, ve skutečnosti myslí… je to bohužel stále horší.
ČR: Neschopnost a sebevražedná vzdorovitá zlovolnost https://t.co/WRXimevWsj @CT24zive @enkocz @prezidentpavel @CTK_cz @DanielHule @SeznamZpravy @Vystrcil_Milos @LastGenCZ @novinkycz @iDNEScz @SeznamZpravy @lidovky @CRoPlus @ceskenoviny_cz @Babis @Voxpot pic.twitter.com/qfiv6N3hAi— Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) February 18, 2026
Dobře, za osm let se podle NKÚ neudělalo přes všechny
sliby nic pro ochranu měkkých cílů. To se nějak přejde. Co je nám po nějakých
měkkých cílech? Prostě tak se tu žije. Ani to, že dvě procenta na obranu za
Fialovy vlády jsou nejspíše jen trik, který NATO neuzná, není nic zvláštního.
„Ministerstvo obrany zaplatilo předem za údajně unikátní drony od dvou českých firem, v nichž dříve působil Tomáš Pojar, někdejší poradce premiéra Fialy. Zakázka byla bez soutěže, technika nikdy nedorazila a firmy zkrachovaly.“
Příběh se začal psát prý v roce 2023, tedy v době zuřící ruské agrese na Ukrajině. Sedmdesát milionů není zase tak moc, to měl (ještě o deset milionů více) bývalý šéf železnic doma pod postelí za kožky od nutrií po tatínkovi. Ale přece jen: pan Pojar, premiér Fiala, to byl přece etalon naší obrany, našeho vzdoru proti Putinovi.
Možná ale konečně můžeme pochopit, proč pan Pojar, i v těchto dnech, kdy Trump vyhrožuje Ukrajině v jejích nejtěžších chvílích, pořád dokola opakuje, že Trump uvažuje transakčně. Ono není snadné si všimnout, že Trump neuznává volby, pokusu o puč říká Den lásky a podporuje krajní pravici v Evropě, když jádrem za kulisami tzv. obrany a demokracie jsou velmi důležité transakce. Trump prostě fakticky chce kapitulaci Ukrajin, což samozřejmě není nic jiného než transakční myšlení: dejte všechno a nedostanete nic.
Dáme sedmdesát mega ze státního za nic. Ale možná je to druh charity.
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-vojsko-zaplatilo-predem-za-unikatni-drony-krachujici-firme-nikdy-neprisly-298996
607
Diskuse